Молчанов - не первый. Репрессии киевского режима набирают обороты
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Денис ЖаркихКирилл Молчанов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Денис Жарких
Украинский политолог, правозащитник Кирилл Молчанов, задержанный в Польше, выдан на расправу киевскому режиму. Его соратники назвали эту ситуацию содействием политическим репрессиям на Украине
Как взяли Молчанова
Молчанов – известный на Украине политолог, до 2022 года он регулярно принимал участие в местных ток-шоу, давал комментарии и интервью СМИ разных стран, в том числе изданию Украина.ру.
В последнее время Молчанов жил в РФ, имел российское гражданство. Критиковал правящий на Украине режим, вел свой блог, занимался правозащитной деятельностью. Именно последнее и сгубило его в конечном итоге.
Если изучить сообщения с украинской стороны, то выходит, что его депортировали за нарушение правил пребывания в Польше. Или же это была совместная операция спецслужб Украины с их польскими коллегами. В первом случае должен был пройти суд, рассмотрение апелляции и т.д., то есть не самая быстрая процедура. Скорее всего, ничего этого не было, а была спецоперация и его передача Украине происходила в обход правил.
"Молчанов летел из России в Германию по приглашению некой правозащитной организации, которая якобы хотела вручить ему то ли грант, то ли премию (подробности еще предстоит выяснить). Он летел через Турцию и Польшу транзитом. Какие правила пребывания можно нарушить, купив билет с пересадкой?" - отмечал в своем материале автор издания Украина.ру Павел Волков.
2 апреля, 04:11Репрессии на УкраинеЕС перестал быть безопасным местом. Польша передала украинского оппозиционного политолога в руки СБУПольша передала в руки СБУ украинского оппозиционного политолога с российским гражданством Кирилла Молчанова. Версии произошедшего расходятся, но, если это действительно была спецоперация Украины и Польши, Евросоюз более не может считаться зоной верховенства права и вообще безопасным местом.
Политолога пригласили в Бундестаг на некий ежегодный Media-Zukunft Fellowship. Приглашение подписано менеджером программы Майклом (или Михаэлем) Шнайдером и тот сообщает, что для уточнения подробностей с Молчановым свяжется ассистент Анастасия Галенковская, пишет он.
"Анатолий Шарий в своем частном канале утверждает, что такого человека, как этот Шнайдер, на самом деле нет. Беглый же поиск в интернете показывает, что мероприятия с таким названием действительно ежегодно проводятся в Берлине под эгидой Министерства иностранных дел этой страны. Живущего в России и связанного с группой Медведчука украинского оппозиционного политолога пригласили на получение стипендии от германского МИД?" - задается вопросом Волков.
Из Турции в ФРГ много прямых рейсов, однако принимающая сторона купила ему билет с пересадкой в Польше. Учитывая все произошедшее далее, это почти наверняка было сделано специально. Молчанов опасности не разглядел и невольно сам прибыл в руки украинских спецслужб.
Обращает на себя внимание и двойные стандарты Польши, которая является частью Европы, где, казалось бы, права человека являются высшей ценностью. Дело Молчанова показало, что когда нужно ради политики, эти права будут попраны без всякой рефлексии.
Согласно сообщению СБУ, политолог официально числится задержанным. Ему вменяют работу на ФСБ и СВР России, "коллаборационизм" и прочее. В настоящий момент он находится в одном из СИЗО Киева. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Реакция
Как прокомментировала изданию Украина.ру официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, посольство России в Варшаве не было уведомлено местными властями на этот счет, при въезде на территорию Польши Молчанов воспользовался имевшимся у него украинским паспортом.
Следовательно, подчеркнула она, польские власти рассматривали его как украинского гражданина, а позже выдали политолога киевскому режиму по запросу украинской стороны.
"В связи с этим я хотела бы обратить ваше внимание на то, что МИД России неоднократно призывал граждан нашей страны взвешивать все риски при планировании поездок в недружеские страны. И особенно это важно в подобных случаях, как с Кириллом Молчановым. Имеются все основания опасаться претензий, провокаций, преследований со стороны властей недружественных государств, в том числе в связи с позицией по украинскому кризису. Безусловно, мы за этой ситуацией будем следить", - сказала она.
