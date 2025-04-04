В Киеве стартовали переговоры с Францией и Британией о размещении войск на Украине
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Встреча представителей Франции, Великобритании и Украины по поводу размещения военного контингента в стране началась в Киеве. Об этом 4 апреля сообщил телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в дипломатических кругах
Как утверждает издание, беседа проходит на уровне начальников военных штабов. С французской стороны делегацию представляет генерал Тьерри Буркхардт, с британской — адмирал Энтони Радакин.
Отмечается, что в течение дня они проведут ряд встреч с украинскими военными. По данным источника, на сегодня также запланирована встреча европейских военных с Владимиром Зеленским.
"Цель их визита — обсудить возможность размещения на Украине иностранного контингента", — заявил собеседник телеканала.
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