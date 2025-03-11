https://ukraina.ru/20250311/1061703211.html
Переговоры США и Украины начались. Зеленского нет, британскому премьеру пророчат фатальный провал
Переговоры США и Украины начались. Зеленского нет, британскому премьеру пророчат фатальный провал - 11.03.2025 Украина.ру
Переговоры США и Украины начались. Зеленского нет, британскому премьеру пророчат фатальный провал
Переговоры между представителями Украины и США в Джедде только начались около полудня по времени в Саудовской Аравии. Главными и единственными ньюсмейкерами выступают украинские и американские источники, но все же важен фон и события, предшествующие встрече, которая может нести "ключевое значение", как выразился госсекретарь США Марк Рубио
2025-03-11T13:00
2025-03-11T13:00
2025-03-11T13:11
эксклюзив
украина
сша
россия
владимир зеленский
дональд трамп
кир стармер
вооруженные силы украины
нато
обсе
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Марк Рубио и Владимир Зеленский с Украины прибыли в Саудовскую Аравию накануне. Американские журналисты, вдохновленные шоу из Овального кабинета, где Дональд Трамп, Джей Ди Венс и Зеленский "столкнулись рогами" из-за неуважительного внешнего вида украинского гостя, смакуют: неизвестно, в чем он на этот раз придет на переговоры."Но все же, тем не менее, настало время для того, чтобы США и украинцы провели эти встречи лицом к лицу. Возможно, удастся прийти к какому-то соглашению не только по сделке с полезными ископаемыми, но и, как того хочет президент Зеленский, соглашению о прекращении огня с русскими", - рассказали американцам в эфире телеканала CBS.Американские журналисты предполагают, что цель сегодняшних переговоров в Саудовской Аравии заключается в том, чтобы договориться о прекращении огня в зоне специальной военной операции, и буквально привлечь к переговорному процессу украинскую сторону.Сотрудники пресс-службы МИД Украины опубликовали видеозапись с начала переговоров. Зеленского за столом нет - ни в костюме, ни в футболке с гербом Украины. Во встрече принимают участие:"Мы готовы сделать все для достижения мира", - заявил журналистам Ермак.Киев в день переговоров повел себя не как сторона, прилагающая усилия по ослаблению напряжения, как выразились бы дипломаты. Москва, Московская область и ряд российских регионов были атакованы украинскими беспилотниками. На это обратили внимание не только в Москве, но и за рубежом. Впрочем, официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что беспрецедентная по количеству примененных дронов атака совпала с визитом в Россию генерального секретаря ОБСЕ.Подробнее о реакции на утреннюю атаку 11 марта читайте в материале Павла Котова Беспрецедентная атака БПЛА на Москву. Как Зеленский пытается сорвать решающие переговорыКиев не впервые применяет подобную тактику, что сегодня оценивается телекомментаторами и обывателями как попытка сорвать переговоры, методом провокации исключив из него Москву. Только в этом году, 14 февраля Владимир Зеленский с Украины прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности, заряженный бессмысленными с военной точки зрения действиями. В выступлениях в роли жертвы Зеленский основывался на атаке по Чернобыльской АЭС, которую якобы совершили Вооруженные силы России. Однако и эта искусственная позиция с традиционными обвинениями Москвы оказалась слабой и не нашла подтверждений. На конференции европейскую бюрократию в пух и прах разнес вице-президент США Джей Ди Венс, что дало старт кардинальным изменениям в публичной политике Штатов. Тема с Чернобылем просто не выстрелила.А еще на полях Мюнхенской конференции европейцы получили четкий сигнал от обновленного Вашингтона: или действуете сами, или не успеете запрыгнуть в последний вагон. На встречи с Дональдом Трампом прилетали президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. О чем на самом деле разговаривали политики за закрытыми дверьми - неизвестно, однако результат не заставил себя долго ждать. Великобритании отдали ведущую роль в формировании "коалиции желающих" отправить войска на Украину, Франции - сбор начальников генштабов армий стран НАТО (плюс пригласили Южную Корею и Японию) под эгидой Парижского оборонного форума всей Европы. Причем последнее событие состоится в тот же день, что и переговоры Украина-США - 11 марта.О событиях вокруг Корейского полуострова накануне переговоров читайте в материале Алексея Туманова Азию отключили от игры по Украине: а зачем, если есть КНДР?