https://ukraina.ru/20250404/1062295489.html

Восточно-Померанская операция – заключительный аккорд перед Берлином

Восточно-Померанская операция – заключительный аккорд перед Берлином - 04.04.2025 Украина.ру

Восточно-Померанская операция – заключительный аккорд перед Берлином

В результате Висло-Одерской операции уже в феврале 1945 года Красная Армия вышла к Одеру и захватила плацдармы на его западном берегу. Армии 1-го Белорусского фронта маршала Жукова на Кюстринском плацдарме находились от Берлина всего в 60 километрах. Казалось бы, вот она – столица Рейха – надо только сделать последний бросок. Но не всё так просто

2025-04-04T16:00

2025-04-04T16:00

2025-04-04T16:00

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Над правым флангом войск маршала Жукова, в Померании, у южного побережья Балтийского моря, оставалась в относительной целости и сохранности крупная вражеская группировка. Не обезопасив фланг, 1-й Белорусский фронт не мог делать решающий рывок к "логову зверя", иначе он рисковал получить мощный удар с севера, что привело бы как минимум к огромным потерям, а как максимум – к полному разгрому.Два года назад, зимой 1943 года, в подобной же ситуации спешка привела к потере сразу нескольких танковых корпусов. После разгрома противника на Дону командующий Юго-Западным фронтом генерал армии Николай Фёдорович Ватутин попытался с ходу прорваться к Днепру – его войска провели так называемую операцию "Скачок".В результате немцы собрали мощный танковый кулак со значительным числом новейших в то время танков "Тигр" и нанесли сокрушительный удар по правому флангу Юго-Западного фронта, когда танковым корпусам Ватутина оставалось до Днепра всего 20 километров. Разгром получился сокрушительный – советские войска были выбиты из практически освобожденного ими Донбасса и из Харькова, сохранить за собой удалось только Ворошиловград (современный Луганск). Потом в июле-сентябре пришлось с огромными потерями освобождать всё потерянное обратно.Главная роль в будущей наступательной операции отводилась 2-му Белорусскому фронту маршала Константина Константиновича Рокоссовского, который насчитывал 370 000 солдат и офицеров, 10 200 орудий и минометов, 260 танков и САУ, 450 самолетов.Что касается сил 1-го Белорусского фронта, которые планировали задействовать в операции, то это были войска 1-й и 2-й гв. танковых армий, 3-й ударной, 47-й и 61-й армий, 2-го гв. кавалерийского корпуса и 1-й Армии Войска Польского – всего 400 000 солдат и офицеров, 6 400 орудий и миномётов, 1 790 танков и САУ, 510 боевых самолётов.Для защиты Восточной Померании немцы собрали более 20 дивизий, включая 4 танковые и 2 панцергренадерские, всего – до 230 000 человек, 2 900 орудий и миномётов, 380 танков и САУ, 300 самолётов. Совместно с подразделениями 9-й армии, 2-я и 11-я армии были сведены в группу армий "Висла", которую возглавил сам рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер.Советским войскам предстояло преодолеть мощную эшелонированною вражескую систему обороны, с обширными минными полями, линиями траншей, многочисленными замаскированными противотанковыми орудиями. Сама местность изобиловала естественными препятствиями – поросшими лесом холмами, множеством рек, озёр и каналов, у которых противник устроил многочисленные засады и заслоны.От района Штольпмюнде до рек Варта и Одер простирался так называемый "Померанский вал" – система укреплений, которая включала в себя ДОТы, надолбы, капониры, различные деревоземляные и бетонированные укрепления, минные поля, заполненные водой противотанковые рвы, "драконьи зубы" и другие укрепления. Опорными пунктами "вала" стал целый ряд городов: Нойштеттин, Штольп, Дейч-Кроне.Что касается крупнейших городов региона Гдингена и Данцига (в наше время их обычно называют Гдыней и Гданьском), немцы превратили их в мощнейшие узлы сопротивления. К примеру, город Данциг окружили двумя полосами обороны, каждая из которых имела ряды траншей, множество окопов, различные инженерные преграды. Большинство каменных строений города превратили в огневые точки, на улицах возвели ДОТы и баррикады, кварталы соединили траншеями. Юго-восточнее Данцига проходил канал, который сам по себе являлся для бронетехники сложнейшим препятствием. Подобным образом была построена немецкая оборона и у Гдыни.Наступление 2-го Белорусского фронта началось 10 февраля 1945 года и шло сравнительно низкими темпами – переброшенные из Карелии войска 19-й армии не имели достаточного опыта масштабных наступлений. Дивизии 2-й ударной армии выбили противника из Эльбинга, 65-я армия взяла под контроль Шенау, а войска 49-й армии встретили настолько сильное сопротивление, что преодолели лишь 2-3 км.16 февраля подразделения 70-й армии, 1-го гв. танкового и 3-го гв. кавалерийского корпусов после ожесточенных боев заняли важный транспортный узел Хойнице. Ожесточенные бои шли на Черском направлении, где продвигались дивизии 49-й армии. У высот 122,1 и 129,3, озера Тучно, на правом берегу реки Вильгартен немцы создали прочную оборону, которую не могли прорвать полки 199-й стрелковой дивизии.