https://ukraina.ru/20250311/1061700582.html

"Страшная месть" Зеленского, Украина ШОКирует своих граждан, "Культ вуду" по-украински и другие скандалы

"Страшная месть" Зеленского, Украина ШОКирует своих граждан, "Культ вуду" по-украински и другие скандалы - 11.03.2025 Украина.ру

"Страшная месть" Зеленского, Украина ШОКирует своих граждан, "Культ вуду" по-украински и другие скандалы

Что происходит на Украине? Как обычно, скандал за скандалом, представление за представлением. Общество бесконечного карнавала продолжает требовать зрелищ. И они есть.

2025-03-11T14:48

2025-03-11T14:48

2025-03-11T15:08

эксклюзив

украина

владимир зеленский

дональд трамп

нацгвардия

верховная рада

джей ди вэнс

скандал

мобилизация

майдан

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Но всё это происходит в довольно жуткой атмосфере. Украинским мужчинам, например, пригодным к службе, совсем не смешно. А сейчас уже и непригодным тоже стало невесело.Сетки и шок"Прекрасная" новость пришла из Украины.Верховная Рада рассмотрит законопроект, который даст право Нацгвардии использовать электрошокеры, сетки для связывания людей и средства для принудительной остановки автомобиля.В то же время Рада уже отклонила законопроект, который предусматривал уголовную ответственность для ТЦК за незаконную мобилизацию: например, за мобилизацию тех, кто не пригоден к службе.Ну вот, скоро сетями будут ловить и электрошоком обездвиживать всех - и пригодных, и непригодных."За цэ стояв Майдан!"Людей просто жалко. Да, немалое число тех, кто сейчас прячется под кроватями, одобряли Майдан, новую "патриотическую" власть и постили в соцсетях мерзкие посты и открыточки, начиная с 2014 года. Некоторые из них измывались на жителями Донецка, их детьми, которые "будут учиться в подвалах" и собирались всех русскоязычных держать в специальных зонах - грубо говоря в концлагерях. Теперь они сами сидят под кроватями, прячась от ТЦК, и могут попасть в специальную зону - зону боевых действий.Да, прошло уже десять лет с тех ужасающих моментов, когда мы впервые увидели хохочущие рожи, которые потешались над гибелью своих же сограждан.Это же "русскоязычных" сжигали в Одессе и бомбили в Донецке. Нечего их жалеть, - так убеждали население пропаганда и "лидеры мнений". И многие продолжали поддерживать и хохотать.Но в любом случае, никому из всё-таки мирных (пусть и тупых, ограниченных, узколобых) людей не пожелаешь быть отловленным сетями. С электрошоком для "успокоения" и конечно же, моментальной после этого отсылкой на фронт.Это что, уже Конго, колония Бельгии? Где белые плантаторы отрубали руки тем туземцам, кто плохо собирал каучук?А ведь похожая ситуация. Только ещё хуже, чем в Конго.Правда, можно заметить, что Нацгвардия - это не ТЦК. Но это та же полиция, которая сегодня сопровождает "охотников" из ТЦК на улицах. Плюс может быть задействована для охраны порядка.Возможно, кстати, на Украине начинают опасаться митингов? Оппозиция может появиться? Зеленский готовится. Сетки явно пригодятся. С электрошокерами.Кстати, дворец на юге Франции, который построил король Бельгии за деньги от рабского труда несчастных жителей Конго, сегодня принадлежит Ринату Ахметову, совсем недавно - богатейшему человеку Украины.Так что граждане Украины в 21 веке идут воевать за те же дворцы, за которые рубили руки жителям Конго в начале 20 века.Не надо кричать: "Слава Украине!". Сразу можно: "Слава Зеленскому и Ахметову!"И в сетку самим залезать можно, с высказываниями горячей благодарности "лидеру нации".Страшная месть за унижение ЗеленскогоНо враг найден! Это не Зеленский, нет. И не его разжиревшие на войне друзья. Это вице- президент США Вэнс. И Трампу, конечно, тоже "достаётся". И Илону Маску.