https://ukraina.ru/20250404/1062306246.html

Ай, Моська, опять в поход... Как "трибалты" собрались на войну ради Киева под присмотром Брюсселя

Ай, Моська, опять в поход... Как "трибалты" собрались на войну ради Киева под присмотром Брюсселя - 04.04.2025 Украина.ру

Ай, Моська, опять в поход... Как "трибалты" собрались на войну ради Киева под присмотром Брюсселя

Ну, все, я знал, я чувствовал всеми фибрами взволнованной души, что если это случится, то России придет конец. Тотальный, безоговорочный и немедленный. Да что там России – всему русскому миру и всему, что так или иначе с ним связано.

2025-04-04T20:25

2025-04-04T20:25

2025-04-04T20:26

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Например, странам БРИКС во главе с Китаем, который, как известно, не испугался и не задрожал перед пугающими американскими пошлинами в 34%, а в ответ с 10 апреля сего года вводит свою пошлину в 34% на весь импорт из Соединенных Штатов. Так и было объявлено Госсоветом КНР.То есть Китай не испугался вступить в полноценную торговую войну с США. Но у России-то ситуация пострашнее – против нее готова выступить всей своей недюжинной военной мощью вся, не к ночи будет сказано, Прибалтика. То есть те самые могущественные без меры "Трибалтийские вымираты", самый смелый из которых – Латвия – еще 1 апреля 2025 года заявила, что не исключает возможности направления своих военных в Украину в качестве "миротворцев".Об этом в беседе с испанской газетой с El Pais заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже. "Мы не исключаем этот вариант, но он потребует четких политических и военных рекомендаций", – так и сказала эта крайне мужественная женщина явно офонаревшим испанцам, сразу же почуявшим неладное и оповестившем мир о грозящей беде.Никто не знает и в глаза никогда не видел, как выглядят а) сама эта Байба; б) вооруженные силы Латвии. Но страшно же! Такая мощь, и вдруг обрушится на бедную Россию с ее хвалеными "Искандерами", "Ониксами", "Посейдонами" и даже "Орешниками".Это же какая страшная сила латвийская! Пятнадцать солдат, три велосипеда на конной тяге еще советского производства, две еще живые кавалерийские лошади, семь автоматов и две винтовки, работающих, правда, через раз, но грозных с виду, один танк… Ну, как танк… Что-то с гусеницами внизу – немцы сдуру подарили…А сколько ветеранов латвийского легиона СС еще времен Второй мировой, которых можно выдернуть из домов престарелых и дурдомов и которые голыми руками вместе с шустрыми внуками готовы активно рвать "москалей", которые посягнули на свободу Украины. Потому что вся военная активность Латвии, как вы уже, наверное, догадались, вызвана солидарностью с неонацистами Украины во главе с тамошним просроченным Владимиром Зеленским, который иногда так страшно пучит глаза, что даже в Прибалтике не боятся воевать с Россией.И при этом Байба эта министерская упомянула также об обязательстве Латвии оказывать Украине военную помощь в размере не менее 0,25% ВВП ежегодно. Вопреки даже пониманию, что возможны негативные последствия отправки "миротворцев" на Украину именно для собственной безопасности Латвии. Но все равно нарываются ребята…Но знаете, почему в Латвии вдруг такой приступ невиданной смелости приключился? Во-первых, недавно главная по евродипломатии в Евросоюзе и экс-премьер Эстонии Кая Каллас сфоткалась с каким-то глуповато улыбающимся и очень похожим на украинского "киборга" (это городские сумасшедшие в Киеве, уверенные, что они уже победили Россию еще в 2014 году) челом в камуфляже и изобразила пальцами пистолет. Жуть страшная – пол-Сибири льдом покрылось от ужаса…Во-вторых, скоро латышам на подмогу прибудут две собачьи упряжки с воинами, которые Дания направила на Гренландию, чтобы отбиваться от атак на остров американского президента Дональда Трампа с его хвалеными авианосцами, но они (собачьи упряжки) там не понадобились. Ибо "трусливые пиндосы" не решились нападать. И теперь, ясно дело, непобедимых собачек можно натравить на Россию. В защиту Украины, разумеется.И наконец, в-третьих, именно сегодня, 4 апреля 2025 года стало понятно, что России конец, ибо в Киеве началась встреча представителей Украины, Великобритании и Франции на уровне начальников генштабов. Чтобы непосредственно изучить планы размещения военных контингентов в Украине.