В Киеве стартовали переговоры с Францией и Британией о размещении войск на Украине - 04.04.2025 Украина.ру
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В Киеве стартовали переговоры с Францией и Британией о размещении войск на Украине
В Киеве стартовали переговоры с Францией и Британией о размещении войск на Украине - 04.04.2025 Украина.ру
В Киеве стартовали переговоры с Францией и Британией о размещении войск на Украине
Встреча представителей Франции, Великобритании и Украины по поводу размещения военного контингента в стране началась в Киеве. Об этом 4 апреля сообщил телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в дипломатических кругах
2025-04-04T14:58
2025-04-04T14:58
новости
украина
киев
франция
британия
владимир зеленский
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Как утверждает издание, беседа проходит на уровне начальников военных штабов. С французской стороны делегацию представляет генерал Тьерри Буркхардт, с британской — адмирал Энтони Радакин. Отмечается, что в течение дня они проведут ряд встреч с украинскими военными. По данным источника, на сегодня также запланирована встреча европейских военных с Владимиром Зеленским."Цель их визита — обсудить возможность размещения на Украине иностранного контингента", — заявил собеседник телеканала.Ранее Москва заявила, что возможная отправка натовского контингента на Украину — это опасная тенденция, поскольку подобное решение лишь усугубит первопричины конфликта. Между тем "коалиция желающих" признала необходимость переговоров с Россией.
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новости, украина, киев, франция, британия, владимир зеленский
Новости, Украина, Киев, Франция, Британия, Владимир Зеленский

В Киеве стартовали переговоры с Францией и Британией о размещении войск на Украине

14:58 04.04.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Встреча представителей Франции, Великобритании и Украины по поводу размещения военного контингента в стране началась в Киеве. Об этом 4 апреля сообщил телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в дипломатических кругах
Как утверждает издание, беседа проходит на уровне начальников военных штабов. С французской стороны делегацию представляет генерал Тьерри Буркхардт, с британской — адмирал Энтони Радакин.
Отмечается, что в течение дня они проведут ряд встреч с украинскими военными. По данным источника, на сегодня также запланирована встреча европейских военных с Владимиром Зеленским.
"Цель их визита — обсудить возможность размещения на Украине иностранного контингента", — заявил собеседник телеканала.
Мария Захарова
Вчера, 12:33
Захарова раскрыла, чем на Украине займутся "гарантийные силы" ЕСУ "гарантийных сил", развертывание которых сейчас обсуждается между европейскими лидерами, уже другие задачи в отличии от "миротворческого контингента". Об этом на брифинге для журналистов 3 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Ранее Москва заявила, что возможная отправка натовского контингента на Украину — это опасная тенденция, поскольку подобное решение лишь усугубит первопричины конфликта. Между тем "коалиция желающих" признала необходимость переговоров с Россией.
 
НовостиУкраинаКиевФранцияБританияВладимир Зеленский
 
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