Британские власти после скандала в Овальном кабинете с Зеленским, как сообщали лондонские журналисты, заставляли Зеленского найти общий язык с Трампом и вернуться к переговорам. Зеленский якобы извинился за поведение, извинения приняли. И оформил предложения украинской стороны, включающие перемирие в воздухе и на море. Британцы это тоже не обошли стороной:"После провальной встречи президента Трампа и президента Зеленского в Овальном кабинете в прошлом месяце Великобритания попыталась смягчить аналогичную ситуацию, отправив в Киев советника по национальной безопасности Великобритании Джонатана Пауэлла, чтобы тот объяснил украинским делегатам, что следует говорить, а чего не следует", - комментируют журналисты британского издания The Mirror.Предполагается, что Зеленский работает над сделкой со Штатами вместе со Стармером и Макроном. Хотя на деле все говорит о том, что это с Зеленским работают те, кто заинтересован в модели европейской архитектуры безопасности без участия России.Аналитики Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) считают, что Украина не получит гарантий безопасности от Штатов, поэтому в процесс включены Великобритания и Франция. Смысл заключается в том, что ни США, ни Россия не согласятся на прямое участие сил НАТО в зоне конфликта, поэтому рассматриваются варианты в обход - чтобы Евросоюз смог использовать командную структуру Североатлантического альянса без применения статьи 5 о коллективной обороне.Время работает против Европы, поэтому Киру Стармеру нужно поспешить оформить конкретные предложения для парламента. При оценке ситуации аналитики RUSI проводят параллель с 10 пунктами расследования Джона Чилкота по участию британских войск в войне в Ираке в 2003 году. Отчет Чилкота от 2016 года доказал преступность решения экс-премьера Тони Блэра, который якобы специально преувеличил иракскую угрозу, чтобы доказать депутатам необходимость военного вмешательства Великобритании. Это подорвало доверие как к британскому, так и к американскому разведсообществу.При оценке украинского конфликта аналитики рассматривают разные варианты развития ситуации, основанные на идее отправки европейских войск. Среди них аргументы за и против военного вмешательства, а также худший сценарий - что если миссия Стармера окажется проваленной? Пока что аналитики утверждают, что если отвечать на контрольные вопросы доклада Чилкота, британскому премьеру лучше не влезать в авантюру."Последствия провала миссии будут фатальными для европейской безопасности. Лучше даже не пытаться проводить операцию вообще, чем попасть под плохо определенную миссию Трампа и остаться с последствиями. Желание завершить проект "коалиции желающих" на этой неделе, до заключения любой сделки между США, Россией и Украиной, только увеличит риск развертывания плохо разработанной операции и, следовательно, ее успеха", - пишут они.Таким образом, британские аналитики предупреждают уже погрузившегося по уши в Украину Стармера о том, что если Европа отправит под видом гарантий безопасности какие-то войска, любое будущее возможное военное событие будет подрывать доверие европейцев к обязательствам из статьи 5 Устава натолкнуть . Как следствие - к самой структуре.Российская дипломатия традиционно придерживается линии "любые переговоры любят тишину". Москва не выдает инсайды о ходе переговорного процесса, и не делает из события телесериал, к которому было бы приковано внимание всех россиян. Кремль считает глупым раскрывать фрагменты будущих планов по урегулированию, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, когда Вашингтон добьется чего-то конкретного, "американская сторона, которая занимается поиском путей выхода на мирное урегулирование, проинформирует нас"."Пока говорить о позициях совершенно невозможно. Вот сегодня только американцы будут выяснять, как они сами говорят, у Украины, в какой степени Украина готова к миру. Поэтому какие-то фрагменты из планов урегулирования сейчас доставать и озвучивать, это было бы большой глупостью", - сказал Песков.А что касается утренней атаки ВСУ по жилым домам в России - Киев не оставляет практику ударов по социальной инфраструктуре, российские военнослужащие продолжают поражать военные цели и отражать атаки."Разумеется, никто не намерен надевать розовые очки и рассчитывать на то, что [киевский] режим вдруг в одночасье откажется от своей сущности нацистской. Нет, они не откажутся, мы должны быть начеку. И наши соответствующие службы делают то, что должно делать на фоне таких угроз", - сказал Песков.
