https://ukraina.ru/20250404/1062307318.html

Эффект неожиданности утрачен: Онуфриенко раскрыл, почему ВСУ не достигли своих целей на Белгородчине

Эффект неожиданности утрачен: Онуфриенко раскрыл, почему ВСУ не достигли своих целей на Белгородчине - 04.04.2025 Украина.ру

Эффект неожиданности утрачен: Онуфриенко раскрыл, почему ВСУ не достигли своих целей на Белгородчине

Отвлекающий удар на белгородском приграничье имел смысл две недели назад, когда ВСУ было необходимо оттянуть часть российских сил, которые наступали на Суджу. Но уже на третьей сутки такой ход противника потерял всякий смысл. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

2025-04-04T21:01

2025-04-04T21:01

2025-04-04T21:37

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На днях стало известно, что в Краснояружском районе Белгородской области, куда все еще пытаются прорваться ВСУ, ВКС РФ с помощью ФАБ-3000 взорвали дамбу в районе населенного пункта Поповка , тем самым затруднив противнику снабжение.Телеграм-каналы пишут о том, что ВСУ несут огромные потери как при попытке выйти из этого района, так и при попытке нанести некий деблокирующий удар.Отвлекающий удар противника в Краснояружском районе имел смысл две недели назад, когда ему необходимо было оттянуть хотя бы часть российских сил, которые наступали на Суджу, но уже на третьей сутки такой ход потерял смысл, считает эксперт."Эффект неожиданности утрачен, взять эти населенные пункты под свой контроль не удается, остановить наше дальнейшее наступление в Курской области тоже не получилось", — подчеркнул Онуфриенко.Более того, сейчас российские войска широким фронтом с запада продвигаются в Сумской области и ведут бои за Басовку, указал он.В этой ситуации любой командир прекратил бы эти бессмысленные атаки, потому что в наступлении теряется больше людей, чем в обороне (особенно на неудобном участке фронта), и постарался бы укрепить свои отступающие части. Но Украина этого не делает, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: К концу апреля Россия получит возможность уничтожить ВСУ ударами по мостам через Днепр" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Дмитрия Стешина: России нужно собрать ударный кулак дронов и доломать ВСУ под Часов Яром по сценарию Суджи на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250404/1046045446.html

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новости, россия, краснояружский район, михаил онуфриенко, вкс, белгородская область, белгород, атака, граница, курская область, сво, спецоперация