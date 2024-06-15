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Швейцарский саммит войны, в котором проиграют все

Швейцарский саммит войны, в котором проиграют все - 15.06.2024 Украина.ру

Швейцарский саммит войны, в котором проиграют все

В Швейцария стартовал "саммит мира", собранный Зеленским для обсуждения дальнейшего мироустройства в духе торжества демократии и цивилизации. Правда, из заявленной географии глобальность уменьшилась до европейской с ее заокеанскими островными сателлитами.

2024-06-15T15:42

2024-06-15T15:42

2024-06-15T15:42

швейцария

украина

лондон

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Крупнейшие державы в лице первых лиц не представлены на конференции вовсе. Содержательная часть тоже сократилась до трех формальных пунктов. Чего в итоге ждать от саммита – в прогнозах экспертов, опубликованные в соцсетях.Политолог Александр НосовичИтого в "саммите мира" на момент открытия принимают участие 92 страны и не принимают 102. То есть участвует меньшинство стран мира, и Киев в своём стиле пытается сжульничать, приравняв к странам не только участников, но и наблюдателей от международных организаций и даже НКО (церкви и др.). Это количественный показатель. Качественный - программа мероприятия. Последнее состоит из короткого пленарного заседания, на котором заседающие просто физически не успеют обменяться мнениями и до чего-то договориться. Итоговая резолюция уже написана, и она не содержит даже требования вывода российских войск: это куцый документ с благими пожеланиями продовольственной и ядерной безопасности. Только под такую убогую резолюцию Киев добился сегодняшнего состава участников, причём то, как он этого добивался, само по себе стало анекдотом международной политики. Один очень высокопоставленный российский дипломат пересказывал по этому поводу рассказы коллег о том, что Украина, уговаривая их приехать в Швейцарию, обещает, что можно будет вообще ничего не подписывать, тем более ничего антироссийского: просто сфотографироваться вместе с Зеленским, что уже будет засчитано, как солидарность с Украиной. Короче говоря, перед нами профанация. Потому неудивительно, что тратить своё время на профанацию из 92 стран-участниц согласились руководители только 57. В основном европейцы, без лидеров Китая, Индии и даже без свадебного генерала в лице президента США.Политолог Михаил ПавливУже писал и говорил, что начинающийся сегодня саммит в Швейцарии - это большой провал США и конкретно Джейка Салливана, и провал этот в немалой степени обеспечен игрой которую вели против американцев их заклятые партнеры британцы. Украинцы здесь выступили лишь на подтанцовке. Чтобы утверждаемое мною было очевиднее, достаточно просто посмотреть на список участников этого с позволения сказать форума. Итак, да, само Соединенное Королевство представлено пока еще первым лицом Риши Сунаком, в нынешних условиях вряд ли могло бы быть иначе. Да, партнеры Лондона в Восточной Европе Польша и "шпротные тигры" Прибалтики будут так же участвовать первыми лицами, но это и понятно, они глубоко вовлечены в украинский кризис.А вот дальше начинается самое интересное. Крупнейшие игроки которых можно назвать партнерами Лондона в Африке такие как Нигерия, Камерун, Уганда, Мозамбик, Замбия, Ботсвана - вообще никого не прислали. От Руанды глава МИД (но там большое бизнес присутствие США). Ключевая страна транс-сахарской Африки ЮАР, глубоко связанная с Британией, прислала всего-то советника Президента. Еще показательнее история на Ближнем Востоке и вообще в Западной и Центральной Азии. Важнейшие, ключевые партнеры Лондона Оман (где состоялась вербовка Зеленского) и Пакистан никого не прислали. Бруней где размещена основная база британских ВМФ в Персидском заливе – никого. Иордания – всего-то министр правительства (3 уровень). ОАЭ – глава МИД (но Эмираты так же глубоко внутри вопроса, взять хотя бы последний обмен пленными между РФ и Украиной при содействии ОАЭ).Турки прислали хитреца Хакана Федана. И только Катар, партнер Лондона, но давно уже один из ключевых игроков в арабском мире представлен Премьер-министром. А что в еще одном глобальном регионе, где Британия традиционно представлена, и активно продвигает свои интересы, в Индо-Пасифике? Крупнейший финансовый партнер Великобритании, ее бизнес агент в регионе Сингапур – только глава МИД. Австралия и Новая Зеландия (члены Британского Содружества) – курам на смех – министр госуслуг и глава МЧС (так, поставить галочку). Индия - жемчужина в современной британской бизнес короне – поиздевалась, прислав своего посла в России. Ну, и, наконец, Ватикан. Совсем недавно писал о роли Святого Престола в международной политике и конкретно украинском кризисе, а так же о тесном партнерстве Ватикана и Лондона. Так вот, папа Франциск прислал своего человека лишь в статусе наблюдателя. Как мне кажется исчерпывающе и комментарии излишни.Политик Николай СтариковТут ведь вот какое дело: друг познаётся в беде. А в дипломатии друг познаётся в определённой важной ситуации. Вот смотрю на список тех стран, которые вообще не поехали на конференцию в Швейцарию, которую Штаты собрали руками Зеленского. Не поехать туда: — продемонстрировать поддержку России; — показать Западу свою самостоятельность в большей степени, чем ему это может понравиться; То есть, можно туда и поехать, но момент показательный для обеих сторон. И вот, что мы видим. Не поехали в Швейцарию с постсоветского пространства: — Азербайджан — Казахстан — Белоруссия — Узбекистан — Киргизия — Таджикистан — Туркмения. А Армения поехала. Азербайджан не поехал, а Армения поехала. Мы это видим. И это сделал Пашинян. Мог Ереван не отправить делегатов на "конференцию Зеленского"? Мог. Но отправил потому, что это сигнал – и нашим, и вашим.