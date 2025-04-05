Маркосян объяснила, почему “убрать” Зеленского — мало
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Для Запада важно сохранить государственность на любой территории. Если он хочет поставить своего президента, то обязательно это сделает. Однако на Украине такой сценарий сейчас невозможно реализовать. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
По ее словам, это потому что управление Украиной никогда не было однородным. То есть одна часть властвующей “верхушки” занимались бизнесом, другая — армией.
“А если убирать [Владимира] Зеленского, то нужно устранять и [главу Офиса президента Украины Андрея] Ермака с его командой, а это уже линия Великобритании, и она его никому не отдаст”, — считает Маркосян.
Она также отметила, что, с одной стороны, выборы нужны, ведь Россия и США неоднократно заявляли, что Зеленский нелегитимный. Но, с другой стороны, здесь дело не в нынешним главе киевского режима, а в задачах и целях Запада, и в том напряжении, которое возникло между США и Европой, резюмировала собеседница издания.
Ранее советник Офиса Зеленского Михаил Подоляк опроверг информацию о том, что украинские власти начали подготовку к президентским выборам, о чем ранее писал британский журнал The Economist со ссылкой на источники в Киеве.
Полный текст интервью Елены Маркосян: Украине не нужны выборы, замена Зеленского не снимет напряжение между США и Европой читайте на сайте Украина.ру.