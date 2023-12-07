Вячеслав Володин, биография - 07.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231207/1051790866.html
Вячеслав Володин, биография
Вячеслав Володин, биография - 07.12.2023 Украина.ру
Вячеслав Володин, биография
Председатель Государственной думы
2023-12-07T11:51
2023-12-07T11:51
биография
вячеслав володин
политика
единая россия
госдума
сергей собянин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/06/1051782763_0:12:900:518_1920x0_80_0_0_a46087282cd21b180a6c74dab4e11e7a.jpg
Детство и образованиеРодился Вячеслав Володин 4 февраля 1964 года в Саратовской области. Отец – Виктор Володин работал капитаном речного флота. Мать - Лидия Барабанова была воспитателем в детском саду и учительницей младших классов, затем занялась предпринимательством. Также у Вячеслава есть родная сестра, которая работает в одной из консалтинговых фирм, и брат – он был военным пенсионером. Значительную часть в воспитании Вячеслава принимали дедушка и бабушка.В школе Володин учился на тройки, однако был трудолюбивым ребенком. Будучи 14-летнм юношей он все лето проработал помощником комбайнера в совхозе. В старших классах он подтянул знания, что позволило ему успешно поступить в Саратовский институт механизации сельского хозяйства на специальность “инженер-механик”. Там же он поступает на очную аспирантуру.В студенчестве он проявлял активность в общественной жизни: стал членом жилищно-бытовой комиссии профкома и комиссаром студотряда. В 1984 году Володин возглавил студенческий профком ВУЗа, в котором учился. Спустя год будущий политик вступает в ряды КПСС, а в 1989 получил степень кандидата технических наук.КарьераВ начале 90-х Володин начинает свой политический путь и становится депутатом горсовета Саратова: около двух лет он управлял делами горадминистрации, а спустя год, в 1995 году, становится заместителем ректора Поволжского кадрового центра.Параллельно Володин получает второе высшее образование и диплом юриста в Российской академии государственной службы при президенте, а также защищает докторскую.В 1996 году Вячеслав занимает должность вице-губернатора Саратовской области, но вскоре отрекается от госслужбы по причине разногласий с местным губернатором Дмитрием Аяцковым, который начал воспринимать Володина как конкурента. Из родного города Володин едет в Москву, где посвятит себя бизнесу и возродит политическую деятельность. Так, Вячеслав участвует в организации политпроекта “Отечество” под патронажем бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.В 1999 году Володин принял участие в создании бизнес-структур и до 2007 года был их акционером, но спустя некоторое время он продал их. Сегодня большую часть его доходов составляет прибыль по вкладам, часть которой он тратит на благотворительность. В 2016 году Володин задекларировал доходы: сумма составила 62,129 млн.рублей. В конце 90-х “Отечество” объединилось с движением “Вся Россия”, от которого Володин стал депутатом Государственной Думы III созыва. Затем Володин занимает должность заместителя председателя фракции Евгения Примакова, а в 2001 году Примаков назначает Володина лидером фракции ОВР и знакомит с Владимиром Путиным. Затем фракция “ОВР” и “Единства” образуют новую партию “Единая Россия”, в которой Володин становится первым заместителем руководителя.В 2005 году Вячеслава избирают генсеком партии, а в 2007 переизбирается в Госдуму. Спустя два года политик руководит кафедрой госстроительства в МГУ.В 2010 году мэром Москвы становится Сергей Собянин, а на его предыдущую должность заместителя председателя Правительства — руководителя аппарата Правительства Российской Федерации назначают Володина. В 2012 году на президентских выборах Вячеслав участвует в избирательной компании Путина.С 2014 года Вячеслав возглавляет наблюдательный совет Высшей школы экономики (ВШЭ), с 2016 года Володин — председатель наблюдательного совета общества “Знание” и в этом же году его избирают депутатом Госдумы седьмого созыва от Всероссийской политической партии “Единая Россия”.