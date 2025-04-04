https://ukraina.ru/20250404/1062301000.html

В Киеве стартовали переговоры с Францией и Британией о размещении войск на Украине

В Киеве стартовали переговоры с Францией и Британией о размещении войск на Украине - 04.04.2025 Украина.ру

В Киеве стартовали переговоры с Францией и Британией о размещении войск на Украине

Встреча представителей Франции, Великобритании и Украины по поводу размещения военного контингента в стране началась в Киеве. Об этом 4 апреля сообщил телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в дипломатических кругах

2025-04-04T14:58

2025-04-04T14:58

2025-04-04T14:58

новости

украина

киев

франция

британия

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/04/1062285387_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_271de858dbebdb4d93af2cdddf5daf52.jpg

Как утверждает издание, беседа проходит на уровне начальников военных штабов. С французской стороны делегацию представляет генерал Тьерри Буркхардт, с британской — адмирал Энтони Радакин. Отмечается, что в течение дня они проведут ряд встреч с украинскими военными. По данным источника, на сегодня также запланирована встреча европейских военных с Владимиром Зеленским."Цель их визита — обсудить возможность размещения на Украине иностранного контингента", — заявил собеседник телеканала.Ранее Москва заявила, что возможная отправка натовского контингента на Украину — это опасная тенденция, поскольку подобное решение лишь усугубит первопричины конфликта. Между тем "коалиция желающих" признала необходимость переговоров с Россией.

https://ukraina.ru/20250403/1062258959.html

украина

киев

франция

британия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, франция, британия, владимир зеленский