https://ukraina.ru/20250404/1062302871.html

Это уничтожит всех! Зачем Трамп заговорил о вторичных пошлинах на нефть России - Юшков

Это уничтожит всех! Зачем Трамп заговорил о вторичных пошлинах на нефть России - Юшков - 04.04.2025 Украина.ру

Это уничтожит всех! Зачем Трамп заговорил о вторичных пошлинах на нефть России - Юшков

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию... Украина.ру, 04.04.2025

2025-04-04T16:51

2025-04-04T16:51

2025-04-04T16:51

видео

россия

суджа

украина

дональд трамп

нефть

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Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на мировом рынке нефти, уничтожение ГИС Суджа и рассказал о перспективах технологического развития в нефтегазовой сфере: 00:22 - Последствия наращивания объемов добычи нефти ОПЕК+; 04:32 - Вероятность введения вторичных пошлин на российскую нефть; 08:51 - Уничтожение ГИС Суджа: последствия; 11:55 - Прекращение ударов по энергетической инфраструктуре; 14:37 - Перспективы технологического развития в нефтегазовой сфере. #Юшков #газ #нефть #энергетика #экономика #политика #Трамп #ЕС #ОПЕК #пошлины #санкции #СВО #спецоперация #Украина #Россия #РФ #транзит #Суджа

https://ukraina.ru/20250404/1062284854.html

россия

суджа

украина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, суджа, украина, дональд трамп, нефть