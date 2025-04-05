https://ukraina.ru/20250405/1062304062.html

Максим Бардин о том, почему фон дер Ляйен и Санду не могли спать спокойно, пока Гуцул на свободе

Максим Бардин о том, почему фон дер Ляйен и Санду не могли спать спокойно, пока Гуцул на свободе - 05.04.2025 Украина.ру

Максим Бардин о том, почему фон дер Ляйен и Санду не могли спать спокойно, пока Гуцул на свободе

Даже если Молдова попробует договориться с Приднестровьем и Гагаузией, она не сможет предложить им ничего хорошего. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета организации "Офицеры России", эксперт по вопросам Восточной Европы Максим Бардин.

2025-04-05T06:30

2025-04-05T06:30

2025-04-05T06:30

интервью

россия

молдавия

гагаузия

евгения гуцул

урсула фон дер ляйен

дональд трамп

ес

офицеры россии

украина

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Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в автономии в 2023 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что молдавские власти должны отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.— Максим, арест главы Гагаузии показывает, что режим Санду начал внутреннюю охоту на ведьм, чтобы никто не протестовал против агрессии в отношении Приднестровья, считает бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг. А что для вас значит задержание Гуцул?— Задержание и последующий арест Башкана Гагаузии Евгении Гуцул обусловлен несколькими важными факторами. Власти Молдовы, конечно, понимали все политические последствия и риски и долго готовились к этому событию.Первое. Еще два-три года назад Евгения Гуцул не имела большой известности не только в Молдове, но и в Гагаузии. Она победила на выборах, состоявшихся летом 2023 года (на которых, кстати, были серьезные кандидаты), благодаря своей политической харизме, человеческому обаянию и поддержке лидера Блока "Победа" Илана Шор (молдавский политик, ориентированный на взаимодействие с России и являющейся персоной нон-грата на территории Молдовы).После победы Евгения Александровна много работала. Причем, работала, что называется, в поле. Лично посещала деревни и поселки Гагаузии, вникала во все хозяйственные вопросы, принимала участие в праздничных и памятных мероприятиях. Отчитывалась перед избирателями о состоявшихся мероприятиях в телеграм-канале.В результате, ее популярность повысилась, электоральная база выросла. За короткий срок Евгения Гуцул стала популярной не только в Гагаузии, но и в Молдове.Получается, что блок "Победу" власти запретили, а его представили побеждают на выборах в регионе и начинают завоевывать сердца избирателей по всей стране. Для правящей партии PAS это конечно же недопустимом.Более того, конкуренцию в лице Евгении Гуцул увидела для себя и президент страны Майя Санду. Карьерный и электоральный рост Евгений Гуцул — это конечно сильный удар по авторитету партии PAS.Второе. Евгения Гуцул, поддерживаемая Иланом Шором, провозглашала в качестве политического курса усиление взаимодействия с Россией. Она приезжала в Москву. Пыталась реализовать некоторые проекты в банковской, культурной и сельскохозяйственных сферах. Евгения Гуцул была близка, чтобы получить конкретные результаты, достигнутые от обоюдовыгодного взаимодействия с Россией.Для PAS и Майи Санду, которую активно поддерживали на президентских выборах Евросоюз и зарубежная диаспора — это также недопустимо. Своим примером Евгения Гуцул могла доказать всей Молдове, что взаимодействовать с Россией — это выгодно и престижно. Поле потенциального взаимодействия достаточно большое — от строительства до сельского хозяйства.Что касается Кишинева, то существенных экономических ресурсов у него нет, а значит и предложить Комрату нечего. Это важно, существенного собственного экономического ресурса у Майи Санду для направления его в Гагаузию нет, а Евросоюз средства для этого не выделяет. Ситуация безвыходная, но, видимо, власти Молдовы все-таки выход нашли — решили помешать Евгении Гуцул работать.Третье. Евгения Гуцул не только ориентировалась на России, она себя еще и позиционировала как евроскептика. Нет, она была не против Европы. Она не ориентировалась на руководство ЕС — на Урсулу фон дер Ляйен, Каю Каллас и других. Для евробюрократии — это также недопустимо.С таким трудом в ноябре прошлого года состоялся референдум о внешнеполитическом курсе на вхождение в ЕС. В результате которого евроцентристы одержали победу с отрывом в один процент. Это говорило том, что в Молдове разрастаются идеи евроскептицизма.Поэтому еще один убежденный евроскептик в лице Евгении Гуцул, наряду с Фицо, Орбаном и Джеорджеску, Урсуле фон дер Ляйен не нужен. Поэтому, разумеется, задержание Евгении Гуцул Майя Санду с Урсулой фон дер Ляйен согласовала. Евроскептицизм и ориентация на Россию — главные причины обрушившихся на Гуцул политических репрессий со стороны властей Молдовы.— Для подготовки к агрессии против Приднестровья молдавское общество нужно обрабатывать по украинскому сценарию. Можно ли сказать, что арест Гуцул в качестве первого шага к зачистке Гагаузии этот процесс уже начал?— Конечно, Кишинев хотел бы расформировать официальные структуры Гагаузии. Они им не удобны.Пророссийские настроения всегда были свойственны Гагаузии. Евгения Гуцул — евроскептик и ратует за сближение с Россией. А это уже удар по авторитет Евросоюза, удар по Урсуле фон дер Ляйен. Не исключено, повторюсь, что задержание стало прямым указанием, поступившим от немецкого политика.Когда президентами Молдовы были коммунисты и социалисты Владимир Воронин и Игорь Додон, то Кишинев и Комрат могли спокойно договариваться друг с другом. Когда президентом Молдовы стала евроцентрист Майя Санду — случился серьезный политический кризис, последствия которого могут быть катастрофическими.