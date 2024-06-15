https://ukraina.ru/20240615/1055667665.html

Саммит в преддверии настоящих переговоров

Саммит в преддверии настоящих переговоров - 15.06.2024 Украина.ру

Саммит в преддверии настоящих переговоров

Итак, 15 июня стартовал Глобальный саммит мира в Швейцарии, к организации которого Киев приложил огромные усилия.

2024-06-15T16:04

2024-06-15T16:04

2024-06-15T16:07

россия

украина

швейцария

владимир зеленский

владимир путин

олаф шольц

верховная рада

ес

нато

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Еще до начала мероприятия можно было сказать, что результатов, которые хотел бы видеть Зеленский, достигнуть не удастся. В частности, обширная "формула мира", фактически являющаяся предложением России капитулировать, в итоге усохла до трех пунктов, включающих энергетическую, ядерную и продовольственную безопасность и обмен пленными.С уверенностью можно сказать, что сокращение программы стало необходимым условием для привлечения как можно большего количества стран, далеко не все из которых находятся в прямой конфронтации с Россией. И даже при таком раскладе из более чем 160 стран, подтвердили участие только 92, из которых на уровне лидеров представлены 57. Еще 29 государств представляют министры, а шесть стран – послы.Другими словами, о "всемирном осуждении России", о чем мечтал Зеленский и говорить не приходится.Что забавно, украинские СМИ довольно долгое время были настроены очень оптимистично, уверяя, что Китай обязательно примет участие в саммите, так как ему не оставили выбора."Или Китай выберет правильную сторону истории и будет иметь уникальные экономические отношения с ЕС (тот самый пока чисто виртуальный формат "16+1"), или же Пекин продолжает поддерживать Путина. И тогда может забыть о европейских рынках сбыта. Ответ на эту дилемму мы узнаем примерно через месяц. Именно тогда в Швейцарии состоится Глобальный саммит мира, где присутствие Китая на переговорах фактически и будет означать, какую сторону выбрал Пекин", - писало украинское издание "24 канал" незадолго до мероприятия.Как мы знаем, Китай сторону выбрал, чем фактически похоронил надежды Киева оказать давление на Россию через союзника.Более того, на днях состоялось знаковое выступление президента России Владимира Путина, в ходе которого были озвучены условия, на которых РФ будет принимать участие в переговорах. Среди них – вывод украинских войск с территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Речь идет обо всей территории этих регионов в пределах их административных границ.Помимо этого Киев должен официально заявить об отказе от вхождения в НАТО.По словам президента, как только эти условия будут выполнены, со стороны России поступит немедленный приказ о прекращении огня и начале переговоров. При этом будет гарантирован безопасный отвод украинских частей и соединений.Кроме того, Украина должна приобрести нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Власти страны также обязаны гарантировать соблюдение прав и свобод российских граждан, проживающих на территории государства.И Украина, и поддерживающее ее западные страны это предложение отвергли."Нам нужен мир не под диктовку Путина, а честный и справедливый, который будет учитывать территориальную целостность Украины", - заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.На первый взгляд, все это выглядит как привычная дипломатическая перепалка, которую мы наблюдаем на протяжении многих лет.Однако на этот раз все несколько иначе.Во-первых, тот же самый Олаф Шольц в интервью немецкому телеканалу ZDF в субботу, 15 июня, заявил, что на следующей конференции по Украине должны присутствовать представители России. По его словам, на мирном саммите в Швейцарии предполагается заложить основы для последующей конференции."И речь будет идти и о присутствии там России", - добавил он.По словам Шольца, на конференции в Швейцарии будут "поливать дипломатический росток, который должен подрасти".Во-вторых, в СМИ было озвучено мнение, что депутаты Верховной Рады Украины все же рассматривают открытое предложение президента России."По нашей информации, поступающей по парламентской линии, часть депутатов Верховной Рады уже начала делать это (обсуждать мирный план)", - заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.Пока что ситуация развивается так, что, в противовес "формуле мира" Зеленского, в скором времени будут реализована идея прямых переговоров между Россией и Украиной. Не так важно, как это произойдет – на китайской или европейской площадке, однако точно можно сказать, что озвученные Владимиром Путиным предложения определенно будут частью переговорной политики России.И чем скорее Зеленский пойдет на переговоры, тем больше украинских солдат, ежедневно гибнущих на фронте сотнями и тысячами, застанут конец войны.О том, что думают и пишут эксперты о так называемом саммите мира в Швейцарии - в материале Виктории Титовой "Швейцарский саммит войны, в котором проиграют все"

https://ukraina.ru/20240615/1055667493.html

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Роман Гнатюк

россия, украина, швейцария, владимир зеленский, владимир путин, олаф шольц, верховная рада, ес, нато