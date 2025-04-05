https://ukraina.ru/20250405/1062267897.html

Освобождение Разлива продвинуло ВС РФ к Днепропетровский области — Евсеев

Освобождение Разлива продвинуло ВС РФ к Днепропетровский области — Евсеев - 05.04.2025 Украина.ру

Освобождение Разлива продвинуло ВС РФ к Днепропетровский области — Евсеев

После освобождения населенного пункта Разлив в Донецкой Народной Республике (ДНР) ВС РФ окружат Богатырь, а потом выйдут в Днепропетровскую область. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2025-04-05T05:30

2025-04-05T05:30

2025-04-05T05:30

новости

россия

днепропетровская область

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

владимир евсеев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/11/1061839800_0:238:3132:2000_1920x0_80_0_0_8522d26fb3dd8fc54fd4cbc0a625b558.jpg

Ранее Минобороны РФ подтвердило освобождение населенного пункта Разлив на западе ДНР в районе реки Волчья.По словам собеседника издания, взятие этого села — действительно важный успех армии России. Так как именно оно открывает ВС РФ доступ к Богатырю — населенному пункту, до которого тянет укрепрайон украинских войск.“За него мы бьемся даже дольше, чем за само Курахово, потому что у противника из города туда вышло много войск. Но постепенно эта оборонительная зона заканчивается”, — уточнил Евсеев.Он также подчеркнул, что Богатырь — последний поселок на пути в Днепропетровскую область, за ним у ВСУ фактически нет оборонительных линий.После освобождения Разлива российская армия сможет окружить Богатырь, а потом выйти в Днепропетровскую область, резюмировал Евсеев.Ранее украинский военкор Богдан Мирошников заявил, что у ВСУ нет возможности остановить продвижение российских войск на юге ДНР. “Если ВС РФ выйдут на линию Комар – Вольное поле, то боев в Днепропетровской области уже не избежать", — уточнил он.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250402/1062228756.html

россия

днепропетровская область

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, днепропетровская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, владимир евсеев