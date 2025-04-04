Если США сократят поставки оружия на Украину, ВСУ будут отправлять молодежь в мясные штурмы — Евсеев
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСолдат ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Надежды на то, что сократятся поставки техники на Украину из США, пока не оправдываются. До этого Украина выезжала на "байденовских" поставках, а теперь Трамп должен принимать какое-то решение. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Логистика в зоне СВО сейчас осложняется работой украинских дронов, отметил эксперт. Все эти "сеточные коридоры" тоже не очень эффективны, потому что противник их пробивает, добавил он.
"Никакого превосходства по БПЛА у нас нет. У нас есть только превосходство по дронам на оптоволокне. То есть война в самом деле замедляется из-за того, что нам приходится прикрывать коммуникации", — считает Евсеев.
Также нужно помнить о том, что на Украину собираются поставить какое-то количество самолетов "Мираж" (французский многоцелевой истребитель "Mirage 2000". — Ред.), которые тоже могут использовать планирующие авиабомбы, указал собеседник издания.
Западная техника на Украину тоже поставляется. Надежды на то, что сократятся поставки из США, пока не оправдываются, указал Евсеев.
Возможно, это произойдет в апреле, потому что до этого Украина выезжала на "байденовских" поставках, а теперь президент США Дональд Трамп должен принимать какое-то решение, отметил он.
"И если поставки действительно сократятся, киевский режим будет вынужден чаще устраивать мясные штурмы с участием молодежи, потому что дефицит техники можно компенсировать только личным составом", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытались прорваться на Белгородчину, но получили по голове тяжелыми минами" на сайте Украина.ру.
06:00ВСУ "прут из Марьино", напряжение нарастает: Алехин рассказал о тяжелых боях за Демидовку и ПоповкуШтурмовики ВСУ пробираются из села Проходы (Сумская область) в сторону российской границы, где на линии "зубов дракона" на них обрушиваются FPV-дроны. Так же ВСУ "прут" из Марьино (Сумская область) в направлении Демидовки. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин