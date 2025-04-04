Американская парадигма: Трамп действительно подыгрывает России против Украины? - 04.04.2025 Украина.ру
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Американская парадигма: Трамп действительно подыгрывает России против Украины?
Американская парадигма: Трамп действительно подыгрывает России против Украины? - 04.04.2025 Украина.ру
Американская парадигма: Трамп действительно подыгрывает России против Украины?
Вашингтон активизирует диалог с Москвой, что очень не нравится Киеву, который подозревает, что державы, объединившись действуют против него
2025-04-04T18:01
2025-04-04T18:01
эксклюзив
сша
россия
украина
дональд трамп
владимир путин
кирилл дмитриев
владимир зеленский
тарифы
переговоры
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К звучащим из Овального кабинета сообщениям о достигнутом прогрессе по урегулированию украинского конфликта уже все привыкли, но на этой неделе с аналогичным заявлением выступил и представитель РФ – глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, который приехал с визитом в Вашингтон для переговоров с высокопоставленными американскими чиновниками."У нас идут продуктивные обсуждения. Наши дипломаты также прорабатывают возможные варианты развития событий. Нет никаких сомнений, что команда президента Трампа не только предотвратила третью мировую войну, но и уже достигла существенного прогресса по вопросу украинского урегулирования", - заявил он в интервью телеканалу Fox News.Дмитриев пообщался со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, а также, по информации источников телеканала NBC News, по просьбе Трампа провёл в Белом доме встречу с сенаторами-республиканцами Линдси Грэмом* и Маркуэйном Маллином, в ходе которой обсуждались условия прекращения войны на Украине и требования президента РФ Владимира Путина о прекращении огня.Украина – одна из главных тем российско-американского диалога, безусловно, но основной фокус переговоров, которые Дмитриев вёл с представителями США в Вашингтоне по поручению Путина, был направлен на восстановление двусторонних отношений: перспективы сотрудничества, в частности, в Арктике, по редкоземельным металлам и в газовой отрасли, возможность возвращения американских компаний на российский рынок, возобновление прямого авиасообщения."Мы сделали три шага вперёд по большому количеству вопросов. Но, безусловно, их накопилось, а) очень много, и b) фактически три года не было коммуникации между Россией и США. Поэтому процесс диалога, процесс решения, он займёт какое-то время", - сказал Дмитриев.Как раз во время его визита Трамп объявил о введении импортных тарифов чуть ли ни против всего мира (чтобы устранить дисбаланс в соотношении импорта-экспорта). Речь идёт о налоге, который взимается с продукции иностранного производства при вводе в США. Соответственно, её стоимость возрастает, а конкурентоспособность по сравнению с местными товарами падает.По сути, это всё те же санкции, которые Белый дом применяет к своим врагам и недружественным государствам. Есть в списке подпадающих под повышенные тарифы и Украина, правда, она легко отделалась – всего 10%. А вот России в нём нет.Злопыхатели тут же начали говорить, что Трамп таким образом подыгрывает Москве, желая наладить с ней экономическое сотрудничество, и в то же время оказывает давление на Киев. Немецкое издание Bild приводит мнение аналитиков о том, что исключение России из списка — это элемент "дипломатической игры": США хотят оставить РФ пространство для возможных уступок по Украине. Начали подсчитывать, как тарифы против европейских стран скажутся на цепочках производства вооружений, которые поставляются ВСУ, и как это отразится на положении украинских военных на фронте.Впрочем, всё гораздо прозаичнее: в отношении России и так действует множество санкций, а торговый оборот между странами мизерный. Об этом и сказали пресс-секретари обеих администраций, Кэролайн Левитт и Дмитрий Песков.На Украине как всегда видят зраду. Бывший глава МИД страны Дмитрий Кулеба заявил в интервью Liga.net: "Я думаю, что сегодня было бы слишком радикально описывать США в категориях "друг или враг". Это сейчас страна, которая выкручивает нам руки, говоря, что делает это для того, чтобы нам помочь. И пожимают руку Путину, говоря, что это тоже чтобы нам помочь".