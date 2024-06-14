https://ukraina.ru/20240614/1055644486.html

"Месье Макрон, вас ненавидят". Как тэтчер в штанах правил Францией, и что из этого вышло

"Месье Макрон, вас ненавидят". Как тэтчер в штанах правил Францией, и что из этого вышло - 14.06.2024 Украина.ру

"Месье Макрон, вас ненавидят". Как тэтчер в штанах правил Францией, и что из этого вышло

"Макронизм рушится: ни безумие речей, ни эксплуатация украинского конфликта, ни реквизиция общественного и частного телевидения, ни бессовестная эксплуатация церемоний высадки союзников в Нормандии – ничего не помогло", – заявил главный редактор газеты Le Figaro Алексис Брезе

2024-06-14T12:53

2024-06-14T12:53

2024-06-14T13:00

эммануэль макрон

украина

франция

россия

париж

франсуа олланд

наполеон бонапарт

эксклюзив

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Те, кто теме, поймут – Брезе всегда относился к центристам, которых, скорее, можно отнести к лояльным сторонникам Эммануэля Макрона.И если уж этот персонаж начал надевать на себя революционную кокарду, которая подходит идёт ему как корове седло, значит, дела Эммануэля на самом деле плохи.Впрочем, цитата Алексиса Брезе интересна политологам не по причине того, что он заранее изменил благожелательному к нему лидеру. Ведь подобного рода предательство стало во Франции обычным едва ли не со времен Наполеона.Бонапарт, во время своего возвращения к власти, первым научился прощать за него свою не слишком идейную свиту, которой, по большому счету, было все равно, какому государю (или народу) надо служить. Просто потому, что другой у него просто не было.Социологов скорее заинтересовало само определение "макронизма", под знаком которого прожила столько лет Франция.В цитате Брезе отчасти отмечены свойства, которые присущи этому явлению: популизм, милитаризация общественной повестки, умелая работа с ручными медиа, пафосные мероприятия – от имитации высадки в Нормандии до печально знаменитой кусучими клопами и выселениями бедняков парижской Олимпиады.Однако сейчас, когда макронизм клонится к своему закату – особенно после объявления внеочередных выборов – целесообразно хотя бы кратко описать истоки режима, который слишком дорого обошелся простым французам. Хотя все знают, что этот народ славится своей экономией.Макрон пришел к власти после не очень популярного и очень не импозантного Франсуа Олланда. Собственно, Эммануэль одно время тоже считался социалистом, и был протеже бывшего президента. С 2012 по 2014 год он даже работал при Олланде заместителем генерального секретаря, а в 14-м его назначили министром экономики Франции.Здесь все и началось. Эммануэль Макрон стал проводить на своем посту не то что социалистическую, а, скорее, ультракапиталистическую политику в духе Маргарет Тэтчер.Он добился "закона для экономического роста, активности и равенства шансов", который предусматривал либерализацию некоторых секторов экономики за счет урезания государственного сектора.Говоря простыми словами, государственные компании просто-напросто поглощались при министре экономики Эммануэле Макроне частными структурами за малейшее подозрение в нерентабельности. Хотя для их спасения было вполне достаточно разумных государственных вложений, о чем не раз говорили французские экономисты.Все это сделало Макрона популярным в высших кругах французской буржуазии. Человек без явных идеалов, с хорошей внешностью и классическим профилем галла эпохи Римской Империи, обладал в ее глазах одним важным качеством. Он умел заговаривать зубы массам – продавая людям такие решения, на которые они бы сами никогда не бы не согласились по доброй воле.К примеру, Макрон каким-то образом уговорил профсоюзы открыть альтернативные частные автобусные маршруты – о чем они потом долго жалели.Можно сколько угодно зубоскалить над предавшим идеалы своей молодости социалистом (если по-честному, их предала вся Соцпартия Франции), однако Макрон в молодости был действительно хорошим оратором.Это не было результатом хорошей образованности или специальных курсов – Эммануэль обладал даром эксплуатировать простые стороны человеческой души, взывая к понятиям французской идентичности, гражданственности и патриотизма, к образным теням великих предков. И какое-то время такие простые приемы работали.