Освобождение Разлива продвинуло ВС РФ к Днепропетровский области — Евсеев - 05.04.2025 Украина.ру
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Освобождение Разлива продвинуло ВС РФ к Днепропетровский области — Евсеев
Освобождение Разлива продвинуло ВС РФ к Днепропетровский области — Евсеев - 05.04.2025 Украина.ру
Освобождение Разлива продвинуло ВС РФ к Днепропетровский области — Евсеев
После освобождения населенного пункта Разлив в Донецкой Народной Республике (ДНР) ВС РФ окружат Богатырь, а потом выйдут в Днепропетровскую область. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2025-04-05T05:30
2025-04-05T05:30
новости
россия
днепропетровская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
владимир евсеев
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Ранее Минобороны РФ подтвердило освобождение населенного пункта Разлив на западе ДНР в районе реки Волчья.По словам собеседника издания, взятие этого села — действительно важный успех армии России. Так как именно оно открывает ВС РФ доступ к Богатырю — населенному пункту, до которого тянет укрепрайон украинских войск.“За него мы бьемся даже дольше, чем за само Курахово, потому что у противника из города туда вышло много войск. Но постепенно эта оборонительная зона заканчивается”, — уточнил Евсеев.Он также подчеркнул, что Богатырь — последний поселок на пути в Днепропетровскую область, за ним у ВСУ фактически нет оборонительных линий.После освобождения Разлива российская армия сможет окружить Богатырь, а потом выйти в Днепропетровскую область, резюмировал Евсеев.Ранее украинский военкор Богдан Мирошников заявил, что у ВСУ нет возможности остановить продвижение российских войск на юге ДНР. “Если ВС РФ выйдут на линию Комар – Вольное поле, то боев в Днепропетровской области уже не избежать", — уточнил он.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены читайте на сайте Украина.ру.
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россия
днепропетровская область
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новости, россия, днепропетровская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, владимир евсеев
Новости, Россия, Днепропетровская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Владимир Евсеев

Освобождение Разлива продвинуло ВС РФ к Днепропетровский области — Евсеев

05:30 05.04.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОсвобожденные села в Курской области
Освобожденные села в Курской области - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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После освобождения населенного пункта Разлив в Донецкой Народной Республике (ДНР) ВС РФ окружат Богатырь, а потом выйдут в Днепропетровскую область. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Ранее Минобороны РФ подтвердило освобождение населенного пункта Разлив на западе ДНР в районе реки Волчья.
По словам собеседника издания, взятие этого села — действительно важный успех армии России. Так как именно оно открывает ВС РФ доступ к Богатырю — населенному пункту, до которого тянет укрепрайон украинских войск.
“За него мы бьемся даже дольше, чем за само Курахово, потому что у противника из города туда вышло много войск. Но постепенно эта оборонительная зона заканчивается”, — уточнил Евсеев.
Он также подчеркнул, что Богатырь — последний поселок на пути в Днепропетровскую область, за ним у ВСУ фактически нет оборонительных линий.
“Для освобождения Богатыря мы продвигаемся и со стороны Великой Новоселки. Нам важно взять населенный пункт Комар, чтобы перерезать дорогу, которая ведет из Днепропетровской области на Богатырь”, — пояснил эксперт.
После освобождения Разлива российская армия сможет окружить Богатырь, а потом выйти в Днепропетровскую область, резюмировал Евсеев.
Ранее украинский военкор Богдан Мирошников заявил, что у ВСУ нет возможности остановить продвижение российских войск на юге ДНР. “Если ВС РФ выйдут на линию Комар – Вольное поле, то боев в Днепропетровской области уже не избежать", — уточнил он.
- РИА Новости, 1920, 02.04.2025
2 апреля, 10:28
"Боев в Днепропетровской области уже не избежать": Мирошников о продвижении ВС РФ на юге ДНРРоссийские войска продвигаются на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) в сторону Днепропетровской области. Остановить их у ВСУ не получается. Такие заявление 2 апреля в своем Телеграм-канале сделал украинский военный корреспондент Богдан Мирошников
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены читайте на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияДнепропетровская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВладимир Евсеев
 
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