Из американцев руку Путину пожимал только Уиткофф во время визитов в Москву, куда прилетал в том числе для обсуждения путей выхода из украинского кризиса. Вообще, Трамп всегда подчёркивал, что вести работу нужно с обеими сторонами конфликта, и попытался это сделать, но все мы помним, чем завершилась его встреча в Белом доме с делегацией Украины во главе с Владимиром Зеленским. А раз с Киевом разговор выстроить не получается, остаётся американцам вести диалог с представителями России. В отличие, от украинских коллег, они договороспособны, и, как выразились опрошенные The Washington Post эксперты, матёрые до такой степени, что на переговорах по Украине затмили американских переговорщиков.Мыслить категориями "белое" и "чёрное" насчёт позиции Вашингтона по этому вопросу было бы необъективно. Если США общаются с Россией, то, значит, действуют с ней заодно против Украины?"Администрация президента Трампа была очень активна в нашей дискуссии. Они выступали за справедливую сделку. Но в ходе многих переговоров они фактически настаивали на сильной Украине. Они поддерживают сильную позицию Украины. Так что они хотят справедливой сделки, но они хотят, чтобы Украина была сильной", - заявил Дмитриев в интервью CNN.Просто, чтобы решить проблемы, нужно разговаривать, что американская администрация и делает с Россией.Не стоит также забывать о продолжающейся в Вашингтоне работе по ужесточению антироссийских санкций. Ограничительные меры, введённые Байденом, нынешнее республиканское руководство оценивает в 3 из 10, и лишь те, что направлены против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза" - в 6 из 10. При этом грозятся ввести санкции в 10 из 10, чтобы добиться уступок по Украине."Взгляните на теневой флот. Это флот, который перевозит большую часть незаконной нефти по всему миру. 70% этой нефти поступает через Балтийское море. Можно фактически перекрыть его", - поделился своим размышлениями с Fox Business спецпосланник США по Украине Кит Келлог.На рассмотрении Сената уже находится законопроект о введении пошлин на уровне 500% на товары стран, закупающих российскую нефть, газ и уран, если Москва откажется от мирного соглашения с Киевом. Один из авторов этой инициативы – Грэм, с которым Дмитриев пообщался лично. По сведениям издания The Hill, документ поддерживает больше половины законодателей верхней палаты, причём как демократов, так и республиканцев. А Конгрессмен усилит давление на Белый дом для ужесточения антироссийских санкций, предупредил госсекретарь Марко Рубио.Ну и где здесь подыгрывание России, скажите?Визит Дмитриева в Штаты российская сторона расценивает со сдержанным оптимизмом. Получится ли таким же общение Белого дома с Банковой, узнаем совсем скоро - в ближайшую неделю-две украинская делегация отправится в США для обсуждения нового соглашения о недрах, подтвердил глава МИД Украины Андрей Сибига. А где речь о минеральных ископаемых, на которые претендует Вашингтон для возмещения затрат на уже оказанную военную помощь, там и разговор о гарантиях безопасности и урегулирования ситуации в целом.К слову, Дмитриев в ходе визита отметил, что некоторые гарантии безопасности для Украины в той или иной форме могут быть приемлемы для России, но вступление страны в НАТО невозможно, что, по его словам, широко принято, в том числе администрацией Трампа.* внесён Россией в список террористов и экстремистовЧитайте также: Украинский конфликт: стратегии четырёх участников
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https://ukraina.ru/20250331/1062190412.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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5
4.7
96
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Украина.ру
1
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, кирилл дмитриев, владимир зеленский, тарифы, переговоры, санкции
Эксклюзив, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Кирилл Дмитриев, Владимир Зеленский, тарифы, переговоры, санкции

Американская парадигма: Трамп действительно подыгрывает России против Украины?