Толпа собралась солидная и представительная: делегацию Великобритании возглавляет начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин, делегацию Франции – начальник Главного штаба ВС Франции Тьерри Буркхард. Состав участников украинской делегации не уточняется, но начальником Генштаба Украины является некто Андрей Гнатов, такой, по всему видать, видный "бонапарт", что это вам не мелочь по карманам тырить.Кроме того, пишут неполживые укро-СМИ, помимо дискуссий с представителями военных ожидается встреча Радакина и Буркхарда с самим Зеленским, всепобеждающей и крайне аргументированной воинственности которого завидует даже сам президент Франции Эмманюэль Макрон. Да что я вам говорю – вы же сами могли наблюдать по телеку: когда эта двое непобедимых при личных встречах жарко обнимаются под камеры, похлопывая друг друга подозрительно ниже спины, то холодеют спины у всех врагов. И не только спины…Но не суть. Контакты в Киеве должны стать продолжением обсуждений, которые велись на почти таком же саммите "коалиции желающих" (как фривольно-то и как по-европейски толерантно и многозначительно!) в Париже 27 марта сего года. Тогда договорились не только желать победы по переписке и заочно, но и встретиться лично, чтобы, значит, потискаться уже по-настоящему.И встретились, как видим. А газета Financial Times еще накануне, 3 апреля, сообщила, что Евросоюз изучает возможности применения структур управления НАТО при развертывании миротворческого контингента на территории Украины. И в "коалиции желающих" обсуждалась инициатива, согласно которой структуры командования и контроля Альянса должны использоваться при размещении "сил безопасности" для защиты демократии на Днепре.Что может быть результатом этих встреч и жарких потискушек под запретно-трепетные желания, поведал замруководителя Офиса президента (ОПУ) Зеленского Павел Палиса с удивительно элегантным и красноречивым погонялом "Бахмутский мясник", которое он фактически отжал у главкома ВСУ генерала Александра Сырского. Другие называют Палису позаковыристее – "прихвостень США, мясник и мародер", но как бы там ни было, а он, как сообщает агентство "Baltnews", поведал журналистам, что именно прибалты отправят своих "миротворцев" в Украину. И что Киев ожидает присутствия военного контингента 10-12 стран в рамках "коалиции желающих", среди которых обязательно будут Британия, Франция, страны Балтии и страны Северной Европы.Палиса, правда, сразу же фактически опустил прибалтов в район городской канализации, сказав, что самые большие надежды Украина возлагает на Францию и Великобританию, но то, как говорят в Украине, такое, тупая риторика.А прибалтам, ясное дело, придется вспомнить не только строку из русского баснописца Ивана Крылова "Ай, Моська! знать она сильна, что лает на Слона!", но и на себе прочухать, что означает сталинское – "Жить стало лучше, жить стало веселее".Лучше и веселее прибалтам станет жить однозначно потому, что диагноз с миротворцами прояснится. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что продвигаемые европейскими лидерами коалиции по Украине напоминают интернет-группы для психбольных. Ну, хотя бы потому, что ни одна из упомянутых "коалиций желающих" не имеет отношения к достижению мира в Украине, хотя и предлагает там размещение миротворцев.А еще раньше российские и президент, и Минобороны, и МИД прямо заявляли, что Россия решительно отвергает идею введения миротворцев на Украину от стран, которые продолжают поставлять оружие Киеву. Более того, будет рассматривать их, как агрессоров и как законную цель для войск специальной военной операции (СВО).Вот, собственно, и все. Но страшно, аж жуть… должно быть в первую очередь прибалтам – по ним, если что, трудно промахнуться даже из рогатки, не то что "Орешником". В ответ, конечно. Да и Брюссель с писающим мальчиком или Париж с Лондоном не намного больше. И просто не надо ни на что нарываться и что-либо провоцировать…Подробнее о последних успехах России - в интервью Василия Дандыкина: Кинбурнская коса стала занозой для ВСУ, которую они до сих пор не могут вытащить

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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украина, россия, латвия, владимир зеленский, дональд трамп, александр сырский, ес, мид, брикс, мнения