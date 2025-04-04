"ВСУ делают по несколько накатов": Алехин о том, как ВС РФ переломили ситуацию на границе Белгородчины - 04.04.2025 Украина.ру
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"ВСУ делают по несколько накатов": Алехин о том, как ВС РФ переломили ситуацию на границе Белгородчины
"ВСУ делают по несколько накатов": Алехин о том, как ВС РФ переломили ситуацию на границе Белгородчины - 04.04.2025 Украина.ру
"ВСУ делают по несколько накатов": Алехин о том, как ВС РФ переломили ситуацию на границе Белгородчины
Тактическая обстановка на границе Белгородской области изменилась после прицельного удара ВКС РФ по дамбе около Поповки, куда прилетел ФАБ-3000 или ОДАБ. Через нее украинские военные перебрасывали боевую технику. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-04-04T20:15
2025-04-04T20:15
новости
россия
белгородская область
краснояружский район
геннадий алехин
вкс
вс рф
всу
дамба
сво
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В Краснояружском районе Белгородской области продолжаются тяжелые бои за Демидовку и Поповку, рассказал эксперт. Не жалея личный состав, ВСУ делают по несколько "накатов" в сутки, добавил он."На головы [украинских военных] летит всё что можно. Например, расчеты операторов БПЛА подразделений группировки войск "Север" стали применять новую тактику – ронять на врага тяжелые противотанковые мины ТМ-62, в каждой из которых примерно 8 килограммов взрывчатки", — подчеркнул Алехин.В какой-то момент противник попытался использовать неблагоприятные погодные условия (дождь и туман) и вновь бросил в прорыв технику, однако попал под плотный огонь российской артиллерии и РСЗО, добавил он.Алехин отметил, что тактическая обстановка изменилась после эффективного и прицельного удара ВКС РФ по дамбе около Поповки, куда, предположительно, прилетел или ФАБ-3000 или ОДАБ (объемно-детонирующая авиабомба).Через эту дамбу украинские военные перебрасывали боевую технику для дальнейших прорывных действий на этом направлении, уточнил полковник запаса."Новых противника масштабных атак и расширения вклинения пока не наблюдается, идут позиционные бои. На этом фоне не исключены и новые попытки атак ВСУ как на сопредельных участках границы, так и на совершенно иных локациях", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытались прорваться на Белгородчину, но получили по голове тяжелыми минами" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Стешин: России нужно собрать ударный кулак дронов и доломать ВСУ под Часов Яром по сценарию Суджи" на сайте Украина.ру.
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россия
белгородская область
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новости, россия, белгородская область, краснояружский район, геннадий алехин, вкс, вс рф, всу, дамба, сво, граница, спецоперация, война, атака
Новости, Россия, Белгородская область, Краснояружский район, Геннадий Алехин, ВКС, ВС РФ, ВСУ, дамба, СВО, граница, Спецоперация, война, атака

"ВСУ делают по несколько накатов": Алехин о том, как ВС РФ переломили ситуацию на границе Белгородчины

20:15 04.04.2025
 
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Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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Тактическая обстановка на границе Белгородской области изменилась после прицельного удара ВКС РФ по дамбе около Поповки, куда прилетел ФАБ-3000 или ОДАБ. Через нее украинские военные перебрасывали боевую технику. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
В Краснояружском районе Белгородской области продолжаются тяжелые бои за Демидовку и Поповку, рассказал эксперт. Не жалея личный состав, ВСУ делают по несколько "накатов" в сутки, добавил он.
"На головы [украинских военных] летит всё что можно. Например, расчеты операторов БПЛА подразделений группировки войск "Север" стали применять новую тактику – ронять на врага тяжелые противотанковые мины ТМ-62, в каждой из которых примерно 8 килограммов взрывчатки", — подчеркнул Алехин.
В какой-то момент противник попытался использовать неблагоприятные погодные условия (дождь и туман) и вновь бросил в прорыв технику, однако попал под плотный огонь российской артиллерии и РСЗО, добавил он.
Алехин отметил, что тактическая обстановка изменилась после эффективного и прицельного удара ВКС РФ по дамбе около Поповки, куда, предположительно, прилетел или ФАБ-3000 или ОДАБ (объемно-детонирующая авиабомба).
Через эту дамбу украинские военные перебрасывали боевую технику для дальнейших прорывных действий на этом направлении, уточнил полковник запаса.
"Новых противника масштабных атак и расширения вклинения пока не наблюдается, идут позиционные бои. На этом фоне не исключены и новые попытки атак ВСУ как на сопредельных участках границы, так и на совершенно иных локациях", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытались прорваться на Белгородчину, но получили по голове тяжелыми минами" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Стешин: России нужно собрать ударный кулак дронов и доломать ВСУ под Часов Яром по сценарию Суджи" на сайте Украина.ру.
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НовостиРоссияБелгородская областьКраснояружский районГеннадий АлехинВКСВС РФВСУдамбаСВОграницаСпецоперациявойнаатака
 
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