Настоящий подвиг совершил командир 492-го стрелкового полка дивизии, подполковник Степан Петрович Лямаев. Изучив систему обороны противника, он решил провести штурм вражеских позиций ночью, задействовав небольшой отряд. Дерзкий маневр удался – советские бойцы прорвались вглубь вражеской обороны, захватили высоту 122,1. Немцы стали поспешно отступать к Черску и советские войска буквально на их спине ворвались в город. К 19 февраля армии 2-го Белорусского фронта продвинулись на 50-70 км вглубь немецкой обороны, но пока еще не смогли выполнить поставленные задачи по разгрому врага.Медленным было и продвижение в полосе 1-го Белорусского фронта – советские войска взяли г. Меркиш-Фридлянд, Дейч-Кроне, но не могли прорваться вглубь немецкой обороны. Зная, какая опасность нависла над Берлином, немецкое командование усилило группу армий "Висла", в том числе и танковыми дивизиями СС, 503-м батальоном тяжелых танков СС (17 боеготовых "королевских тигров"). Численность группы армий "Висла" немцы довели до 600 000 человек, 6 500 орудий и миномётов, 900 танков и САУ, 650 самолетов. Создав мощную группировку, враг подготовил удар по правому флангу 1-го Белорусского фронта, чтобы зайти в его тыл и снять угрозу для Берлина.Немецкое контрнаступление началось 16 февраля. Основной удар пришёлся на 61-ю армию и 2-й гв. танковый корпус. На некоторых участках фронта советские войска отступили на 10 и больше километров, но немцы заплатили за этот тактический успех десятками своих танков и САУ. В конце концов, они были остановлены, а их ударный кулак разбит. Единственное чего им удалось добиться – отстрочить наступление Красной Армии на Берлин.Отбив контрудар противника, советские фронты подтянули свежие силы и 24 февраля возобновили наступление. Планировалось, что войска 2-го Белорусского фронта разобьют 2-ю немецкую армию, захватят Гдыню и Данциг, а армии 1-го Белорусского фронта – уничтожат 11-ю немецкую армию и выйдут к побережью Штеттинского залива и Померанской бухты. Хоть немцы и яростно контратаковали, сорвать реализацию этого замысла они не смогли.26 февраля войска 19-й армии захватили Бальденберг, Поллнов, Шлохау, к 28 февраля совместно с 70-й армией очистили города Нойштеттин и Прехлау. Советские дивизии прорвались на 70 километров вглубь вражеской обороны.1 марта, после мощной артподготовки, наступление возобновили и войска 1-го Белорусского фронта. Под паровой каток попали 5-я пехотная и 14-я танковая дивизии противника, которые были разгромлены. В первый день наступления, на отдельных участках Красная Армия продвинулась на 25 километров. В бой были введены корпуса 1-й и 2-й гв. танковых армий. В течение 3-5 марта советские войска выбили врага из Бервальде, Вангерина, Драмбурга, Польцина и ряда других городов. Юго-восточнее Бельгарда были разгромлены 4 дивизии из состава 10-го корпуса СС. 5 марта войска 19-й армии захватили Кезлин, нанесли поражение 32-й и 15-й пехотным дивизиям, 1-й пехотной дивизии СС, дивизии "Полицай" и танковой дивизии СС "Мертвая голова", советские войска вышли к морю, разрезав немецкую группировку в Померании на две части. В боях 6-7 марта они с боями овладели городами Камин и Голлнов. Активную поддержку оказывала советская авиация, которая наносила удары по тылам и отступающим колоннам противника, узлам обороны. Войска 2-го Белорусского фронта, преодолев за 4 дня боев до 80 километров, приблизились к Гдыне и Данцигу.12 марта соединения 40-го гвардейского стрелкового корпуса 19-й армии и 8-го гвардейского механизированного корпуса выбили врага из Нойштадта. 19 марта, подразделения 1-й армии Войска Польского и 1-й гв. танковой армии, после упорных боев выбили немцев из Кольберга. 16-20 марта войска 61-й армии вели упорные бои в районе Альтдамма, где у немцев оборону держали части 4-х дивизий (включая 4-ю панцергренадерскую дивизию СС) и прочие подразделения. Врагу удалось создать плотную оборону, используя бригаду штурмовых орудий, большое количество фаустников. Несмотря на упорное сопротивление, группировка немцев была разбита. В боях за город отличился 3-й стрелковый батальон гвардии майора Василия Мухина из состава 75-й гв. стрелковой дивизии 61-й армии. Он уничтожил 53 немецких солдата, 12 пулемётных точек, захватил в плен еще 70 врагов.Особенно ожесточённый характер носили бои в районе Гдыни и Данцига, где вражескую оборону буквально прогрызали войска 49-й и 70-й армий. В некоторые дни продвижение советских войск на отдельных участках исчислялось буквально сотнями метров – настолько ожесточенным было сопротивление. Немцы яростно контратаковали. 25 марта войска 2-го Белорусского фронта вышли к Данцигской бухте и отрезали гдыньскую группировку (6 пехотных дивизий, 4-ю и 7-ю танковые дивизии) от данцигской (более 9 дивизий).