Политик Олег Царев"Саммит" в Швейцарии, над организацией которого свыше года работал Зеленский и его союзники, оказывается просто европейским междусобойчиком, едва разбавленным лидерами стран остального мира — правительство Швейцарии наконец обнародовало список участников ▪️На уровне глав государств и правительств в Бюргенштоке будут представлены лишь 58 стран, хотя само слово "саммит" подразумевает встречу на высшем уровне. ▪️Из них 38 — европейских, включая саму Украину, непринятое в ООН Косово, а также совсем карликовые Андорру и Лихтенштейн ▪️Американский континент представлен девятью лидерами: Аргентина, Гватемала, Доминикана, Канада, Колумбия, Коста-Рика, США (на уровне вице-президента), Чили, Эквадор ▪️Африканский — шестью: Гана, Кабо-Верде, Кения, Кот д’Ивуар, Ливия, Сомали ▪️Азия — тремя: Катар, Тимор-Леште, Япония ▪️Океания — двумя: Палау и Фиджи ▪️Еще 29 государств представлены на министерском уровне. При этом для большей солидности швейцарцы внесли в эту категорию и замов глав МИД, которых прислали Индия и Таиланд. На уровне министров иностранных дел представлены и некоторые европейские государства – со стороны Венгрии, Словакии и Сербии это выглядит ожидаемой оппозицией Брюсселю, со стороны Румынии, Монако и Сан-Марино – несколько неожиданной. Ну а приезд члена правительства Армении, секретаря Совбеза Григоряна – это уже вызов Москве. ▪️Совсем не будет лишь трех Европейских стран: России, Белоруссии и Азербайджана. При этом трудно представить, что в Баку, в отличие от Москвы и Минска, приглашение не направлялось. ▪️Наконец 6 государств представлены на наиболее низком уровне, посланников. Это далеко не последние страны в мировой политике: Бразилия, Израиль, Индонезия, ОАЭ, Филиппины, ЮАР. ▪️В итоге мирового большинства как ни считай не получается. В конференции участвуют 93 государства тогда как в ООН входит на сотню больше. ▪️Если брать население, то из 20 самых многочисленных стран мира 10 не представлены вообще: Китай, Пакистан, Нигерия, Бангладеш, Россия, Эфиопия, Египет, Конго (ДРК), Вьетнам, Иран. ▪️Очевидно провалилось привлечение "глобального юга" для поддержки Украины — то есть главное, для чего конференция задумывалась. Даже если включать в это официально неопределенное понятие Южную Корею, окажется, что "глобальный юг" составит в Бюргенштоке явное меньшинство – 35 государств, из которых лишь 17 на уровне лидеров.Украинский политик Евгений ШевченкоСегодня центром внимания, по крайней мере для меня, станет отель Бюргеншток в кантоне Нидвальден Швейцарии. Тот самый случай когда разговоры о саммите мира и его ожидания, превзошли само событие. Хочется уже в реальности посмотреть, чем же этот саммит закончится. Что, что! А шоу наши всегда умели делать. И конечно же научили европейцев всему этому аплодировать, как когда-то аплодировали членам ЦК КПСС. Вся мировая элита, запутавшись в своих эгоистических стремлениях доказать свое превосходство над другими странами, поставила мир на путь противостояний. Приостановив рациональное развитие цивилизации в погоне за мнимой победой. История циклична. Выводы и уроки войны люди делают на протяжении одного двух поколений, помнящих тот ужас, с которым они столкнулись в своей жизни, из-за таких же политических деятелей, амбиции которых потеряли все здравомыслящие границы. Вчерашние высказывания и несогласие с моими доводами лишь подчеркивают непонимание и недооценку людьми того, что вера в исключительную правоту и аргументацию двух этих людей приведет к еще худшим последствиям. Все с чем вы не согласны сейчас, через время станет для многих упущенными возможностями. Вчера я попытался объяснить, что все эти повышения ставок с обеих сторон - лишь продолжение войны. Вместо поддержки моих стремлений в поисках путей к миру и благоразумию, комментарии заканчивались высказываниями о своем фе и моей некомпетентности, слабоумии и просто токсичными проявлениями. Вынужден констатировать, что в целом мир сошел с ума. Что человечеству один раз в сто лет необходимо напиться крови, убив десятки миллионов людей с разных сторон, чтобы понять как ценен и хрупок наш мир. Наша цивилизация. Вчерашнее выступление Путина лишь доказывает мою правоту. Посмотрим сегодняшнее выступление на саммите мира остальных лидеров стран. Только мне видится, что все эти инициативы которые назвали мирными, на самом деле являются воинствующими. Все лидеры хотят выглядеть в глазах своих одурманенных народов - победителями. А в итоге поиграют все!Украинский политик Александр ДубинскийСразу предлагаю сформулировать фокус всех, последующих за Швейцарским саммитом. Фильм, фото… Это – фестиваль. Можно даже какой-то приз придумать, статуэтку или кубок. Да, кубок лучше. Из него удобнее пить шампанское на финальной вечеринке "бесконечной легитимности".Политический эксперт Дмитрий КоротченкоЕсли долго смотреть на "саммит мира", то "саммит мира" начинает смотреть на тебя…О других особенностях так называемого саммита мира - в материале Евгении Кондакоовой Провал задолго до старта. Почему Зеленский обречён на фиаско в Швейцарии

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швейцария

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швейцария, украина, лондон, владимир зеленский, джейк салливан, риши сунак, мид, оон, вмф, эксклюзив