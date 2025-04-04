Это уничтожит всех! Зачем Трамп заговорил о вторичных пошлинах на нефть России - Юшков - 04.04.2025 Украина.ру
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Это уничтожит всех! Зачем Трамп заговорил о вторичных пошлинах на нефть России - Юшков
Это уничтожит всех! Зачем Трамп заговорил о вторичных пошлинах на нефть России - Юшков - 04.04.2025 Украина.ру
Это уничтожит всех! Зачем Трамп заговорил о вторичных пошлинах на нефть России - Юшков
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию... Украина.ру, 04.04.2025
2025-04-04T16:51
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россия
суджа
украина
дональд трамп
нефть
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Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на мировом рынке нефти, уничтожение ГИС Суджа и рассказал о перспективах технологического развития в нефтегазовой сфере: 00:22&nbsp;- Последствия наращивания объемов добычи нефти ОПЕК+; 04:32 - Вероятность введения вторичных пошлин на российскую нефть; 08:51 - Уничтожение ГИС Суджа: последствия; 11:55 - Прекращение ударов по энергетической инфраструктуре; 14:37 - Перспективы технологического развития в нефтегазовой сфере. #Юшков&nbsp;#газ&nbsp;#нефть&nbsp;#энергетика&nbsp;#экономика&nbsp;#политика&nbsp;#Трамп&nbsp;#ЕС&nbsp;#ОПЕК&nbsp;#пошлины&nbsp;#санкции&nbsp;#СВО&nbsp;#спецоперация&nbsp;#Украина&nbsp;#Россия&nbsp;#РФ&nbsp;#транзит&nbsp;#Суджа
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видео, россия, суджа, украина, дональд трамп, нефть
Видео, Россия, Суджа, Украина, Дональд Трамп, нефть

Это уничтожит всех! Зачем Трамп заговорил о вторичных пошлинах на нефть России - Юшков

16:51 04.04.2025
 
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Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на мировом рынке нефти, уничтожение ГИС Суджа и рассказал о перспективах технологического развития в нефтегазовой сфере:
00:22 - Последствия наращивания объемов добычи нефти ОПЕК+;
04:32 - Вероятность введения вторичных пошлин на российскую нефть;
08:51 - Уничтожение ГИС Суджа: последствия;
11:55 - Прекращение ударов по энергетической инфраструктуре;
14:37 - Перспективы технологического развития в нефтегазовой сфере.
#Юшков #газ #нефть #энергетика #экономика #политика #Трамп #ЕС #ОПЕК #пошлины #санкции #СВО #спецоперация #Украина #Россия #РФ #транзит #Суджа
11:05
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