Это теперь "враги Украины". Но главный - Вэнс. Зеленский не простил ему унижения в Овальном кабинете. И заготовил "страшную месть". Почти как у ГоголяЧто только не делается с целью "уничтожения" этого вице президентишки! И не только на Украине.Сначала Вэнса подстерегли на горнолыжном курорте. Туда приехало около трех тысяч украинских "активистов" с плакатами.Потом Вэнса выследила группа "активистов" во время прогулки с трёхлетней дочкой.Это были, возможно, проплаченные Соросом или Ахметовым с Пинчуком "украинские активисты". По крайней мере, раньше именно так оплачивались все безумные манифестации в Европе, с обмотанными в украинские флаги, бегающими, прыгающими, орущими толпами "украинцев".А те охотно участвовали! Это прямо в крови у них, вот этот диковатый бесноватый "перформанс".Либо - и это тоже вполне вероятно - нанятые Демпартией профессиональные активисты. Произошло сращивание украинских олигархов и Демпартии.Иногда оно приобретает причудливые формы.Олигархи в Монако"Введите санкции против десяти крупнейших украинских олигархов, особенно против тех, у кого есть особняки в Монако, и это немедленно прекратится. В этом ключ к разгадке", - написал Илон Маск.Такой комментарий он оставил под постом одного из пользователей, который возмущался развёртыванием огромнейшего флага Украины напротив Белого дома (еще одна "креативная" выходка "активистов")- Сколько денег на это пошло? - спрашивал читатель.Роберт Фицо, премьер Словакии:"Половина денег, выделенных Украине, украдена".Все вместе воровали: Зеленский, "демы" во главе с Клинтонами и Байденами, Ахметов с Пинчуком, Урсула фон дер Ляйен во главе ЕС и многие другие.То-то они все так целуются при встречах друг с другом. Радуются.А помнишь, вместе "распилили" те 200 миллиардов? "Гуманитарку" поделили? Оружие продали в Африку и в Мексику, помнишь?Вместе закупались и "особняками в Монако".Кстати, последняя "месть" Маску - кибератака на сеть "Х" произошла с украинских IP адресов. Но это, скорее всего, совместная акция. Хакеры Британии и Франции давно работают во Львове, в Ровно - там, где устроены специальные "логова" для кибератак.Колдуньи против ВэнсаИ конечно, на самой Украине действуют без стеснения.Бесновались в Киеве возле американского посольства, пришли с карикатурами на Маска и Вэнса. С визгами, криками, со всяким безобразием.Там чуть что - "смэрть йим!"Фигурку Трампа предлагают купить, набор игл для втыкания в чучелко прилагается.Теперь на Украине новый тренд: делают на фото Вэнса обряды на кладбищах, тыкают иголки в фото.Со всеми причудливыми дремучими прибамбасами: наколи иголок на фото, и закапывай в землю.Что в головах у этих людей? "Культ вуду" по-украински?Резво взялись за дело и в привычной деятельности: переименования.Переименовали два кафе в Киеве, названные в честь Трампа.Переименовали кофе "американо" сначала в "руссиано", потом одумались, теперь это "украиниано".Ну а Тулси Габбард, новую главу национальной разведки США, недавно с извинениями и поклонами убрали с сайта "Миротворец". Но очень вероятно, скоро ее туда вернут, - вместе с Трампом, Вэнсом и Илоном Маском."Миротворец" - тоже изобретение "коллективного Сороса" и Демпартии.Вот такое удивительное объединение: колдуньи и Демпартия едины.Ничего удивительного в этом нет.И те, и другие пытаются "прогнуть реальность" под себя с помощью причудливых заклинаний.И в этой части украинского карнавала одолевает только один вопрос: почему бы этим трем тысячам пляшущим против семьи Вэнса украинцам не пойти на фронт, взять в руки оружие и не пойти защищать свою "нэньку" в реальных боевых условиях, а не против безоружного Вэнса?