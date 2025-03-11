https://ukraina.ru/20250311/1061703211.html

Переговоры США и Украины начались. Зеленского нет, британскому премьеру пророчат фатальный провал

Переговоры США и Украины начались. Зеленского нет, британскому премьеру пророчат фатальный провал - 11.03.2025 Украина.ру

Переговоры США и Украины начались. Зеленского нет, британскому премьеру пророчат фатальный провал

Переговоры между представителями Украины и США в Джедде только начались около полудня по времени в Саудовской Аравии. Главными и единственными ньюсмейкерами выступают украинские и американские источники, но все же важен фон и события, предшествующие встрече, которая может нести "ключевое значение", как выразился госсекретарь США Марк Рубио

2025-03-11T13:00

2025-03-11T13:00

2025-03-11T13:11

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владимир зеленский

дональд трамп

кир стармер

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Марк Рубио и Владимир Зеленский с Украины прибыли в Саудовскую Аравию накануне. Американские журналисты, вдохновленные шоу из Овального кабинета, где Дональд Трамп, Джей Ди Венс и Зеленский "столкнулись рогами" из-за неуважительного внешнего вида украинского гостя, смакуют: неизвестно, в чем он на этот раз придет на переговоры."Но все же, тем не менее, настало время для того, чтобы США и украинцы провели эти встречи лицом к лицу. Возможно, удастся прийти к какому-то соглашению не только по сделке с полезными ископаемыми, но и, как того хочет президент Зеленский, соглашению о прекращении огня с русскими", - рассказали американцам в эфире телеканала CBS.Американские журналисты предполагают, что цель сегодняшних переговоров в Саудовской Аравии заключается в том, чтобы договориться о прекращении огня в зоне специальной военной операции, и буквально привлечь к переговорному процессу украинскую сторону.Сотрудники пресс-службы МИД Украины опубликовали видеозапись с начала переговоров. Зеленского за столом нет - ни в костюме, ни в футболке с гербом Украины. Во встрече принимают участие:"Мы готовы сделать все для достижения мира", - заявил журналистам Ермак.Киев в день переговоров повел себя не как сторона, прилагающая усилия по ослаблению напряжения, как выразились бы дипломаты. Москва, Московская область и ряд российских регионов были атакованы украинскими беспилотниками. На это обратили внимание не только в Москве, но и за рубежом. Впрочем, официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что беспрецедентная по количеству примененных дронов атака совпала с визитом в Россию генерального секретаря ОБСЕ.Подробнее о реакции на утреннюю атаку 11 марта читайте в материале Павла Котова Беспрецедентная атака БПЛА на Москву. Как Зеленский пытается сорвать решающие переговорыКиев не впервые применяет подобную тактику, что сегодня оценивается телекомментаторами и обывателями как попытка сорвать переговоры, методом провокации исключив из него Москву. Только в этом году, 14 февраля Владимир Зеленский с Украины прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности, заряженный бессмысленными с военной точки зрения действиями. В выступлениях в роли жертвы Зеленский основывался на атаке по Чернобыльской АЭС, которую якобы совершили Вооруженные силы России. Однако и эта искусственная позиция с традиционными обвинениями Москвы оказалась слабой и не нашла подтверждений. На конференции европейскую бюрократию в пух и прах разнес вице-президент США Джей Ди Венс, что дало старт кардинальным изменениям в публичной политике Штатов. Тема с Чернобылем просто не выстрелила.А еще на полях Мюнхенской конференции европейцы получили четкий сигнал от обновленного Вашингтона: или действуете сами, или не успеете запрыгнуть в последний вагон. На встречи с Дональдом Трампом прилетали президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. О чем на самом деле разговаривали политики за закрытыми дверьми - неизвестно, однако результат не заставил себя долго ждать. Великобритании отдали ведущую роль в формировании "коалиции желающих" отправить войска на Украину, Франции - сбор начальников генштабов армий стран НАТО (плюс пригласили Южную Корею и Японию) под эгидой Парижского оборонного форума всей Европы. Причем последнее событие состоится в тот же день, что и переговоры Украина-США - 11 марта.О событиях вокруг Корейского полуострова накануне переговоров читайте в материале Алексея Туманова Азию отключили от игры по Украине: а зачем, если есть КНДР?