Оборона Гдыни была усилена врагом за счёт стационарных зенитных установок. Единственная дорога, которая вела к этому городу с запада, пролегала через ряд населенных пунктов, которые немцы также превратили в опорные пункты. Им это было тем проще, что сам рельеф местности не располагал к штурму.21-24 марта войска 19-й, 70-й и 1-й гв. танковой армий вели бои на ближних подступах к Гдыне. Немцы предпринимали яростные контратаки – иногда по 15-20 за день, по наступавшим почти непрерывно вели огонь 12 артбатарей и более 10 боевых кораблей. Несмотря на это, уже 26 марта советские войска ворвались в город и завязали уличные бои. Огромную помощь штурмовым частям оказала крупнокалиберная артиллерия и экипажи тяжелых танков и САУ, которые прямой наводкой разрушали вражеские огневые точки.При штурме Гдыни и Данцига советские войска, наученные предыдущими боями, стали широко применять штурмовые группы. Их состав ничем не регламентировался – формировали из тех войск и средств, что были под рукой. Как правило костяк отряда составляло пехотное подразделение численностью от взвода до роты, усиленное артиллерией, танками, самоходками, пулемётчиками, снайперами, огнемётчиками и сапёрами. Роль последних была огромна. Они были незаменимы при штурме зданий, так как могли заминировать стенку и подорвать её вместе с прячущимся за ней врагом или проделать проход там, где он не рассчитывает. Часто, чтобы не прорываться через простреливаемую улицу, саперы просто прокладывали штурмовикам путь через стоящий параллельно ей дом, проделывая проходы в стенах.При штурме массово использовались трофейные фауст-патроны, которые, как оказалось, отлично действовали не только против бронетехники, но и против спрятанных в строениях огневых точек.28 марта Гдыня была очищена от немецких войск. Остатки нескольких дивизий и батальонов морской пехоты отошли к Оксхефту, где оказывали сопротивление до 4 апреля и также были разгромлены.Кульминацией боев в Померании стал штурм Данцига, который начался 25 марта. Город был окружён системой фортов, которые имели мощное вооружение. Это капитальный укрепрайон штурмовали войска сразу 4-х армий: 2-й ударной, 49-й, 65-й и 70-й. Стоит отметить, что некоторую помощь советским войскам оказала авиация союзников – только 12 марта американские ВВС сбросили на город 1435 бомб.В штурме Данцига принимала участие 3-я штурмовая инженерно-сапёрная бригада, воевавшая в составе 49-й армии. Как минимум один батальон таких бригад являлся штурмовым – его бойцы носили стальные нагрудники СН-42 – предтечи бронежилетов, хорошо державшие попадания даже выпущенных в упор пистолетных пуль, которыми снаряжались магазины вражеских пистолетов-пулеметов МП-38/40, которые фронтовики называли по-простому "шмайсерами". Таким бригадам в 45-году как правило придавались огнемётные и инженерные танки, которые при штурме "раскидывались" вместе с бронированной пехотой по штурмовым отрядам. С использованием войск бригады при штурме Данцига таких отрядов сформировали сразу 30, и это только в одной армии.Один из отрядов, под командованием старшего лейтенанта Вадима Ефимова насчитывала более 20 штурмовиков, 4 огнемётчика, 4 фаустника и несколько подрывников. Заприметив огневые точки противника, бойцы расстреливали их из фаустпатронов, забрасывали гранатами. Если стены были толстыми – в ход шла взрывчатка и огнемёты. Только группа Ефимова очистила от немцев более 40 зданий.Остатки 2-й немецкой армии отступили на косу Хель и в устье реки Вислы (до 100 000 человек), где сложили оружие только 9-15 мая 1945 года. Захватив Данциг, советские бойцы обнаружили на верфи более 40 немецких субмарин нового класса, разной степени готовности.В результате Восточно-Померанской операции немецкие войска потеряли до 90 000 убитыми (ещё более 63 000 попали в плен), 3 470 орудий и миномётов, до 700 танков и САУ, 430 самолетов, почти 24 000 автомашин. Из немецкого плена удалось освободить 32 170 военнослужащих Красной Армии и почти 26 000 военнослужащих других стран. Разгромив группировку противника в Померании, советские войска обезопасили правый фланг войск, которые готовились штурмовать Берлин, позволили советским ВМС действовать гораздо свободней, захватили судостроительные верфи.Победа досталась дорогой ценой – потери 2-го Белорусского фронта были сопоставимы с потерями 1-го Белорусского фронта, армии которого позже взяли штурмом Берлин – 173 389 солдат и офицеров, из которых 40 471 человек – безвозвратные потери. В совокупности с войсками 1-го Белорусского фронта, потери Красной Армии составили 234 360 человек (55 315 безвозвратных), 1 027 танков и САУ, более 1 000 орудий и минометов, 1 073 самолета. Это была плата за то, чтобы дорога на Берлин стала открытой.

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Алексей Стаценко

история, берлин, рейх, красная армия, великая отечественная война, 1945, маршал жуков, наступление, польша, вторая мировая война