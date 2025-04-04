https://ukraina.ru/20250404/1062303646.html

"ВСУ делают по несколько накатов": Алехин о том, как ВС РФ переломили ситуацию на границе Белгородчины

"ВСУ делают по несколько накатов": Алехин о том, как ВС РФ переломили ситуацию на границе Белгородчины - 04.04.2025 Украина.ру

"ВСУ делают по несколько накатов": Алехин о том, как ВС РФ переломили ситуацию на границе Белгородчины

Тактическая обстановка на границе Белгородской области изменилась после прицельного удара ВКС РФ по дамбе около Поповки, куда прилетел ФАБ-3000 или ОДАБ. Через нее украинские военные перебрасывали боевую технику. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-04-04T20:15

2025-04-04T20:15

2025-04-04T20:15

новости

россия

белгородская область

краснояружский район

геннадий алехин

вкс

вс рф

всу

дамба

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058906518_0:26:1590:920_1920x0_80_0_0_f2e152e67bfb3a6af114c8e7ab81b1ba.jpg

В Краснояружском районе Белгородской области продолжаются тяжелые бои за Демидовку и Поповку, рассказал эксперт. Не жалея личный состав, ВСУ делают по несколько "накатов" в сутки, добавил он."На головы [украинских военных] летит всё что можно. Например, расчеты операторов БПЛА подразделений группировки войск "Север" стали применять новую тактику – ронять на врага тяжелые противотанковые мины ТМ-62, в каждой из которых примерно 8 килограммов взрывчатки", — подчеркнул Алехин.В какой-то момент противник попытался использовать неблагоприятные погодные условия (дождь и туман) и вновь бросил в прорыв технику, однако попал под плотный огонь российской артиллерии и РСЗО, добавил он.Алехин отметил, что тактическая обстановка изменилась после эффективного и прицельного удара ВКС РФ по дамбе около Поповки, куда, предположительно, прилетел или ФАБ-3000 или ОДАБ (объемно-детонирующая авиабомба).Через эту дамбу украинские военные перебрасывали боевую технику для дальнейших прорывных действий на этом направлении, уточнил полковник запаса."Новых противника масштабных атак и расширения вклинения пока не наблюдается, идут позиционные бои. На этом фоне не исключены и новые попытки атак ВСУ как на сопредельных участках границы, так и на совершенно иных локациях", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытались прорваться на Белгородчину, но получили по голове тяжелыми минами" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Стешин: России нужно собрать ударный кулак дронов и доломать ВСУ под Часов Яром по сценарию Суджи" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250404/1062289970.html

россия

белгородская область

краснояружский район

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, белгородская область, краснояружский район, геннадий алехин, вкс, вс рф, всу, дамба, сво, граница, спецоперация, война, атака