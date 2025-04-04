https://ukraina.ru/20250404/1062305312.html

Переговоры с Францией и Великобританией, Рубио грозит из-за перемирия. Итоги 4 апреля на Украине

Переговоры с Францией и Великобританией, Рубио грозит из-за перемирия. Итоги 4 апреля на Украине - 04.04.2025 Украина.ру

Переговоры с Францией и Великобританией, Рубио грозит из-за перемирия. Итоги 4 апреля на Украине

В Киеве состоялась встреча представителей Украины, Франции и Великобритании по поводу размещения военного контингента. Госсекретарь США Марко Рубио рассказал о том, что происходит с перемирием на Украине

2025-04-04T18:26

2025-04-04T18:26

2025-04-04T18:27

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В Киеве состоялась встреча представителей Украины, Франции и Великобритании по поводу размещения военного контингента, сообщило издание "Cуспільне" со ссылкой на источник в дипломатических кругах"По словам собеседника, встречи будут проходить на уровне начальников военных штабов. Французскую делегацию возглавляет генерал Тьерри Буркхардт, британскую — адмирал Энтони Радакин. В течение дня у них будет ряд встреч с украинскими военными", — сообщило издание.Также запланировала встреча с Владимиром Зеленским."Цель визита французско-британской делегации в украинскую столицу — обсудить возможность размещения на Украине иностранного контингента", — указывалось в сообщении.Днём 4 апреля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своём телеграм-канале сообщил о разговоре с советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатаном Пауэллом."Рассказал ему о визите вместе с президентом Украины на Сумщину, где в приграничье идут бои с россиянами. Обсудили важность всеобъемлющего прекращения огня", — отметил Ермак.Он заявил, что Украина якобы придерживается режима прекращения огня, а вот Россию он обвинил в нарушениях."Обменялись мыслями о ключевых вопросах на пути к приближению мира: гарантии безопасности, сохранения санкций против России. Отдельное внимание уделили увеличению военной и финансовой поддержки Украины и европейскому оборонному потенциалу", — отметил Ермак.Тем временем на Украине прокомментировали высказывание некоторых членов так называемой "коалиции желающих".""Коалиция петухов" это всегда забавно. Макрон заявил, что будет готов говорить с Путиным тогда, когда они с Зеленским решат, что для этого пришло время. Только оно никогда не придет, потому что говорить с Макроном (крайний срок 2027 год) и Стармером (уровень поддержки 14%) в Москве не захотят никогда. Что, собственно, и является целью партии “вечной войны” с фронтменом Зеленским. Но есть одна проблема - вместо них с Путиным говорит Трамп. И этого вполне достаточно", — отметил 4 апреля находящийся в СИЗО народный депутат Украины Александр Дубинский.Днём ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что члены "коалиции желающих" согласились о том, что хотя бы один из европейских лидеров должен поговорить с президентом России Владимиром Путиным. По словам Стубба, это должен быть либо президент Франции Эммануэль Макрон, либо премьер-министр Великобритании Кир Стармер.Ранее о том, что он может поговорить с Путиным, заявлял сам Макрон."Я готов говорить с президентом Путиным, если мы будем считать — и с президентом Зеленским, и с нашими европейскими партнёрами — что пришло время. Сейчас мы входим в фазу дискуссий и переговоров, которые в какой-то момент полностью оправдают дискуссии с переговорщиками и лидерами", — заявлял Макрон в марте.Сам Зеленский пока не сообщал о встрече с представителями французского и британского командования.Проблемное перемириеСША нужно видеть реальный прогресс в урегулировании конфликта на Украине, иначе Вашингтон решит, что Россия не заинтересована в этом, заявил американский Госсекретарь Марко Рубио."Нам нужно начать видеть реальный прогресс, иначе придётся сделать вывод, что они не заинтересованы в мире", — отметил Рубио.При этом он заявил, что США приблизились к миру на Украине."Мы находимся ближе к миру просто потому, что общаемся с обеими сторонами, но мы не ближе к миру потому, что у нас на руках соглашение, которое положит конец этому конфликту. Однако мы узнаем об этом достаточно скоро", — указал Рубио.В то же время он прокомментировал информацию о том, что РФ готовит наступательную операцию на Украине."Если мы завтра проснемся и увидим, что россияне начинают какую-то наступательную операцию, тогда станет ясно, хотят ли они мира или нет. Если нет, мы должны знать это заранее, чтобы скорректировать нашу политику", — отметил глава Госдепа.Он также завуалированно пригрозил России ужесточением санкций."Со стороны Капитолийского холма будет нарастать давление с целью введения санкций, которые мы не сможем остановить, если на самом деле не будем продвигаться к миру", — сказал он.По его словам, американские конгрессмены уже начали вносить на рассмотрение законопроекты о новых санкциях.Слова Рубио прокомментировали российские эксперты."Марко Рубио, Госсекретарь США, выступил с антироссийским заявлением. Он заявил, что встречался в Вашингтоне со спецпредставителем Путина Дмитриевым и передал через него Путину, что США ожидают от России продвижения к перемирию на Украине. И если Россия не сделает таких шагов, то США сделают вывод, что Россия намеренно затягивает переговоры", — отметил политолог Сергей Марков.Он назвал слова Рубио "антироссийским заявлением."Это антироссийское заявление, потому что это явная неправда. На самом деле Россия готова к быстрым переговорам о перемирии . Но требует: если перемирие на Чёрном море, - то Россельхозбанк должен быть выведен из под санкций; если общее перемирие, - то США, Британия и ЕС должны взять на себя обязательства ввести эмбарго на поставки вооружения на период перемирия. Поэтому это не Россия затягивает переговоры, это США не могут гарантировать выполнение перемирии украинским режимом", — подчеркнул Марков.По его словам, Рубо "повторил тезисы партии войны из Европы"."И Марко Рубио вводит в заблуждение президента Трампа. Если Марко Рубио будет продолжать повторять тезисы врагов Трампа, то можно прогнозировать, что Марко Рубио в будущем может стать в ряды врагов Трампа. Как уже сделал Джон Болтон", — указал эксперт.Он призвал Рубио "не идти по пути Болтона".На Украине на официальном уровне слова Рубио пока не прокомментировали.О намерениях американских властей — в статье Елены Мурзиной "Раскрываем все секреты. Зачем США унижают Европу, какова цель тарифов и что хотят сделать Трамп и Маск".

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