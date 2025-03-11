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Предложения о миротворцах на Украине выглядят как попытка спасти остатки режима - Лавров

Предложения о миротворцах на Украине выглядят как попытка спасти остатки режима - Лавров - 11.03.2025 Украина.ру

Предложения о миротворцах на Украине выглядят как попытка спасти остатки режима - Лавров

Предложения о вводе миротворцев на Украину пока выглядят как попытка спасти остатки киевского режима. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу

2025-03-11T15:08

2025-03-11T15:08

2025-03-11T15:08

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"Миротворцы что будут охранять? Остатки киевского нацистского режима, который принял серию законов, истребляющих русские культуру, язык, СМИ, запретил каноническую УПЦ? Или мы все-таки будем сначала добиваться прекращения этой расистской практики киевского режима? С этим надо сначала разобраться, потому что иначе это все выглядит как попытка через развертывание миротворцев спасти остатки этого режима от гнева народного", - сказал Лавров.На этой же пресс-конференции он указал, что планов привлечь ОБСЕ к урегулированию украинского кризиса пока нет.Подробнее о визите генсека ОБСЕ в РФ - в материале "У ОБСЕ большие проблемы": Песков сказал, что Путин не встретится с генсеком организации на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, дмитрий песков, сергей лавров, владимир путин, обсе, упц