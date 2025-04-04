Это уничтожит всех! Зачем Трамп заговорил о вторичных пошлинах на нефть России - Юшков
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на мировом рынке нефти, уничтожение ГИС Суджа и рассказал о перспективах технологического развития в нефтегазовой сфере:
00:22 - Последствия наращивания объемов добычи нефти ОПЕК+;
04:32 - Вероятность введения вторичных пошлин на российскую нефть;
08:51 - Уничтожение ГИС Суджа: последствия;
11:55 - Прекращение ударов по энергетической инфраструктуре;
14:37 - Перспективы технологического развития в нефтегазовой сфере.
11:05ЕС запросил у США размещение гиперзвуковое оружие дальнего радиуса действияЕвропа запросила у Вашингтона размещение на своей территории системы запуска гиперзвуковых ракет дальнего радиуса действия. Об этом 4 апреля на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената США глава Европейского командования вооруженных сил США Кристофер Каволи