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Вячеслав Володин, биография

Вячеслав Володин, биография - 07.12.2023 Украина.ру

Вячеслав Володин, биография

Председатель Государственной думы

2023-12-07T11:51

2023-12-07T11:51

2023-12-07T11:51

биография

вячеслав володин

политика

единая россия

госдума

сергей собянин

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Детство и образованиеРодился Вячеслав Володин 4 февраля 1964 года в Саратовской области. Отец – Виктор Володин работал капитаном речного флота. Мать - Лидия Барабанова была воспитателем в детском саду и учительницей младших классов, затем занялась предпринимательством. Также у Вячеслава есть родная сестра, которая работает в одной из консалтинговых фирм, и брат – он был военным пенсионером. Значительную часть в воспитании Вячеслава принимали дедушка и бабушка.В школе Володин учился на тройки, однако был трудолюбивым ребенком. Будучи 14-летнм юношей он все лето проработал помощником комбайнера в совхозе. В старших классах он подтянул знания, что позволило ему успешно поступить в Саратовский институт механизации сельского хозяйства на специальность “инженер-механик”. Там же он поступает на очную аспирантуру.В студенчестве он проявлял активность в общественной жизни: стал членом жилищно-бытовой комиссии профкома и комиссаром студотряда. В 1984 году Володин возглавил студенческий профком ВУЗа, в котором учился. Спустя год будущий политик вступает в ряды КПСС, а в 1989 получил степень кандидата технических наук.КарьераВ начале 90-х Володин начинает свой политический путь и становится депутатом горсовета Саратова: около двух лет он управлял делами горадминистрации, а спустя год, в 1995 году, становится заместителем ректора Поволжского кадрового центра.Параллельно Володин получает второе высшее образование и диплом юриста в Российской академии государственной службы при президенте, а также защищает докторскую.В 1996 году Вячеслав занимает должность вице-губернатора Саратовской области, но вскоре отрекается от госслужбы по причине разногласий с местным губернатором Дмитрием Аяцковым, который начал воспринимать Володина как конкурента. Из родного города Володин едет в Москву, где посвятит себя бизнесу и возродит политическую деятельность. Так, Вячеслав участвует в организации политпроекта “Отечество” под патронажем бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.В 1999 году Володин принял участие в создании бизнес-структур и до 2007 года был их акционером, но спустя некоторое время он продал их. Сегодня большую часть его доходов составляет прибыль по вкладам, часть которой он тратит на благотворительность. В 2016 году Володин задекларировал доходы: сумма составила 62,129 млн.рублей. В конце 90-х “Отечество” объединилось с движением “Вся Россия”, от которого Володин стал депутатом Государственной Думы III созыва. Затем Володин занимает должность заместителя председателя фракции Евгения Примакова, а в 2001 году Примаков назначает Володина лидером фракции ОВР и знакомит с Владимиром Путиным. Затем фракция “ОВР” и “Единства” образуют новую партию “Единая Россия”, в которой Володин становится первым заместителем руководителя.В 2005 году Вячеслава избирают генсеком партии, а в 2007 переизбирается в Госдуму. Спустя два года политик руководит кафедрой госстроительства в МГУ.В 2010 году мэром Москвы становится Сергей Собянин, а на его предыдущую должность заместителя председателя Правительства — руководителя аппарата Правительства Российской Федерации назначают Володина. В 2012 году на президентских выборах Вячеслав участвует в избирательной компании Путина.С 2014 года Вячеслав возглавляет наблюдательный совет Высшей школы экономики (ВШЭ), с 2016 года Володин — председатель наблюдательного совета общества “Знание” и в этом же году его избирают депутатом Госдумы седьмого созыва от Всероссийской политической партии “Единая Россия”.В октябре 2016 года на первом пленарном заседании депутаты седьмого созыва избрали Володина председателем Государственной Думы.Отношения и детиЖенат Володин на Виктории Дмитриевой – дочери бывшего первого секретаря Ершовского райкома КПСС. Пара познакомилась еще в институте. В браке родилась дочь Светлана, но всего у Володина четверо детей.Награды- Орден “За заслуги перед Отечеством” III степени- Орден “За заслуги перед Отечеством” IV степени, орден Почёта, орден Дружбы- Медаль Анатолия Кони- Медаль “За боевое содружество” (МВД России)- Медаль Примакова (Министерство иностранных дел Российской Федерации, 2019 год)Интересные факты1. Володин стал одним из самых молодых кандидатов технических наук в СССР.2. У политика было прозвище “Византиец”, которое появилось благодаря умениюдостигать цели с помощью непредсказуемых действий.3. 15 марта 2019 года в Крыму на митинге по поводу “Крымской весны” Володин предложил потребовать с Украины компенсировать Крыму потери от нахождения в её составе.4. В 2021 году Володин более 70 % своего дохода направил на благотворительность. Общая сумма пожертвований составила 45 млн 700 тыс. рублей.

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биография, вячеслав володин, политика, единая россия, госдума, сергей собянин