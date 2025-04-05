Маркосян объяснила, почему “убрать” Зеленского — мало - 05.04.2025 Украина.ру
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Маркосян объяснила, почему “убрать” Зеленского — мало
Маркосян объяснила, почему “убрать” Зеленского — мало - 05.04.2025 Украина.ру
Маркосян объяснила, почему “убрать” Зеленского — мало
Для Запада важно сохранить государственность на любой территории. Если он хочет поставить своего президента, то обязательно это сделает. Однако на Украине такой сценарий сейчас невозможно реализовать. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
2025-04-05T06:00
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По ее словам, это потому что управление Украиной никогда не было однородным. То есть одна часть властвующей “верхушки” занимались бизнесом, другая — армией.Она также отметила, что, с одной стороны, выборы нужны, ведь Россия и США неоднократно заявляли, что Зеленский нелегитимный. Но, с другой стороны, здесь дело не в нынешним главе киевского режима, а в задачах и целях Запада, и в том напряжении, которое возникло между США и Европой, резюмировала собеседница издания.Ранее советник Офиса Зеленского Михаил Подоляк опроверг информацию о том, что украинские власти начали подготовку к президентским выборам, о чем ранее писал британский журнал The Economist со ссылкой на источники в Киеве.Полный текст интервью Елены Маркосян: Украине не нужны выборы, замена Зеленского не снимет напряжение между США и Европой читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, европа, владимир зеленский, офис президента
Новости, Украина, США, Европа, Владимир Зеленский, Офис президента

Маркосян объяснила, почему “убрать” Зеленского — мало

06:00 05.04.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Для Запада важно сохранить государственность на любой территории. Если он хочет поставить своего президента, то обязательно это сделает. Однако на Украине такой сценарий сейчас невозможно реализовать. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
По ее словам, это потому что управление Украиной никогда не было однородным. То есть одна часть властвующей “верхушки” занимались бизнесом, другая — армией.
“А если убирать [Владимира] Зеленского, то нужно устранять и [главу Офиса президента Украины Андрея] Ермака с его командой, а это уже линия Великобритании, и она его никому не отдаст”, — считает Маркосян.
Она также отметила, что, с одной стороны, выборы нужны, ведь Россия и США неоднократно заявляли, что Зеленский нелегитимный. Но, с другой стороны, здесь дело не в нынешним главе киевского режима, а в задачах и целях Запада, и в том напряжении, которое возникло между США и Европой, резюмировала собеседница издания.
Ранее советник Офиса Зеленского Михаил Подоляк опроверг информацию о том, что украинские власти начали подготовку к президентским выборам, о чем ранее писал британский журнал The Economist со ссылкой на источники в Киеве.
Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
2 апреля, 14:43
Подоляк высказался о выборах на УкраинеСоветник Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире "24 канала" опроверг информацию о том, что Офис начал подготовку к президентским выборам
Полный текст интервью Елены Маркосян: Украине не нужны выборы, замена Зеленского не снимет напряжение между США и Европой читайте на сайте Украина.ру.
 
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