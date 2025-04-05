Освобождение Разлива продвинуло ВС РФ к Днепропетровский области — Евсеев
После освобождения населенного пункта Разлив в Донецкой Народной Республике (ДНР) ВС РФ окружат Богатырь, а потом выйдут в Днепропетровскую область. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Ранее Минобороны РФ подтвердило освобождение населенного пункта Разлив на западе ДНР в районе реки Волчья.
По словам собеседника издания, взятие этого села — действительно важный успех армии России. Так как именно оно открывает ВС РФ доступ к Богатырю — населенному пункту, до которого тянет укрепрайон украинских войск.
Он также подчеркнул, что Богатырь — последний поселок на пути в Днепропетровскую область, за ним у ВСУ фактически нет оборонительных линий.
“Для освобождения Богатыря мы продвигаемся и со стороны Великой Новоселки. Нам важно взять населенный пункт Комар, чтобы перерезать дорогу, которая ведет из Днепропетровской области на Богатырь”, — пояснил эксперт.
После освобождения Разлива российская армия сможет окружить Богатырь, а потом выйти в Днепропетровскую область, резюмировал Евсеев.
Ранее украинский военкор Богдан Мирошников заявил, что у ВСУ нет возможности остановить продвижение российских войск на юге ДНР. “Если ВС РФ выйдут на линию Комар – Вольное поле, то боев в Днепропетровской области уже не избежать", — уточнил он.
2 апреля, 10:28"Боев в Днепропетровской области уже не избежать": Мирошников о продвижении ВС РФ на юге ДНРРоссийские войска продвигаются на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) в сторону Днепропетровской области. Остановить их у ВСУ не получается. Такие заявление 2 апреля в своем Телеграм-канале сделал украинский военный корреспондент Богдан Мирошников
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены читайте на сайте Украина.ру.