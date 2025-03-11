https://ukraina.ru/20250311/1061695007.html

35 лет с начала распада СССР: как Литва проложила дорожку другим республикам

35 лет с начала распада СССР: как Литва проложила дорожку другим республикам - 11.03.2025 Украина.ру

35 лет с начала распада СССР: как Литва проложила дорожку другим республикам

11 марта 1990 года был принят "Акт о восстановлении независимого Литовского государства". Документ восстанавливал Конституцию Литвы 1938 года, а действие Конституции СССР на её территории прекращалось

2025-03-11T16:00

2025-03-11T16:00

2025-03-11T16:00

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Во второй половине 1980-х в республиках Прибалтики на фоне объявленной главой СССР Михаилом Горбачёвым "перестройки и гласности" резко активизировались националистические движения. Появились общественные организации и газеты, которые не были подконтрольны компартии. Всё чаще поднимались вопросы о суверенитете и независимости республик, осуждался "пакт Молотова-Риббентропа".В августе 1988 года на антисоветский митинг в Вильнюсе собралось около 250 тысяч человек. Через год состоялась самая массовая и знаменитая акция за независимость прибалтийских республик – "Балтийский путь". Более двух миллионов жителей Литвы, Латвии и Эстонии выстроились в живую цепь длиной около 670 километров, соединив три столицы – Вильнюс, Ригу и Таллинн. Событие приурочили к 50-летию со дня подписания "пакта Молотова-Риббентропа". В декабре 1989 года Съезд народных депутатов СССР специальным постановлением не только впервые признал существование секретных протоколов к этому пакту, но и осудил его.К тому времени в Литве сторонники суверенитета образовали движение "Саюдис" (первое название – "Литовское движение за перестройку"). Это были преимущественно представители творческой и научно-технической интеллигенции. 3 июня 1988 года в большом зале Академии наук Литвы около 500 активистов собрались, чтобы официально оформить движение, принять общую программу и приступить к выпуску агитационных материалов. Изначально активисты выступали не за выход из Союза, а скорее за широкую политическую, экономическую и культурную автономию и даже сотрудничали с коммунистами. Но "Саюдис" всё больше склонялся к идеям сепаратизма, агитировал за политическую реформу всего СССР и суверенитет для всех его республик.В конце 1989 года произошёл раскол в Компартии Литвы. Большая её часть поддержала идеи "Саюдиса", решила выйти из состава всесоюзной КПСС и создать КПЛ(с) – самостоятельную. Новая партия довольно быстро сделала уклон в сторону европейской социал-демократии, и в декабре 1990 года её переименовали в Демократическую партию труда Литвы. Оставшиеся коммунисты создали свою КПЛ (КПСС) и продолжили выступать против выхода Литвы из состава СССР.На выборах в феврале-марте 1990 года кандидаты от "Саюдиса" во главе с профессором-музыковедом Витаутасом Ландсбергисом получили большинство мест в Верховном Совете Литовской ССР – 101 из 141, и Ландсбергис стал его председателем. На первом же заседании нового парламента, 11 марта 1990 года, депутаты приняли "Акт о восстановлении независимого Литовского государства".В соответствии с этим документом, Литовская ССР переименовывалась в Литовскую республику, восстанавливалась Конституция Литвы 1938 года, а действие советской Конституции на её территории прекращалось. В Литве сформировали новое правительство во главе с членом инициативной группы "Саюдиса", экономистом Казимирой Прунскене. И сразу же начали создавать собственные силовые структуры.Как рассказывал впоследствии Ландсбергис, независимость литовцы хотели провозгласить до избрания генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачёва президентом СССР на третьем съезде народных депутатов (это произошло 15 марта 1990 года). Некоторые из сторонников государственного суверенитета боялись резкой реакции Москвы и предлагали растянуть процесс. Но смелости литовцам придал представитель дипломатической службы Литвы в изгнании Стасис Лозорайтис, который из Вашингтона обещал поддержку США.Литва стала первой советской республикой, объявившей о своей независимости от СССР. В Москве одностороннее решение литовцев объявили недействительным, заявив, что нужно дождаться закона о порядке выхода республик из состава СССР. Такой закон был принят 3 апреля 1990 года, но его в Прибалтике проигнорировали. Латвийская ССР объявила независимость 4 мая 1990 года, Эстонская ССР – 8 мая, и никаких отсылок к упомянутому закону ни в Риге, ни в Таллинне не было.Правительство СССР пыталось противостоять отделению Литвы, но делало это очень вяло. 23 марта 1990 года в Вильнюс вступили дополнительные подразделения Советской армии. Ещё через три дня группы десантников заняли здания городского комитета Компартии Литвы, Высшей партийной школы и Дома политического просвещения.13 апреля Горбачев и председатель Совета министров СССР Николай Рыжков направили литовскому руководству ультиматум. В нём предлагалось в срок до 15 апреля признать действие Конституции СССР и отказаться от претензий на независимость. В противном случае Литве грозили санкциями. Положительного ответа на ультиматум не последовало, и 17 апреля 1990-го вышло постановление о введении экономической блокады Литвы. В свою очередь, Литва представила Горбачёву счет на 500 млрд рублей за ущерб, якобы нанесённый республике за годы Советской власти.29 июня 1990 года Верховный Совет Литвы в тактических целях, "выражая готовность к межгосударственным переговорам между Литовской Республикой и СССР", объявил о стодневном моратории на "Акт о независимости". Горбачёв счел это заявление победой и восстановил поставки энергоносителей в республику. Однако стабилизация отношений с Литвой носила временный характер. Усиление консервативных сил в политическом руководстве СССР привело к резкому обострению отношений после того, как 28 декабря 1990 года Литва аннулировала мораторий и возобновила действие документа.