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эксклюзив, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, кир стармер, вооруженные силы украины, нато, обсе
Переговоры США и Украины начались. Зеленского нет, британскому премьеру пророчат фатальный провал
13:00 11.03.2025 (обновлено: 13:11 11.03.2025)
корреспондент издания Украина.ру
Переговоры между представителями Украины и США в Джедде только начались около полудня по времени в Саудовской Аравии. Главными и единственными ньюсмейкерами выступают украинские и американские источники, но все же важен фон и события, предшествующие встрече, которая может нести "ключевое значение", как выразился госсекретарь США Марк Рубио
Марк Рубио и Владимир Зеленский с Украины прибыли в Саудовскую Аравию накануне. Американские журналисты, вдохновленные шоу из Овального кабинета, где Дональд Трамп, Джей Ди Венс и Зеленский "столкнулись рогами" из-за неуважительного внешнего вида украинского гостя, смакуют: неизвестно, в чем он на этот раз придет на переговоры.
"Но все же, тем не менее, настало время для того, чтобы США и украинцы провели эти встречи лицом к лицу. Возможно, удастся прийти к какому-то соглашению не только по сделке с полезными ископаемыми, но и, как того хочет президент Зеленский, соглашению о прекращении огня с русскими", - рассказали американцам в эфире телеканала CBS.
Американские журналисты предполагают, что цель сегодняшних переговоров в Саудовской Аравии заключается в том, чтобы договориться о прекращении огня в зоне специальной военной операции, и буквально привлечь к переговорному процессу украинскую сторону.
Сотрудники пресс-службы МИД Украины опубликовали видеозапись с начала переговоров. Зеленского за столом нет - ни в костюме, ни в футболке с гербом Украины. Во встрече принимают участие:
—руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак,
—министр иностранных дел Андрей Сибига,
—министр обороны Рустем Умеров,
—заместитель руководителя офиса президента, советник Зеленского по военным вопросам, полковник Павел Палиса,
—Госссекретарь США Марко Рубио,
—советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолц.
"Мы готовы сделать все для достижения мира", - заявил журналистам Ермак.
Киев в день переговоров повел себя не как сторона, прилагающая усилия по ослаблению напряжения, как выразились бы дипломаты. Москва, Московская область и ряд российских регионов были атакованы украинскими беспилотниками. На это обратили внимание не только в Москве, но и за рубежом. Впрочем, официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что беспрецедентная по количеству примененных дронов атака совпала с визитом в Россию генерального секретаря ОБСЕ.
Киев не впервые применяет подобную тактику, что сегодня оценивается телекомментаторами и обывателями как попытка сорвать переговоры, методом провокации исключив из него Москву. Только в этом году, 14 февраля Владимир Зеленский с Украины прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности, заряженный бессмысленными с военной точки зрения действиями. В выступлениях в роли жертвы Зеленский основывался на атаке по Чернобыльской АЭС, которую якобы совершили Вооруженные силы России. Однако и эта искусственная позиция с традиционными обвинениями Москвы оказалась слабой и не нашла подтверждений. На конференции европейскую бюрократию в пух и прах разнес вице-президент США Джей Ди Венс, что дало старт кардинальным изменениям в публичной политике Штатов. Тема с Чернобылем просто не выстрелила.
А еще на полях Мюнхенской конференции европейцы получили четкий сигнал от обновленного Вашингтона: или действуете сами, или не успеете запрыгнуть в последний вагон. На встречи с Дональдом Трампом прилетали президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. О чем на самом деле разговаривали политики за закрытыми дверьми - неизвестно, однако результат не заставил себя долго ждать. Великобритании отдали ведущую роль в формировании "коалиции желающих" отправить войска на Украину, Франции - сбор начальников генштабов армий стран НАТО (плюс пригласили Южную Корею и Японию) под эгидой Парижского оборонного форума всей Европы. Причем последнее событие состоится в тот же день, что и переговоры Украина-США - 11 марта.
О событиях вокруг Корейского полуострова накануне переговоров читайте в материале Алексея Туманова Азию отключили от игры по Украине: а зачем, если есть КНДР?
