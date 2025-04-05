https://ukraina.ru/20250405/1062269022.html

Маркосян объяснила, почему “убрать” Зеленского — мало

Маркосян объяснила, почему “убрать” Зеленского — мало - 05.04.2025 Украина.ру

Маркосян объяснила, почему “убрать” Зеленского — мало

Для Запада важно сохранить государственность на любой территории. Если он хочет поставить своего президента, то обязательно это сделает. Однако на Украине такой сценарий сейчас невозможно реализовать. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян

2025-04-05T06:00

2025-04-05T06:00

2025-04-05T06:00

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По ее словам, это потому что управление Украиной никогда не было однородным. То есть одна часть властвующей “верхушки” занимались бизнесом, другая — армией.Она также отметила, что, с одной стороны, выборы нужны, ведь Россия и США неоднократно заявляли, что Зеленский нелегитимный. Но, с другой стороны, здесь дело не в нынешним главе киевского режима, а в задачах и целях Запада, и в том напряжении, которое возникло между США и Европой, резюмировала собеседница издания.Ранее советник Офиса Зеленского Михаил Подоляк опроверг информацию о том, что украинские власти начали подготовку к президентским выборам, о чем ранее писал британский журнал The Economist со ссылкой на источники в Киеве.Полный текст интервью Елены Маркосян: Украине не нужны выборы, замена Зеленского не снимет напряжение между США и Европой читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250402/1062239804.html

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новости, украина, сша, европа, владимир зеленский, офис президента