В октябре 2016 года на первом пленарном заседании депутаты седьмого созыва избрали Володина председателем Государственной Думы.Отношения и детиЖенат Володин на Виктории Дмитриевой – дочери бывшего первого секретаря Ершовского райкома КПСС. Пара познакомилась еще в институте. В браке родилась дочь Светлана, но всего у Володина четверо детей.Награды- Орден “За заслуги перед Отечеством” III степени- Орден “За заслуги перед Отечеством” IV степени, орден Почёта, орден Дружбы- Медаль Анатолия Кони- Медаль “За боевое содружество” (МВД России)- Медаль Примакова (Министерство иностранных дел Российской Федерации, 2019 год)Интересные факты1. Володин стал одним из самых молодых кандидатов технических наук в СССР.2. У политика было прозвище “Византиец”, которое появилось благодаря умениюдостигать цели с помощью непредсказуемых действий.3. 15 марта 2019 года в Крыму на митинге по поводу “Крымской весны” Володин предложил потребовать с Украины компенсировать Крыму потери от нахождения в её составе.4. В 2021 году Володин более 70 % своего дохода направил на благотворительность. Общая сумма пожертвований составила 45 млн 700 тыс. рублей.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/06/1051782763_161:0:900:554_1920x0_80_0_0_426bd519ffe4e5e0a6dc1329a8ba29a8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
биография, вячеслав володин, политика, единая россия, госдума, сергей собянин
биография, Вячеслав Володин, политика, Единая Россия, Госдума, Сергей Собянин

Вячеслав Володин, биография

11:51 07.12.2023
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Читать в
Председатель Государственной думы
Детство и образование
Родился Вячеслав Володин 4 февраля 1964 года в Саратовской области. Отец – Виктор Володин работал капитаном речного флота. Мать - Лидия Барабанова была воспитателем в детском саду и учительницей младших классов, затем занялась предпринимательством. Также у Вячеслава есть родная сестра, которая работает в одной из консалтинговых фирм, и брат – он был военным пенсионером. Значительную часть в воспитании Вячеслава принимали дедушка и бабушка.
В школе Володин учился на тройки, однако был трудолюбивым ребенком. Будучи 14-летнм юношей он все лето проработал помощником комбайнера в совхозе. В старших классах он подтянул знания, что позволило ему успешно поступить в Саратовский институт механизации сельского хозяйства на специальность “инженер-механик”. Там же он поступает на очную аспирантуру.
В студенчестве он проявлял активность в общественной жизни: стал членом жилищно-бытовой комиссии профкома и комиссаром студотряда. В 1984 году Володин возглавил студенческий профком ВУЗа, в котором учился. Спустя год будущий политик вступает в ряды КПСС, а в 1989 получил степень кандидата технических наук.
Карьера
В начале 90-х Володин начинает свой политический путь и становится депутатом горсовета Саратова: около двух лет он управлял делами горадминистрации, а спустя год, в 1995 году, становится заместителем ректора Поволжского кадрового центра.
Параллельно Володин получает второе высшее образование и диплом юриста в Российской академии государственной службы при президенте, а также защищает докторскую.
© volsklife.ru
© volsklife.ru
В 1996 году Вячеслав занимает должность вице-губернатора Саратовской области, но вскоре отрекается от госслужбы по причине разногласий с местным губернатором Дмитрием Аяцковым, который начал воспринимать Володина как конкурента. Из родного города Володин едет в Москву, где посвятит себя бизнесу и возродит политическую деятельность. Так, Вячеслав участвует в организации политпроекта “Отечество” под патронажем бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
В 1999 году Володин принял участие в создании бизнес-структур и до 2007 года был их акционером, но спустя некоторое время он продал их. Сегодня большую часть его доходов составляет прибыль по вкладам, часть которой он тратит на благотворительность. В 2016 году Володин задекларировал доходы: сумма составила 62,129 млн.рублей.