Британские власти после скандала в Овальном кабинете с Зеленским, как сообщали лондонские журналисты, заставляли Зеленского найти общий язык с Трампом и вернуться к переговорам. Зеленский якобы извинился за поведение, извинения приняли. И оформил предложения украинской стороны, включающие перемирие в воздухе и на море. Британцы это тоже не обошли стороной:
"После провальной встречи президента Трампа и президента Зеленского в Овальном кабинете в прошлом месяце Великобритания попыталась смягчить аналогичную ситуацию, отправив в Киев советника по национальной безопасности Великобритании Джонатана Пауэлла, чтобы тот объяснил украинским делегатам, что следует говорить, а чего не следует", - комментируют журналисты британского издания The Mirror.
Предполагается, что Зеленский работает над сделкой со Штатами вместе со Стармером и Макроном. Хотя на деле все говорит о том, что это с Зеленским работают те, кто заинтересован в модели европейской архитектуры безопасности без участия России.
Аналитики Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) считают, что Украина не получит гарантий безопасности от Штатов, поэтому в процесс включены Великобритания и Франция. Смысл заключается в том, что ни США, ни Россия не согласятся на прямое участие сил НАТО в зоне конфликта, поэтому рассматриваются варианты в обход - чтобы Евросоюз смог использовать командную структуру Североатлантического альянса без применения статьи 5 о коллективной обороне.
Время работает против Европы, поэтому Киру Стармеру нужно поспешить оформить конкретные предложения для парламента. При оценке ситуации аналитики RUSI проводят параллель с 10 пунктами расследования Джона Чилкота по участию британских войск в войне в Ираке в 2003 году. Отчет Чилкота от 2016 года доказал преступность решения экс-премьера Тони Блэра, который якобы специально преувеличил иракскую угрозу, чтобы доказать депутатам необходимость военного вмешательства Великобритании. Это подорвало доверие как к британскому, так и к американскому разведсообществу.
При оценке украинского конфликта аналитики рассматривают разные варианты развития ситуации, основанные на идее отправки европейских войск. Среди них аргументы за и против военного вмешательства, а также худший сценарий - что если миссия Стармера окажется проваленной? Пока что аналитики утверждают, что если отвечать на контрольные вопросы доклада Чилкота, британскому премьеру лучше не влезать в авантюру.
"Последствия провала миссии будут фатальными для европейской безопасности. Лучше даже не пытаться проводить операцию вообще, чем попасть под плохо определенную миссию Трампа и остаться с последствиями. Желание завершить проект "коалиции желающих" на этой неделе, до заключения любой сделки между США, Россией и Украиной, только увеличит риск развертывания плохо разработанной операции и, следовательно, ее успеха", - пишут они.
Таким образом, британские аналитики предупреждают уже погрузившегося по уши в Украину Стармера о том, что если Европа отправит под видом гарантий безопасности какие-то войска, любое будущее возможное военное событие будет подрывать доверие европейцев к обязательствам из статьи 5 Устава натолкнуть . Как следствие - к самой структуре.
Российская дипломатия традиционно придерживается линии "любые переговоры любят тишину". Москва не выдает инсайды о ходе переговорного процесса, и не делает из события телесериал, к которому было бы приковано внимание всех россиян. Кремль считает глупым раскрывать фрагменты будущих планов по урегулированию, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, когда Вашингтон добьется чего-то конкретного, "американская сторона, которая занимается поиском путей выхода на мирное урегулирование, проинформирует нас".
"Пока говорить о позициях совершенно невозможно. Вот сегодня только американцы будут выяснять, как они сами говорят, у Украины, в какой степени Украина готова к миру. Поэтому какие-то фрагменты из планов урегулирования сейчас доставать и озвучивать, это было бы большой глупостью", - сказал Песков.
А что касается утренней атаки ВСУ по жилым домам в России - Киев не оставляет практику ударов по социальной инфраструктуре, российские военнослужащие продолжают поражать военные цели и отражать атаки.
"Разумеется, никто не намерен надевать розовые очки и рассчитывать на то, что [киевский] режим вдруг в одночасье откажется от своей сущности нацистской. Нет, они не откажутся, мы должны быть начеку. И наши соответствующие службы делают то, что должно делать на фоне таких угроз", - сказал Песков.