Британские власти после скандала в Овальном кабинете с Зеленским, как сообщали лондонские журналисты, заставляли Зеленского найти общий язык с Трампом и вернуться к переговорам. Зеленский якобы извинился за поведение, извинения приняли. И оформил предложения украинской стороны, включающие перемирие в воздухе и на море. Британцы это тоже не обошли стороной:"После провальной встречи президента Трампа и президента Зеленского в Овальном кабинете в прошлом месяце Великобритания попыталась смягчить аналогичную ситуацию, отправив в Киев советника по национальной безопасности Великобритании Джонатана Пауэлла, чтобы тот объяснил украинским делегатам, что следует говорить, а чего не следует", - комментируют журналисты британского издания The Mirror.Предполагается, что Зеленский работает над сделкой со Штатами вместе со Стармером и Макроном. Хотя на деле все говорит о том, что это с Зеленским работают те, кто заинтересован в модели европейской архитектуры безопасности без участия России.Аналитики Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) считают, что Украина не получит гарантий безопасности от Штатов, поэтому в процесс включены Великобритания и Франция. Смысл заключается в том, что ни США, ни Россия не согласятся на прямое участие сил НАТО в зоне конфликта, поэтому рассматриваются варианты в обход - чтобы Евросоюз смог использовать командную структуру Североатлантического альянса без применения статьи 5 о коллективной обороне.Время работает против Европы, поэтому Киру Стармеру нужно поспешить оформить конкретные предложения для парламента. При оценке ситуации аналитики RUSI проводят параллель с 10 пунктами расследования Джона Чилкота по участию британских войск в войне в Ираке в 2003 году. Отчет Чилкота от 2016 года доказал преступность решения экс-премьера Тони Блэра, который якобы специально преувеличил иракскую угрозу, чтобы доказать депутатам необходимость военного вмешательства Великобритании. Это подорвало доверие как к британскому, так и к американскому разведсообществу.При оценке украинского конфликта аналитики рассматривают разные варианты развития ситуации, основанные на идее отправки европейских войск. Среди них аргументы за и против военного вмешательства, а также худший сценарий - что если миссия Стармера окажется проваленной? Пока что аналитики утверждают, что если отвечать на контрольные вопросы доклада Чилкота, британскому премьеру лучше не влезать в авантюру."Последствия провала миссии будут фатальными для европейской безопасности. Лучше даже не пытаться проводить операцию вообще, чем попасть под плохо определенную миссию Трампа и остаться с последствиями. Желание завершить проект "коалиции желающих" на этой неделе, до заключения любой сделки между США, Россией и Украиной, только увеличит риск развертывания плохо разработанной операции и, следовательно, ее успеха", - пишут они.Таким образом, британские аналитики предупреждают уже погрузившегося по уши в Украину Стармера о том, что если Европа отправит под видом гарантий безопасности какие-то войска, любое будущее возможное военное событие будет подрывать доверие европейцев к обязательствам из статьи 5 Устава натолкнуть . Как следствие - к самой структуре.Российская дипломатия традиционно придерживается линии "любые переговоры любят тишину". Москва не выдает инсайды о ходе переговорного процесса, и не делает из события телесериал, к которому было бы приковано внимание всех россиян. Кремль считает глупым раскрывать фрагменты будущих планов по урегулированию, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, когда Вашингтон добьется чего-то конкретного, "американская сторона, которая занимается поиском путей выхода на мирное урегулирование, проинформирует нас"."Пока говорить о позициях совершенно невозможно. Вот сегодня только американцы будут выяснять, как они сами говорят, у Украины, в какой степени Украина готова к миру. Поэтому какие-то фрагменты из планов урегулирования сейчас доставать и озвучивать, это было бы большой глупостью", - сказал Песков.А что касается утренней атаки ВСУ по жилым домам в России - Киев не оставляет практику ударов по социальной инфраструктуре, российские военнослужащие продолжают поражать военные цели и отражать атаки."Разумеется, никто не намерен надевать розовые очки и рассчитывать на то, что [киевский] режим вдруг в одночасье откажется от своей сущности нацистской. Нет, они не откажутся, мы должны быть начеку. И наши соответствующие службы делают то, что должно делать на фоне таких угроз", - сказал Песков.

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эксклюзив, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, кир стармер, вооруженные силы украины, нато, обсе