18:01 04.04.2025
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
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Вашингтон активизирует диалог с Москвой, что очень не нравится Киеву, который подозревает, что державы, объединившись действуют против него
К звучащим из Овального кабинета сообщениям о достигнутом прогрессе по урегулированию украинского конфликта уже все привыкли, но на этой неделе с аналогичным заявлением выступил и представитель РФ – глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, который приехал с визитом в Вашингтон для переговоров с высокопоставленными американскими чиновниками.
"У нас идут продуктивные обсуждения. Наши дипломаты также прорабатывают возможные варианты развития событий. Нет никаких сомнений, что команда президента Трампа не только предотвратила третью мировую войну, но и уже достигла существенного прогресса по вопросу украинского урегулирования", - заявил он в интервью телеканалу Fox News.
Дмитриев пообщался со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, а также, по информации источников телеканала NBC News, по просьбе Трампа провёл в Белом доме встречу с сенаторами-республиканцами Линдси Грэмом* и Маркуэйном Маллином, в ходе которой обсуждались условия прекращения войны на Украине и требования президента РФ Владимира Путина о прекращении огня.
Украина – одна из главных тем российско-американского диалога, безусловно, но основной фокус переговоров, которые Дмитриев вёл с представителями США в Вашингтоне по поручению Путина, был направлен на восстановление двусторонних отношений: перспективы сотрудничества, в частности, в Арктике, по редкоземельным металлам и в газовой отрасли, возможность возвращения американских компаний на российский рынок, возобновление прямого авиасообщения.
"Мы сделали три шага вперёд по большому количеству вопросов. Но, безусловно, их накопилось, а) очень много, и b) фактически три года не было коммуникации между Россией и США. Поэтому процесс диалога, процесс решения, он займёт какое-то время", - сказал Дмитриев.
Как раз во время его визита Трамп объявил о введении импортных тарифов чуть ли ни против всего мира (чтобы устранить дисбаланс в соотношении импорта-экспорта). Речь идёт о налоге, который взимается с продукции иностранного производства при вводе в США. Соответственно, её стоимость возрастает, а конкурентоспособность по сравнению с местными товарами падает.
По сути, это всё те же санкции, которые Белый дом применяет к своим врагам и недружественным государствам. Есть в списке подпадающих под повышенные тарифы и Украина, правда, она легко отделалась – всего 10%. А вот России в нём нет.
Президент США Трамп объявил о введении пошлин на продукцию других стран - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
04:59
"Это цинизм высшего сорта". Что говорят на Украине о тарифной войне Трампа, в которую попала и УкраинаВ четверг 3 апреля новая администрация США ввела дополнительные тарифы на импорт товаров из многих стран мира, включая Украину. Хотя Украину обложили тарифами по минимальной ставке (10%), но этот шаг вызвал возмущение части украинских политиков.
Злопыхатели тут же начали говорить, что Трамп таким образом подыгрывает Москве, желая наладить с ней экономическое сотрудничество, и в то же время оказывает давление на Киев. Немецкое издание Bild приводит мнение аналитиков о том, что исключение России из списка — это элемент "дипломатической игры": США хотят оставить РФ пространство для возможных уступок по Украине. Начали подсчитывать, как тарифы против европейских стран скажутся на цепочках производства вооружений, которые поставляются ВСУ, и как это отразится на положении украинских военных на фронте.
Впрочем, всё гораздо прозаичнее: в отношении России и так действует множество санкций, а торговый оборот между странами мизерный. Об этом и сказали пресс-секретари обеих администраций, Кэролайн Левитт и Дмитрий Песков.
На Украине как всегда видят зраду. Бывший глава МИД страны Дмитрий Кулеба заявил в интервью Liga.net: "Я думаю, что сегодня было бы слишком радикально описывать США в категориях "друг или враг". Это сейчас страна, которая выкручивает нам руки, говоря, что делает это для того, чтобы нам помочь. И пожимают руку Путину, говоря, что это тоже чтобы нам помочь".
