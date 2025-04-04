"ВСУ делают по несколько накатов": Алехин о том, как ВС РФ переломили ситуацию на границе Белгородчины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУТероборона ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
Тактическая обстановка на границе Белгородской области изменилась после прицельного удара ВКС РФ по дамбе около Поповки, куда прилетел ФАБ-3000 или ОДАБ. Через нее украинские военные перебрасывали боевую технику. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
В Краснояружском районе Белгородской области продолжаются тяжелые бои за Демидовку и Поповку, рассказал эксперт. Не жалея личный состав, ВСУ делают по несколько "накатов" в сутки, добавил он.
"На головы [украинских военных] летит всё что можно. Например, расчеты операторов БПЛА подразделений группировки войск "Север" стали применять новую тактику – ронять на врага тяжелые противотанковые мины ТМ-62, в каждой из которых примерно 8 килограммов взрывчатки", — подчеркнул Алехин.
В какой-то момент противник попытался использовать неблагоприятные погодные условия (дождь и туман) и вновь бросил в прорыв технику, однако попал под плотный огонь российской артиллерии и РСЗО, добавил он.
Через эту дамбу украинские военные перебрасывали боевую технику для дальнейших прорывных действий на этом направлении, уточнил полковник запаса.
"Новых противника масштабных атак и расширения вклинения пока не наблюдается, идут позиционные бои. На этом фоне не исключены и новые попытки атак ВСУ как на сопредельных участках границы, так и на совершенно иных локациях", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытались прорваться на Белгородчину, но получили по голове тяжелыми минами" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Стешин: России нужно собрать ударный кулак дронов и доломать ВСУ под Часов Яром по сценарию Суджи" на сайте Украина.ру.