Если США сократят поставки оружия на Украину, ВСУ будут отправлять молодежь в мясные штурмы — Евсеев - 04.04.2025 Украина.ру
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Если США сократят поставки оружия на Украину, ВСУ будут отправлять молодежь в мясные штурмы — Евсеев
Если США сократят поставки оружия на Украину, ВСУ будут отправлять молодежь в мясные штурмы — Евсеев - 04.04.2025 Украина.ру
Если США сократят поставки оружия на Украину, ВСУ будут отправлять молодежь в мясные штурмы — Евсеев
Надежды на то, что сократятся поставки техники на Украину из США, пока не оправдываются. До этого Украина выезжала на "байденовских" поставках, а теперь Трамп должен принимать какое-то решение. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2025-04-04T20:00
2025-04-04T20:00
новости
украина
сша
россия
владимир евсеев
дональд трамп
всу
поставки
оружие
дроны
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Логистика в зоне СВО сейчас осложняется работой украинских дронов, отметил эксперт. Все эти "сеточные коридоры" тоже не очень эффективны, потому что противник их пробивает, добавил он."Никакого превосходства по БПЛА у нас нет. У нас есть только превосходство по дронам на оптоволокне. То есть война в самом деле замедляется из-за того, что нам приходится прикрывать коммуникации", — считает Евсеев.Также нужно помнить о том, что на Украину собираются поставить какое-то количество самолетов "Мираж" (французский многоцелевой истребитель "Mirage 2000". — Ред.), которые тоже могут использовать планирующие авиабомбы, указал собеседник издания.Западная техника на Украину тоже поставляется. Надежды на то, что сократятся поставки из США, пока не оправдываются, указал Евсеев. Возможно, это произойдет в апреле, потому что до этого Украина выезжала на "байденовских" поставках, а теперь президент США Дональд Трамп должен принимать какое-то решение, отметил он."И если поставки действительно сократятся, киевский режим будет вынужден чаще устраивать мясные штурмы с участием молодежи, потому что дефицит техники можно компенсировать только личным составом", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытались прорваться на Белгородчину, но получили по голове тяжелыми минами" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250404/1062279892.html
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новости, украина, сша, россия, владимир евсеев, дональд трамп, всу, поставки, оружие, дроны, бпла, военная техника, истребитель, сво, спецоперация, штурм
Новости, Украина, США, Россия, Владимир Евсеев, Дональд Трамп, ВСУ, поставки, оружие, дроны, БПЛА, военная техника, истребитель, СВО, Спецоперация, штурм

Если США сократят поставки оружия на Украину, ВСУ будут отправлять молодежь в мясные штурмы — Евсеев

20:00 04.04.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСолдат ВСУ
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Надежды на то, что сократятся поставки техники на Украину из США, пока не оправдываются. До этого Украина выезжала на "байденовских" поставках, а теперь Трамп должен принимать какое-то решение. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Логистика в зоне СВО сейчас осложняется работой украинских дронов, отметил эксперт. Все эти "сеточные коридоры" тоже не очень эффективны, потому что противник их пробивает, добавил он.
"Никакого превосходства по БПЛА у нас нет. У нас есть только превосходство по дронам на оптоволокне. То есть война в самом деле замедляется из-за того, что нам приходится прикрывать коммуникации", — считает Евсеев.
Также нужно помнить о том, что на Украину собираются поставить какое-то количество самолетов "Мираж" (французский многоцелевой истребитель "Mirage 2000". — Ред.), которые тоже могут использовать планирующие авиабомбы, указал собеседник издания.
Западная техника на Украину тоже поставляется. Надежды на то, что сократятся поставки из США, пока не оправдываются, указал Евсеев.
Возможно, это произойдет в апреле, потому что до этого Украина выезжала на "байденовских" поставках, а теперь президент США Дональд Трамп должен принимать какое-то решение, отметил он.
"И если поставки действительно сократятся, киевский режим будет вынужден чаще устраивать мясные штурмы с участием молодежи, потому что дефицит техники можно компенсировать только личным составом", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытались прорваться на Белгородчину, но получили по голове тяжелыми минами" на сайте Украина.ру.
Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
06:00
ВСУ "прут из Марьино", напряжение нарастает: Алехин рассказал о тяжелых боях за Демидовку и ПоповкуШтурмовики ВСУ пробираются из села Проходы (Сумская область) в сторону российской границы, где на линии "зубов дракона" на них обрушиваются FPV-дроны. Так же ВСУ "прут" из Марьино (Сумская область) в направлении Демидовки. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
 
НовостиУкраинаСШАРоссияВладимир ЕвсеевДональд ТрампВСУпоставкиоружиедроныБПЛАвоенная техникаистребительСВОСпецоперацияштурм
 
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Заголовок открываемого материала
20:00Если США сократят поставки оружия на Украину, ВСУ будут отправлять молодежь в мясные штурмы — Евсеев
19:45"С пистолетом у виска": Евсеев о том, как Украина добровольно-принудительно отправляет на фронт 18-летних
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