Помогала и пресса, которая всегда была к Макрону невиданно дружелюбной. Судя по данным множества публикаций, правящий класс Франции – прежде всего, банкиры, с которыми Эммануэль тоже успел сработаться во время своего карьерного роста – сделали на него ставку довольно давно. Потому что ведущие французские медиа в основном финансируются именно банками.После политического краха социалистов для карьеры Эммануэля создали что-то вроде персонального движения, без характерных для французов политических корней и традиций (впоследствии Эммануэль еще не раз прибегнет к такому приему). Кроме того, на Макрона вывели очень удобного спарринг-партера – националистку Марин Ле Пен, которая всегда считалась социологами заведомо непроходной.И с тех самых пор уже семь лет ставленник самых богатых французских граждан управляет Францией практически как король. А его персонализированная идеология – макронизм – представляет собой попытку сохранения благосостояния богатых за счет эксплуатации бедного большинства.Первым делом президент Макрон подавил протесты малоимущих французов – так называемых "Желтых жилетов", которые поначалу требовали отменить очередное повышение цен на топливо, а потом выдвинули целый ряд социальных требований. Например, посмели просить у монарха адекватные ценам зарплаты.Изначально движение было мирным – его лидеры надеялись просто поговорить с Макроном, чтобы донести до этого золотого мальчика свои беды, искренне полагая, что он не очень об этом осведомлен.Но их акции беспощадно расстреляли резиновыми пулями и разогнали, с многочисленными арестованными, увечными, ранеными.Затем французские профсоюзы объединились для противостояния пенсионной реформе. За нее не стал голосовать даже парламент, и тогда правительство Макрона бесстыдно провело закон в обход законодателей, хотя подобные кульбиты обычно случались во Франции в самое тяжелое военное время.Макрон вообще активно эксплуатировал в последнее время тему войны с Россией. Хотя даже лояльные французские политологи знают, что страна не прикрыта американским зонтиком ПВО, и в случае Третьей мировой ее просто не станет – что бы там не говорил одураченной публике президент-краснобай.Кризисы множились и нарастали повсюду. Африканцы-франкофоны всего за несколько лет уничтожили остатки многовековой французской колониальной империи. Причем пресса пишет, что в этом виноваты не Пекин и Москва, а вороватые чиновники, назначенные в Париже, часть которых правила так называемой Французской Африкой десятилетиями. К примеру, Жак Фоккар курировал африканскую политику властей Франции на чёрном континенте со времен Шарля де Голля до девяностых годов, и оставил после себя многих последователей, которых как раз и выгоняют сейчас разгневанные черные.Жители Новой Каледонии тоже в очередной раз заявили о своих правах и вышли на улицы бороться против белых колонизаторов. Попытка по-тихому увезти из Парижа бездомных вместе с их рваньем и клопами – чтобы нищие не портили вид перед Олимпиадой – завершилась грандиозным скандалом.Против макронизма – системной политики лжи и фарса – выступают и правые, и левые. В результате проигрыш Макрона на выборах практически гарантирован. Многие из его собственных агитаторов боятся рассказать массам о том, кто их кандидат. Люди явно настроены голосовать на них не за конкретного претендента, а именно против осточертевшего президента Франции.Конечно, борьба не окончена. У богатейших семейств Франции, привыкших управлять страной посредством своей послушной марионетки, могут быть в запасе любые ходы – хитрые приемы, способные удержать у власти Эммануэля или кого-то из его преданных миньонов (так называли в средневековой Франции особо приближенных слуг короля).Но ощущение грядущего конца макронизма пронизывает французское общество, наполняя сердца людей искренними надеждами.Также о происходящем в ведущих странах ЕС: Пощёчина Шольцу, "Вырождение" Макрона и мощный сигнал, который не услышали. Итоги выборов в Европарламент

https://ukraina.ru/20240611/1055594076.html

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Александр Савко

эммануэль макрон, украина, франция, россия, париж, франсуа олланд, наполеон бонапарт, эксклюзив