Вследствие фактического возобновления блокады со стороны Москвы, в Литве начались перебои с товарами, цены стали расти, это привело к забастовкам и просоветским митингам. Новая волна протестов началась 7 января 1991 года, когда правительство Литвы объявило о том, что вынуждено повысить цены на продукты в три-четыре раза. Протестующие собрались в центре столицы и попытались прорваться в здание правительства с требованием его отставки.В итоге повышение цен отменили, правительство Прунскене отправили в отставку. Но протестующих это не остановило. Они требовали распустить Верховный Совет и продолжали скандировать лозунги в поддержку СССР. А на сессии Верховного Совета СССР в Москве, которую транслировали по телевидению, зачитывали "телеграммы трудящихся Литвы с призывом к союзному руководству навести в республике порядок".На этом фоне 10 января 1991 года Горбачев выступил с обращением – по сути с ультиматумом – к литовским властям. Он потребовал "восстановить действие Конституции СССР и Конституции Литовской ССР, отменить ранее принятые антиконституционные акты". На следующий день, 11 января, местные коммунисты-консерваторы из КПЛ (КПСС) создали Комитет национального спасения Литвы (полный состав этого Комитета, как и официальные документы о его деятельности, так и не были опубликованы), объявили о том, что в республике восстанавливается Советская власть, и попросили Москву ввести войска.В течение 11-12 января военнослужащие советских гарнизонов в Литве, переброшенные десантники Псковской дивизии и бойцы группы "Альфа" КГБ СССР при поддержке бронетехники начали захватывать стратегические объекты в Вильнюсе – Департамент охраны края (Министерство обороны Литвы), Дом печати, телефонный узел. Подобное происходило и в других крупных литовских городах. В ответ Ландсбергис призвал людей выйти на улицы, чтобы охранять здания парламента, телерадиоцентра, телебашни и другие стратегические объекты. На его призыв съехались тысячи людей со всей страны, они окружили здание парламента и возвели баррикады.В ночь с 12 на 13 января 1991 года советские военные взяли штурмом телецентр и телевизионную башню в Вильнюсе, вокруг которой в оцеплении стояло несколько тысяч людей. Погибли четырнадцать мирных граждан и один боец "Альфы", более ста человек были ранены. Всего же в январских столкновениях в Вильнюсе, по разным данным, пострадало около тысячи человек. При этом, по свидетельству очевидцев, первыми начали стрельбу "неизвестные снайперы" со стороны защитников телецентра.В Москве не ожидали, что дело обернется столкновениями, стрельбой и смертями. Приказ из Кремля штурмовать Верховный Совет Литвы, окруженный баррикадами и набитый сотнями вооружённых людей (в том числе с Украины и Кавказа), так и не поступил. Впоследствии никто из руководства и чиновников СССР не взял на себя ответственность за события 12-13 января. Горбачев заявил, что не отдавал никаких приказов, а о случившемся узнал лишь утром.16 января 1991 года Верховный Совет СССР принял постановление "Об организации и мерах по обеспечению проведения референдума СССР по вопросу о сохранении Союза Советских Социалистических Республик". В тот же день Верховный Совет Литвы издал постановление "Об опросе жителей Литовской Республики". Он не имел статуса референдума, хотя и был таковым в сознании многих граждан.Горбачев расценил решение ВС Литвы как намерение блокировать проведение в республике союзного референдума и попытку литовских руководителей "с помощью опроса организовать поддержку своим сепаратистским устремлениям". Согласно указу президента СССР от 5 февраля, опрос, проводимый на основании решений Верховного Совета Литвы, и попытки объявить его "плебисцитом о будущем Литовского государства" являлись "юридически несостоятельными".Тем не менее, 9 февраля 1991 года всеобщий опрос состоялся в намеченном формате. В нем приняли участие 2,652,738 человек или более 80% граждан Литвы, имеющих право голоса. Им был задан вопрос "Согласны ли вы с утверждением находящейся в разработке Конституции Литовской Республики, гласящим, что Литовская Республика является независимым демократическим государством?" Утвердительно ответили 90,47% респондентов. В Москве опрос назвали антиконституционным.На основании результатов опроса 11 февраля 1991 года Верховный Совет Литвы принял Конституционный закон "О Литовском государстве", которым на уровне конституционной нормы Литва была провозглашена независимой. Наряду с этим парламент принял декларацию относительно равноправного участия Литовской Республики в сообществе государств мира, в которой обратился ко всем государствам, их парламентам и правительствам с просьбой принять во внимание результаты опроса и оказать поддержку "стремящейся к свободе и демократии Литве". В тот же день Исландия первой в мире признала независимость Литвы.В референдуме по вопросу о сохранении СССР, состоявшемся 17 марта 1991-го, Литва вместе с ещё пятью союзными республиками участвовать отказалась, полагаясь на поддержку своей независимости со стороны Запада. Уже 23 марта 1991 года Литву посетил экс-президент США Ричард Никсон. А 31 мая состоялся первый в истории неофициальный визит литовской делегации во главе с Ландсбергисом в штаб-квартиру НАТО (в конце года республика к присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества).29 июля 1991 года независимость Литвы признала Российская Федерация под руководством Бориса Ельцина, а уже после августовского путча – США (2 сентября) и СССР (6 сентября, наряду с признанием Латвии и Эстонии). До развала самого Советского Союза оставалось чуть больше трёх месяцев…От редактора:1. Первенство Литвы объяснялось тем, что в ней был самый низкий среди прибалтийских республик процент русскоязычного населения, а также историческими обстоятельствами – Великое княжество Литовское было средневековой европейской сверхдержавой.2. Законодательной процедурой о выходе из состава СССР в конечном итоге не воспользовалась ни одна республика.

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