Из американцев руку Путину пожимал только Уиткофф во время визитов в Москву, куда прилетал в том числе для обсуждения путей выхода из украинского кризиса. Вообще, Трамп всегда подчёркивал, что вести работу нужно с обеими сторонами конфликта, и попытался это сделать, но все мы помним, чем завершилась его встреча в Белом доме с делегацией Украины во главе с Владимиром Зеленским.
А раз с Киевом разговор выстроить не получается, остаётся американцам вести диалог с представителями России. В отличие, от украинских коллег, они договороспособны, и, как выразились опрошенные The Washington Post эксперты, матёрые до такой степени, что на переговорах по Украине затмили американских переговорщиков.
- РИА Новости, 1920, 31.03.2025
31 марта, 19:30
Трамп начинает дёргаться: ситуация на Украине выходит из-под контроля, президент США теряет инициативуДональд Трамп обещал положить конец украинскому конфликту, но всё не так просто, как он думал, и это заставляет американского лидера кардинально менять стратегию в течение некольких часов
Мыслить категориями "белое" и "чёрное" насчёт позиции Вашингтона по этому вопросу было бы необъективно. Если США общаются с Россией, то, значит, действуют с ней заодно против Украины?
"Администрация президента Трампа была очень активна в нашей дискуссии. Они выступали за справедливую сделку. Но в ходе многих переговоров они фактически настаивали на сильной Украине. Они поддерживают сильную позицию Украины. Так что они хотят справедливой сделки, но они хотят, чтобы Украина была сильной", - заявил Дмитриев в интервью CNN.
Просто, чтобы решить проблемы, нужно разговаривать, что американская администрация и делает с Россией.
Не стоит также забывать о продолжающейся в Вашингтоне работе по ужесточению антироссийских санкций. Ограничительные меры, введённые Байденом, нынешнее республиканское руководство оценивает в 3 из 10, и лишь те, что направлены против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза" - в 6 из 10. При этом грозятся ввести санкции в 10 из 10, чтобы добиться уступок по Украине.
"Взгляните на теневой флот. Это флот, который перевозит большую часть незаконной нефти по всему миру. 70% этой нефти поступает через Балтийское море. Можно фактически перекрыть его", - поделился своим размышлениями с Fox Business спецпосланник США по Украине Кит Келлог.
На рассмотрении Сената уже находится законопроект о введении пошлин на уровне 500% на товары стран, закупающих российскую нефть, газ и уран, если Москва откажется от мирного соглашения с Киевом. Один из авторов этой инициативы – Грэм, с которым Дмитриев пообщался лично. По сведениям издания The Hill, документ поддерживает больше половины законодателей верхней палаты, причём как демократов, так и республиканцев. А Конгрессмен усилит давление на Белый дом для ужесточения антироссийских санкций, предупредил госсекретарь Марко Рубио.
Нужен ли России теневой флот? Ищенко об истории и современных способах противостояния с Западом
2 марта, 17:07
Нужен ли России теневой флот? Ищенко об истории и современных способах противостояния с Западом
Ну и где здесь подыгрывание России, скажите?
Визит Дмитриева в Штаты российская сторона расценивает со сдержанным оптимизмом. Получится ли таким же общение Белого дома с Банковой, узнаем совсем скоро - в ближайшую неделю-две украинская делегация отправится в США для обсуждения нового соглашения о недрах, подтвердил глава МИД Украины Андрей Сибига. А где речь о минеральных ископаемых, на которые претендует Вашингтон для возмещения затрат на уже оказанную военную помощь, там и разговор о гарантиях безопасности и урегулирования ситуации в целом.
К слову, Дмитриев в ходе визита отметил, что некоторые гарантии безопасности для Украины в той или иной форме могут быть приемлемы для России, но вступление страны в НАТО невозможно, что, по его словам, широко принято, в том числе администрацией Трампа.
* внесён Россией в список террористов и экстремистов
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ЭксклюзивСШАРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинКирилл ДмитриевВладимир Зеленскийтарифыпереговорысанкции
 
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