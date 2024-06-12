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Снимать с неба эти тучи украинских беспилотников: Баранец о войне дронов

Снимать с неба эти тучи украинских беспилотников: Баранец о войне дронов - 12.06.2024 Украина.ру

Снимать с неба эти тучи украинских беспилотников: Баранец о войне дронов

Если у украинского солдата действительно будет пять дронов, как обещает киевский режим, то для решения этой проблемы российскому солдату понадобится 15 БПЛА. И работа в этом направлении ведется

2024-06-12T03:40

2024-06-12T03:40

2024-06-12T03:40

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Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец."Мы должны найти мощное противоядие против них. Я стучу по дереву, но мне кажется, мы его отчасти нашли, поскольку мы каждый день валим с неба несколько десятков вражеских БПЛА. Нам надо и дальше бороться с этой напастью. Да, на Украине развернуто массовое производство примитивных беспилотников в больших количествах. Да, Украина их тайком закупает за рубежом. И сражения с ними становится одним из ключевых факторов в достижении нашей победы. Если мы сможем эффективно снимать с неба эти тучи украинских беспилотников, мы быстрее добьемся своих целей", - отметил Баранец в интервью Россия выбьет из рук ВСУ волчанский козырь и пробьет "дно" в "ведре" Запада.Ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин отметил, что намерение Украины тратить по пять дронов против одного российского бойца, и до 15-ти дронов против техники - это не просто угроза. И на отдельных участках фронта это действительно так. Однако и российские БПЛА серьезно мешают врагу, и противостояние "птичек" - "обычная реальность войны".Он добавил, что недооценивать этот факт нельзя, и нужно предпринимать соответствующие меры: по организации защиты от ударов дронов (сетки, системы РЭБ и детекторы) и их уничтожения (тактическая ПВО, дробовики и сетки, которые выстреливаются с квадрокоптеров, мощные подавители и дроны-камикадзе для атаки на вражеские дроны).Военный волонтер Роман Алехин также констатировал, что противник превосходит по числу дронов. Однако, отметил эксперт, новый министр обороны России Андрей Белоусов решит эту проблему.С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.Во вторник, 4 июня, стало известно об освобождении Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.В минувшие выходные российские военные освободили также село Рыжевка в Сумской области. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."Бойцы полка "Ахмат-Чечня" МО России... совместно с военнослужащими других российских подразделений провели тактические действия и освободили от неприятеля очередной населенный пункт. Это село Рыжевка, которое находится на границе с Курской областью", – написал он.В понедельник, 10 июня, ряд украинских СМИ констатировали, что будущее этого участка фронта уже предрешено."В Сумах и области частично пропадал вчера ночью свет. При этом отключений света по стране не было. Масштабные перебои в энергетике, первый признак, что скоро начнутся масштабные боевые действия в регионе. Также появились новости, что россияне в этот момент зашли в приграничное село Рыжевка Сумской области. Всё указывает на то, что россияне будут пошагово наступать на новых участках границы, тем самым растягивая оборону ВСУ и в какой-то момент могут её обрушить. Если Банковая недооценит намерения противника", - написал популярный на Украине Телеграм-канал "Легитимный".В понедельник, 10 июня, ВС РФ освободили село Старомайорское в Донецкой Народной Республике, а во вторник, 11 июня, российские силы денацифицировали Артемовку в Луганской Народной Республике и Тимковку под Харьковом."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОНакануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.А парой дней ранее Алаудинов сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО

https://ukraina.ru/20240608/1055523884.html

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новости, виктор баранец, украина.ру, дроны, бпла, беспилотники, вс рф, всу