Увы, нет ответа..."Панночка" как символ УкраиныТак зачем все это делается? Что это вообще за культура? Странная, несуразная и страшная культура: одновременно какой-то карнавал и "побажаемо йому, шоб вин вмэр!"А ведь говорил Николай Васильевич Гоголь, предупреждал: "в Киеве каждая баба на базаре - ведьма!"Карнавальная, хтоническая и примитивно-мистическая сущность местного населения.Всё это очень здорово изображено в образе панночки у того же Гоголя.Панночка. Это же и есть политическая "Украина". Тянет руки к живым людям, тащит за собой.Церкви боится. Креста боится. Бедного Хому Брута окрутила, "поднимите мне веки" позвала и - нет Хомы Брута.В сети поймали, шокером ударили. Всё. Пойман тот Хома Брут на радость панночке и Вию.Гениальный был писатель Николай Васильевич Гоголь всё тже.Вы не можете выиграть войнуПодействует ли на Вэнса заклинание?К этому вопросу надо подойти серьёзно. Не в "мистическом" по-украински смысле, конечно.Дело не в этом. Частично это просто карнавал на потеху местному населению.Но основная функция всех этих перформансов - это "антикриз".Что сказал Вэнс?"Вы не можете выиграть эту войну.""Ни у Запада, ни у Украины не было, ни малейшего шанса победить в этой войне."Следующий логичный вопрос: за что же вы воюете? Зачем уничтожаете нацию?Вот чего страшно боятся власть и Зеленский. И вопроса: почему вы не подписали соглашение о мире весной 2022 года?Чтобы эти вполне логичные вопросы не возникли в головах граждан, включен "антикриз": с визгом, истерикой, демонстрациями, карикатурами, флешмобами. Вот и пытаются закричать, замылить эти страшные для власти вопросы. Переключить внимание населения, называемого избирателями, на других персонажей.Кто виноват в том, что продолжается война?Вэнс! И Трамп! И еще Маск.Не Зеленский с Ермаком, не Борис Джонсон и безмозглые политики Европы.Очень удобно.Под лозунгом "Слава Украине!" можно делать что угодно. Можно ловить людей сетками. Можно бить электрошокерами. Можно преследовать вице-президента США, который назвал вещи своими именами. Просто сказал то, что другие на Западе думают.Но реальность неумолимо приближается. И скоро вся Украина сядет у разбитого корыта.Но пока ещё - как из преисподней - из Украины фонтанируют все новые и новые инициативы. Все они направлены на одно: разрушать. Сносить, переименовывать и красить любое свободное место в желто-синий цвет.Ватутин, Щорс и ВашингтонВ Мариинском парке, на месте памятника генералу Советской армии Николаю Ватутину, освободителю Киева от фашистов, предлагают поставить памятник Джорджу Вашингтону.Или на бульваре Шевченко. Где стоял памятник командиру Красной армии Николаю Щорсу.Какое отношение Джордж Вашингтон имеет к Украине? Да никакого, конечно. Просто удобно будет, пригибаясь к земле от подобострастной любезности, подводить гостей из великой Америки...Так. Стоп. Так уже ведь не великой. Уже ведь "Трампу осталось недолго", "Трамп потерял контроль" (заголовки в украинской прессе).Лучше повременить с новыми памятниками.Больше того. Ещё будет так, что памятники командиру Щорсу и генералу Ватутину придётся вернуть на законное место.Как в анекдоте: "справжние украинцы, скинув вышиванки, держа в одной руке кипы доносов на всех, кто плохо говорил про Россию, Путина и русских, а в другой - каравай, выстроились в очередь встречать освободителей".И это будет совсем не анекдот!Еще о цитатах недели - в статье Елены Мурзиной Зеленский? Отправьте его в ад! Какое зрелище с ним назвали непристойным и чем Конгресс США похож на Раду

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, украина, владимир зеленский, дональд трамп, нацгвардия, верховная рада, джей ди вэнс, скандал, мобилизация, майдан