Как ни странно, но это и есть один из результатов евроцентризма Молдовы — локальные политические кризисы и политические репрессии, выражающиеся в задержании политиков и закрытии СМИ.— Что значит арест Гуцул для России? Будет ли Россия как-то выступать в поддержку главы Гагаузии?— Евгения Гуцул декларировала целесообразность взаимодействия с Россией. Ее задержали. Причем по обвинениям, связанным с избирательной кампанией лета 2023 года.Европейские политики сделали вид, что не заметили. Комментировать и давить на Кишинев не стали. Исключением стало заявление болгарского политика Костадина Костадинова.В Европе сейчас не так много политиков, которые заявляют о целесообразности экономической и политической ориентации на Россию. Если бы таких политиков было больше, Россие было бы легче работать с европейскими странами, а возможности руководства ЕС были бы ограничены.— Как считаете, сейчас угроза того, что Украина в качестве самодеятельности нападет на Приднестровье, уменьшилась или увеличилась?— ВСУ за три года имели возможности осуществить агрессию в отношении Приднестровья. Причем сделать это можно было без пересечения границы. Напряженность в этом вопросе по-прежнему сохраняется.Вместе с тем, такой шаг очень рискованный и может привести к непредсказуемым последствиям. Ведь речь идет о разрастании территории боевых действий и о включении в конфликт других государств. И никому точно не известно будут ли результаты достигнуты. Потери могут превысить желаемые выгоды.— Как будет развиваться ситуация с газом в Приднестровье? Зиму пережили, а что дальше будет?— Приднестровью очень сложно будет существовать в полном отрыве от России. Трудно будет существовать в экономической изоляции.Причем Кишинев за прошедшие два года сумел сделать многое в отношении блокады Приднестровья. Разумеется, руководство Евросоюза было в курсе такой политики, а возможно, данная политика была указанием Брюсселя.Вместе с тем, самого существования недостаточно. Региону надо развиваться. Нужны энергетические ресурсы, нужны инвестиции, технологии, поставки оборудования и так далее. Для развития нужно взаимодействие. У Кишинева экономических ресурсов, способных перезапустить развитие Приднестровья нет, а Евросоюз, по разным причинам, Приднестровье развивать не будет, у него сейчас другие проблемы и цели.— Что вы можете сказать о позиции Румынии, где с предвыборной гонки сняли оппозиционного лидера?— В Румынии сняли с предвыборной гонки не просто кандидата. Не просто победителя первого тура, впоследствии отмененных выборов. Прежде всего, с выборов президента Румынии сняли убежденного евроскептика, почитателя Дональда Трампа, сторонника курса опоры на собственный государственный суверенитет Кэлина Джорджеску.В Румынии политический кризис — огромные протестные митинги, огромные. С конца 80-х годов прошлого века такого не было.Обратите внимание на ситуацию. Румыния стала членом Евросоюза в 2007 году. Почти двадцать лет прошло. По идее, в стране должен был наступить потребительский рай. Но рая нет, есть протесты и антиевросоюзовские кандидаты.Политический успех Джорджеску — это удар не только по авторитету Урсулы фон дер Ляйен. Это обнуление самой идеи Евросоюза, которая 20 лет назад преподносилась в качестве политический аксиомы, в качестве политического абсолюта.В результате Евробюрократия с таким подходом смириться не смогла, поэтому с европейской "демократией" в Румынии решили закончить.Теперь в избирательной кампании, за исключением Джорджа Симиона, участвует проверенные еврокомиссарами силы — национал-либералы, социал-демократы и представители евроцентристского "Союза спасения румын". Причем все вышеуказанные "проверенные-перепроверенные" силы до сих пор не могут догнать по рейтингу относительного соратника Джорджеску — представителя "Альянса за союз румын" Джорджа Симиона.Получается, что так называемого "агента Кремля", а приблизительно так Джорджеску именовали СМИ, связанные с закрытым Трампом агентством USAID, с предвыборной дистанции убрали, но кризис никуда не исчез, кризис продолжается. Протест перешел от Джорджеску к Симиону. Складывается ощущение, что избиратели не хотят голосовать за "старую гвардию", 20 лет ориентирующуюся на Брюссель. Это, конечно, кризис. Кризис идеологический.— В ходе летней кампании все ждут наступления России на Запорожском направлении. Возможно ли это, как считаете?— В информационном поле на сегодняшний день присутствует много материалов, а также комментариев экспертов, посвященных возможному перемирию. Западные политики уже называют дату — 20 апреля, говорят о Пасхе.Сложно понять, что может представлять такое перемирие, какие условия, о каких территориях идет речь. Но конкретная дата уже называется. Не совсем ясная ситуация.Вместе с тем, указанное перемирие, о котором говорят европейцы, по ряду причин, может не состояться. В этом случае стороны могут попытаться проявить инициативу, изменить соотношение сил на поле боя. Если сорвется перемирие, ориентированное на 20 апреля, то будут новые переговоры, новые даты.Важно перед каждыми переговорами иметь сильные переговорные позиции. Возможное наступление, по понятным причинам, переговорные позиции усилит.Еще о ситуации в Молдавии и Приднестровье, а также об амбициях Украины на ПМР, в интервью Кирилла Курбатова с экспертом Михаил Амерберг: Если Гагаузия и Приднестровье продержатся полгода, Молдова и Украина их уже не достанут.

https://ukraina.ru/20240422/1054645337.html

https://ukraina.ru/20250319/1061888066.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, россия, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, ес, офицеры россии, украина, приднестровье