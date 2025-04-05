https://ukraina.ru/20250405/1062294741.html

Молчанов - не первый. Репрессии киевского режима набирают обороты

Молчанов - не первый. Репрессии киевского режима набирают обороты - 05.04.2025 Украина.ру

Молчанов - не первый. Репрессии киевского режима набирают обороты

Украинский политолог, правозащитник Кирилл Молчанов, задержанный в Польше, выдан на расправу киевскому режиму. Его соратники назвали эту ситуацию содействием политическим репрессиям на Украине

2025-04-05T08:00

2025-04-05T08:00

2025-04-05T08:00

эксклюзив

россия

украина

польша

кирилл молчанов

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Как взяли МолчановаМолчанов – известный на Украине политолог, до 2022 года он регулярно принимал участие в местных ток-шоу, давал комментарии и интервью СМИ разных стран, в том числе изданию Украина.ру.В последнее время Молчанов жил в РФ, имел российское гражданство. Критиковал правящий на Украине режим, вел свой блог, занимался правозащитной деятельностью. Именно последнее и сгубило его в конечном итоге.Если изучить сообщения с украинской стороны, то выходит, что его депортировали за нарушение правил пребывания в Польше. Или же это была совместная операция спецслужб Украины с их польскими коллегами. В первом случае должен был пройти суд, рассмотрение апелляции и т.д., то есть не самая быстрая процедура. Скорее всего, ничего этого не было, а была спецоперация и его передача Украине происходила в обход правил."Молчанов летел из России в Германию по приглашению некой правозащитной организации, которая якобы хотела вручить ему то ли грант, то ли премию (подробности еще предстоит выяснить). Он летел через Турцию и Польшу транзитом. Какие правила пребывания можно нарушить, купив билет с пересадкой?" - отмечал в своем материале автор издания Украина.ру Павел Волков.Политолога пригласили в Бундестаг на некий ежегодный Media-Zukunft Fellowship. Приглашение подписано менеджером программы Майклом (или Михаэлем) Шнайдером и тот сообщает, что для уточнения подробностей с Молчановым свяжется ассистент Анастасия Галенковская, пишет он."Анатолий Шарий в своем частном канале утверждает, что такого человека, как этот Шнайдер, на самом деле нет. Беглый же поиск в интернете показывает, что мероприятия с таким названием действительно ежегодно проводятся в Берлине под эгидой Министерства иностранных дел этой страны. Живущего в России и связанного с группой Медведчука украинского оппозиционного политолога пригласили на получение стипендии от германского МИД?" - задается вопросом Волков.Из Турции в ФРГ много прямых рейсов, однако принимающая сторона купила ему билет с пересадкой в Польше. Учитывая все произошедшее далее, это почти наверняка было сделано специально. Молчанов опасности не разглядел и невольно сам прибыл в руки украинских спецслужб.Обращает на себя внимание и двойные стандарты Польши, которая является частью Европы, где, казалось бы, права человека являются высшей ценностью. Дело Молчанова показало, что когда нужно ради политики, эти права будут попраны без всякой рефлексии.Согласно сообщению СБУ, политолог официально числится задержанным. Ему вменяют работу на ФСБ и СВР России, "коллаборационизм" и прочее. В настоящий момент он находится в одном из СИЗО Киева. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.РеакцияКак прокомментировала изданию Украина.ру официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, посольство России в Варшаве не было уведомлено местными властями на этот счет, при въезде на территорию Польши Молчанов воспользовался имевшимся у него украинским паспортом.Следовательно, подчеркнула она, польские власти рассматривали его как украинского гражданина, а позже выдали политолога киевскому режиму по запросу украинской стороны.Политическими репрессиями, при том хорошо спланированными, назвал арест Молчанова общественный деятель, глава украинской политической партии "Держава" Дмитрий Василец."Польские правоохранители не могли не знать, что Кирилл — это политолог, правозащитник, блогер, и у него, естественно, оппозиционная риторика в отношении Зеленского. Выдача Кирилла на Украину без каких-либо возможностей апелляции — это содействие политическим репрессиям", - заявил он изданию Украина.ру.Юридических оснований для выдачи Молчанова режиму Владимира Зеленского у польской стороны не было, подчеркнул Василец. Политолог, добавил он, является оппозиционным публичным деятелем и, согласно международным конвенциям и здравому смыслу, такие действия против него абсолютно противоречат всем правовым документам.Собеседник издания отметил, что сейчас на Украине можно наблюдать признаки подготовки к проведению выборов, отложенных год назад из-за военного положения, поэтому можно ожидать, что репрессии против неугодных в этой стране будут только нарастать.Репрессии киевского режимаМолчанов – далеко не первый, кого украинские власти бросают за решетку по надуманным обвинениям. Как правило, такие действия режима являются местью тем, кто имеет смелость отстаивать свое праву на альтернативную точку зрения или же просто политическими репрессиями, с целью избавиться от конкурентов.Примеров таких привести можно много. Это, например, бывший главред "РИА Новости – Украина" Кирилл Вышинский, которого задержали в 2018 году еще при Петре Порошенко по обвинению в госизмене. Естественно, все обвинение было шито белыми нитками, однако арест Вышинского открыл властям дорогу к ликвидации портала, которым он руководил и дальнейшему давлению на Россию.Гонения на инакомыслящих продолжились и при Зеленском, более того, обрели невиданный доселе масштаб. В апреле 2022 года в Киеве был задержан эксперт по вопросам энергетики Дмитрий Марунич, регулярно выступавший, в том числе, и на страницах издания Украина.ру. Сотрудничество с российскими СМИ и стало одной из причин его задержания.За месяц до этого был подвергнут аресту публицист Ян Таксюр, по обвинению в госизмене он получил 12 лет тюрьмы, несмотря на тяжелое онкологическое заболевание.В том же году был задержан оппозиционер Виктор Медведчук. Его фотографии после ареста облетели тогда все СМИ.Часть из этих политзаключенных попала в Россию по обмену, как Вышинский, Таксюр и Медведчук, другим же повезло меньше, и они продолжают томиться в украинских застенках (Марунич).Есть и те, кто заключение в украинской тюрьме пережить не смог. Американский блогер Гонсало Лира скончался там в январе прошлого года.В СБУ заявили, что блогер "отрицал военные преступления России", говорил об обстрелах ВСУ собственной территории и называл режим на Украине "неонацистским", а потому его схватили по подозрению в "оправдании вооруженной агрессии России", что предполагает до 8 лет лишения свободы.Гонсало Лира умер в тюрьме из-за неоказания ему медицинской помощи.О том, как на задержание Кирилла Молчанова отреагировали в Польше - в материале издания Украина.ру Это ужасно, морально и политически отталкивающе, но они его убьют. Польские журналисты о судьбе Молчанова.

https://ukraina.ru/20250402/1062225154.html

https://ukraina.ru/20250331/1062191808.html

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Павел Котов

эксклюзив, россия, украина, польша, кирилл молчанов