Американская парадигма: Трамп действительно подыгрывает России против Украины?
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Вашингтон активизирует диалог с Москвой, что очень не нравится Киеву, который подозревает, что державы, объединившись действуют против него
К звучащим из Овального кабинета сообщениям о достигнутом прогрессе по урегулированию украинского конфликта уже все привыкли, но на этой неделе с аналогичным заявлением выступил и представитель РФ – глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, который приехал с визитом в Вашингтон для переговоров с высокопоставленными американскими чиновниками.
"У нас идут продуктивные обсуждения. Наши дипломаты также прорабатывают возможные варианты развития событий. Нет никаких сомнений, что команда президента Трампа не только предотвратила третью мировую войну, но и уже достигла существенного прогресса по вопросу украинского урегулирования", - заявил он в интервью телеканалу Fox News.
Дмитриев пообщался со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, а также, по информации источников телеканала NBC News, по просьбе Трампа провёл в Белом доме встречу с сенаторами-республиканцами Линдси Грэмом* и Маркуэйном Маллином, в ходе которой обсуждались условия прекращения войны на Украине и требования президента РФ Владимира Путина о прекращении огня.
Украина – одна из главных тем российско-американского диалога, безусловно, но основной фокус переговоров, которые Дмитриев вёл с представителями США в Вашингтоне по поручению Путина, был направлен на восстановление двусторонних отношений: перспективы сотрудничества, в частности, в Арктике, по редкоземельным металлам и в газовой отрасли, возможность возвращения американских компаний на российский рынок, возобновление прямого авиасообщения.
"Мы сделали три шага вперёд по большому количеству вопросов. Но, безусловно, их накопилось, а) очень много, и b) фактически три года не было коммуникации между Россией и США. Поэтому процесс диалога, процесс решения, он займёт какое-то время", - сказал Дмитриев.
Как раз во время его визита Трамп объявил о введении импортных тарифов чуть ли ни против всего мира (чтобы устранить дисбаланс в соотношении импорта-экспорта). Речь идёт о налоге, который взимается с продукции иностранного производства при вводе в США. Соответственно, её стоимость возрастает, а конкурентоспособность по сравнению с местными товарами падает.
По сути, это всё те же санкции, которые Белый дом применяет к своим врагам и недружественным государствам. Есть в списке подпадающих под повышенные тарифы и Украина, правда, она легко отделалась – всего 10%. А вот России в нём нет.
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Злопыхатели тут же начали говорить, что Трамп таким образом подыгрывает Москве, желая наладить с ней экономическое сотрудничество, и в то же время оказывает давление на Киев. Немецкое издание Bild приводит мнение аналитиков о том, что исключение России из списка — это элемент "дипломатической игры": США хотят оставить РФ пространство для возможных уступок по Украине. Начали подсчитывать, как тарифы против европейских стран скажутся на цепочках производства вооружений, которые поставляются ВСУ, и как это отразится на положении украинских военных на фронте.
Впрочем, всё гораздо прозаичнее: в отношении России и так действует множество санкций, а торговый оборот между странами мизерный. Об этом и сказали пресс-секретари обеих администраций, Кэролайн Левитт и Дмитрий Песков.
На Украине как всегда видят зраду. Бывший глава МИД страны Дмитрий Кулеба заявил в интервью Liga.net: "Я думаю, что сегодня было бы слишком радикально описывать США в категориях "друг или враг". Это сейчас страна, которая выкручивает нам руки, говоря, что делает это для того, чтобы нам помочь. И пожимают руку Путину, говоря, что это тоже чтобы нам помочь".
Из американцев руку Путину пожимал только Уиткофф во время визитов в Москву, куда прилетал в том числе для обсуждения путей выхода из украинского кризиса. Вообще, Трамп всегда подчёркивал, что вести работу нужно с обеими сторонами конфликта, и попытался это сделать, но все мы помним, чем завершилась его встреча в Белом доме с делегацией Украины во главе с Владимиром Зеленским.
А раз с Киевом разговор выстроить не получается, остаётся американцам вести диалог с представителями России. В отличие, от украинских коллег, они договороспособны, и, как выразились опрошенные The Washington Post эксперты, матёрые до такой степени, что на переговорах по Украине затмили американских переговорщиков.
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Мыслить категориями "белое" и "чёрное" насчёт позиции Вашингтона по этому вопросу было бы необъективно. Если США общаются с Россией, то, значит, действуют с ней заодно против Украины?
"Администрация президента Трампа была очень активна в нашей дискуссии. Они выступали за справедливую сделку. Но в ходе многих переговоров они фактически настаивали на сильной Украине. Они поддерживают сильную позицию Украины. Так что они хотят справедливой сделки, но они хотят, чтобы Украина была сильной", - заявил Дмитриев в интервью CNN.
Просто, чтобы решить проблемы, нужно разговаривать, что американская администрация и делает с Россией.
Не стоит также забывать о продолжающейся в Вашингтоне работе по ужесточению антироссийских санкций. Ограничительные меры, введённые Байденом, нынешнее республиканское руководство оценивает в 3 из 10, и лишь те, что направлены против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза" - в 6 из 10. При этом грозятся ввести санкции в 10 из 10, чтобы добиться уступок по Украине.
"Взгляните на теневой флот. Это флот, который перевозит большую часть незаконной нефти по всему миру. 70% этой нефти поступает через Балтийское море. Можно фактически перекрыть его", - поделился своим размышлениями с Fox Business спецпосланник США по Украине Кит Келлог.
На рассмотрении Сената уже находится законопроект о введении пошлин на уровне 500% на товары стран, закупающих российскую нефть, газ и уран, если Москва откажется от мирного соглашения с Киевом. Один из авторов этой инициативы – Грэм, с которым Дмитриев пообщался лично. По сведениям издания The Hill, документ поддерживает больше половины законодателей верхней палаты, причём как демократов, так и республиканцев. А Конгрессмен усилит давление на Белый дом для ужесточения антироссийских санкций, предупредил госсекретарь Марко Рубио.
Ну и где здесь подыгрывание России, скажите?
Визит Дмитриева в Штаты российская сторона расценивает со сдержанным оптимизмом. Получится ли таким же общение Белого дома с Банковой, узнаем совсем скоро - в ближайшую неделю-две украинская делегация отправится в США для обсуждения нового соглашения о недрах, подтвердил глава МИД Украины Андрей Сибига. А где речь о минеральных ископаемых, на которые претендует Вашингтон для возмещения затрат на уже оказанную военную помощь, там и разговор о гарантиях безопасности и урегулирования ситуации в целом.
К слову, Дмитриев в ходе визита отметил, что некоторые гарантии безопасности для Украины в той или иной форме могут быть приемлемы для России, но вступление страны в НАТО невозможно, что, по его словам, широко принято, в том числе администрацией Трампа.
* внесён Россией в список террористов и экстремистов
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