Политическими репрессиями, при том хорошо спланированными, назвал арест Молчанова общественный деятель, глава украинской политической партии "Держава" Дмитрий Василец.
"Польские правоохранители не могли не знать, что Кирилл — это политолог, правозащитник, блогер, и у него, естественно, оппозиционная риторика в отношении Зеленского. Выдача Кирилла на Украину без каких-либо возможностей апелляции — это содействие политическим репрессиям", - заявил он изданию Украина.ру.
31 марта, 18:12Дмитрий Василец об аресте политолога Молчанова: Польша угодила Зеленскому и выступила против Бундестага Сейчас режиму Зеленского важно показать, что всех, кто выступит против него на выборах, ждёт тюрьма или смерть. Дело Кирилла Молчанова, которого Киеву удалось заполучить с помощью Польши, может стать показательной историей на упреждение всем остальным.
Юридических оснований для выдачи Молчанова режиму Владимира Зеленского у польской стороны не было, подчеркнул Василец. Политолог, добавил он, является оппозиционным публичным деятелем и, согласно международным конвенциям и здравому смыслу, такие действия против него абсолютно противоречат всем правовым документам.
Собеседник издания отметил, что сейчас на Украине можно наблюдать признаки подготовки к проведению выборов, отложенных год назад из-за военного положения, поэтому можно ожидать, что репрессии против неугодных в этой стране будут только нарастать.
Репрессии киевского режима
Молчанов – далеко не первый, кого украинские власти бросают за решетку по надуманным обвинениям. Как правило, такие действия режима являются местью тем, кто имеет смелость отстаивать свое праву на альтернативную точку зрения или же просто политическими репрессиями, с целью избавиться от конкурентов.
Примеров таких привести можно много. Это, например, бывший главред "РИА Новости – Украина" Кирилл Вышинский, которого задержали в 2018 году еще при Петре Порошенко по обвинению в госизмене. Естественно, все обвинение было шито белыми нитками, однако арест Вышинского открыл властям дорогу к ликвидации портала, которым он руководил и дальнейшему давлению на Россию.
Гонения на инакомыслящих продолжились и при Зеленском, более того, обрели невиданный доселе масштаб. В апреле 2022 года в Киеве был задержан эксперт по вопросам энергетики Дмитрий Марунич, регулярно выступавший, в том числе, и на страницах издания Украина.ру. Сотрудничество с российскими СМИ и стало одной из причин его задержания.
© Украина.ру/Нина ЗотинаДмитрий Марунич
© Украина.ру/Нина Зотина
Дмитрий Марунич
За месяц до этого был подвергнут аресту публицист Ян Таксюр, по обвинению в госизмене он получил 12 лет тюрьмы, несмотря на тяжелое онкологическое заболевание.
В том же году был задержан оппозиционер Виктор Медведчук. Его фотографии после ареста облетели тогда все СМИ.
© СБУАрест Медведчук
© СБУ
Арест Медведчук
Часть из этих политзаключенных попала в Россию по обмену, как Вышинский, Таксюр и Медведчук, другим же повезло меньше, и они продолжают томиться в украинских застенках (Марунич).
Есть и те, кто заключение в украинской тюрьме пережить не смог. Американский блогер Гонсало Лира скончался там в январе прошлого года.
© Фото: ZentraleV / XГонсало Лира
© Фото: ZentraleV / X
Гонсало Лира
В СБУ заявили, что блогер "отрицал военные преступления России", говорил об обстрелах ВСУ собственной территории и называл режим на Украине "неонацистским", а потому его схватили по подозрению в "оправдании вооруженной агрессии России", что предполагает до 8 лет лишения свободы.
Гонсало Лира умер в тюрьме из-за неоказания ему медицинской помощи.
О том, как на задержание Кирилла Молчанова отреагировали в Польше - в материале издания Украина.ру Это ужасно, морально и политически отталкивающе, но они его убьют. Польские журналисты о судьбе Молчанова.