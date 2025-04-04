https://ukraina.ru/20250404/1062297111.html

Если США сократят поставки оружия на Украину, ВСУ будут отправлять молодежь в мясные штурмы — Евсеев

Если США сократят поставки оружия на Украину, ВСУ будут отправлять молодежь в мясные штурмы — Евсеев - 04.04.2025 Украина.ру

Если США сократят поставки оружия на Украину, ВСУ будут отправлять молодежь в мясные штурмы — Евсеев

Надежды на то, что сократятся поставки техники на Украину из США, пока не оправдываются. До этого Украина выезжала на "байденовских" поставках, а теперь Трамп должен принимать какое-то решение. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2025-04-04T20:00

2025-04-04T20:00

2025-04-04T20:00

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оружие

дроны

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Логистика в зоне СВО сейчас осложняется работой украинских дронов, отметил эксперт. Все эти "сеточные коридоры" тоже не очень эффективны, потому что противник их пробивает, добавил он."Никакого превосходства по БПЛА у нас нет. У нас есть только превосходство по дронам на оптоволокне. То есть война в самом деле замедляется из-за того, что нам приходится прикрывать коммуникации", — считает Евсеев.Также нужно помнить о том, что на Украину собираются поставить какое-то количество самолетов "Мираж" (французский многоцелевой истребитель "Mirage 2000". — Ред.), которые тоже могут использовать планирующие авиабомбы, указал собеседник издания.Западная техника на Украину тоже поставляется. Надежды на то, что сократятся поставки из США, пока не оправдываются, указал Евсеев. Возможно, это произойдет в апреле, потому что до этого Украина выезжала на "байденовских" поставках, а теперь президент США Дональд Трамп должен принимать какое-то решение, отметил он."И если поставки действительно сократятся, киевский режим будет вынужден чаще устраивать мясные штурмы с участием молодежи, потому что дефицит техники можно компенсировать только личным составом", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытались прорваться на Белгородчину, но получили по голове тяжелыми минами" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250404/1062279892.html

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новости, украина, сша, россия, владимир евсеев, дональд трамп, всу, поставки, оружие, дроны, бпла, военная техника, истребитель, сво, спецоперация, штурм