© foto-ram.ru
© foto-ram.ru
В конце 90-х “Отечество” объединилось с движением “Вся Россия”, от которого Володин стал депутатом Государственной Думы III созыва. Затем Володин занимает должность заместителя председателя фракции Евгения Примакова, а в 2001 году Примаков назначает Володина лидером фракции ОВР и знакомит с Владимиром Путиным. Затем фракция “ОВР” и “Единства” образуют новую партию “Единая Россия”, в которой Володин становится первым заместителем руководителя.
В 2005 году Вячеслава избирают генсеком партии, а в 2007 переизбирается в Госдуму. Спустя два года политик руководит кафедрой госстроительства в МГУ.
В 2010 году мэром Москвы становится Сергей Собянин, а на его предыдущую должность заместителя председателя Правительства — руководителя аппарата Правительства Российской Федерации назначают Володина. В 2012 году на президентских выборах Вячеслав участвует в избирательной компании Путина.
© svpressa.ru
© svpressa.ru
С 2014 года Вячеслав возглавляет наблюдательный совет Высшей школы экономики (ВШЭ), с 2016 года Володин — председатель наблюдательного совета общества “Знание” и в этом же году его избирают депутатом Госдумы седьмого созыва от Всероссийской политической партии “Единая Россия”.
В октябре 2016 года на первом пленарном заседании депутаты седьмого созыва избрали Володина председателем Государственной Думы.
Отношения и дети
Женат Володин на Виктории Дмитриевой – дочери бывшего первого секретаря Ершовского райкома КПСС. Пара познакомилась еще в институте. В браке родилась дочь Светлана, но всего у Володина четверо детей.
Награды
- Орден “За заслуги перед Отечеством” III степени
- Орден “За заслуги перед Отечеством” IV степени, орден Почёта, орден Дружбы
- Медаль Анатолия Кони
- Медаль “За боевое содружество” (МВД России)
- Медаль Примакова (Министерство иностранных дел Российской Федерации, 2019 год)
Интересные факты
1. Володин стал одним из самых молодых кандидатов технических наук в СССР.
2. У политика было прозвище “Византиец”, которое появилось благодаря умению
достигать цели с помощью непредсказуемых действий.
3. 15 марта 2019 года в Крыму на митинге по поводу “Крымской весны” Володин предложил потребовать с Украины компенсировать Крыму потери от нахождения в её составе.
4. В 2021 году Володин более 70 % своего дохода направил на благотворительность. Общая сумма пожертвований составила 45 млн 700 тыс. рублей.
 
биографияВячеслав ВолодинполитикаЕдиная РоссияГосдумаСергей Собянин
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:48"Бригаду" смотрела вся страна": сенатор Евстифеев заступился за сериал "Слово пацана"
12:24Мобилизация тесно связана с демобилизацией. На Украине определяют сроки службы в ВСУ
12:24Сергей Нарышкин, биография
12:15Сергей Аксенов, биография
11:59Без дронов Украина обречена на поражение – глава центра поддержки аэроразведки Украины
11:58В ЦИК определят регионы, где можно будет проголосовать дистанционно
11:54Нацисты Новый год не отберут, но безудержное веселье в тылу неуместно - Константинов
11:51Вячеслав Володин, биография
11:22Зачем ВСУ стреляют в спину своим же и что на самом деле происходит в Марьинке – полковник Литовкин
11:21Совфед обратится в ООН из-за преступлений киевского режима против детей
11:11СК РФ возбудил уголовное дело по факту стрельбы в брянской школе
10:59Выборы в РФ пройдут в токсичной геополитической атмосфере — председатель ЦИК
10:59Китай разозлил ЕС своим нейтралитетом в конфликте на Украине - AP
10:51Все об убийстве Ильи Кивы: подозрительная сожительница, долгая слежка, контрольный выстрел
10:39Захарова рассказала о попытке США уравновесить провал в сенате
10:24Западные "Леопарды" отправили с Украины на ремонт в Польшу
10:23Совфед назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года
10:06Нам врали, когда сказали, что Украина победит Россию - Такер Карлсон
10:05ФСБ задержала украинского агента, вербовавшего поджигателей в регионах России
10:03В Киву выстрелили дважды, следователи нашли гильзы и патрон
Лента новостейМолния