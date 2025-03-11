https://ukraina.ru/20250311/1061698380.html

Переговоры Украины и США начались. В случае успеха Рубио пообещал вознаградить Киев

Переговоры Украины и США начались. В случае успеха Рубио пообещал вознаградить Киев - 11.03.2025 Украина.ру

Переговоры Украины и США начались. В случае успеха Рубио пообещал вознаградить Киев

Встреча украинской делегации с представителями США в Саудовской Аравии началась. Этот факт подтвердил МИД Украины

2025-03-11T12:21

2025-03-11T12:21

2025-03-11T12:26

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Ведомство также опубликовало видео собирающихся на встречу представителей украинской делегации, включая министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу, главу офиса президента Украины Андрея Ермака и украинского министра обороны Рустема Умерова. Пользователи первым делом обратили внимание на то, что все они прибыли на встречу в официальных костюмах.Перед началом переговоров американский госсекретарь Марко Рубио сказал, что если делегация США выйдет довольной со встречи с представителями Киева в Саудовской Аравии, то Вашингтон может принять решение о возобновлении военных поставок ВСУ.В конце февраля Трамп отчитал Владимира Зеленского в Овальном кабинете, когда тот приехал подписывать соглашение о редкоземельных металлах. Лидер США потребовал от него согласиться на прекращение огня и прекратить критику в адрес президента России Владимира Путина. Однако это крайне не понравилось Зеленскому и он перешел в атаку, обвинив Вашингтон в недостаточной лояльности.В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано, а Трамп заявил, что примет Зеленского только тогда, когда он созреет к прекращению огня и мирным переговорам.Именно послушания от Киева ждет новая администрация США, уверены большинство экспертов. В частности, в комментарии изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня", политолог Владимир Корнилов отметил, что "если Зеленский решит, что он абсолютно самостоятельный игрок там, то, конечно, американцы ему покажут, что есть и другие игроки. А если не найдут других игроков, то создадут на ровном месте".Во вторник, 11 марта, в саудовском городе Джидда проходят переговоры между делегациями США и Украины. Известно, что в состав делегаций входят Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц с американской стороны и Ермак, Сибига и Умеров - с украинской.Большинство экспертов склоняется к тому, что это последний шанс правящего в Киеве режима спасти свои отношения с Вашингтоном. В частности, журналисты британского издания The Economist, в случае провала украинской делегации в Джидде давление США на Киев будет еще сильнее и американцы покажут, что решать все вопросы они решат в паре с Россией.Другая британская газета - Financial Times - отметила, что в Саудовской Аравии украинцы предложат администрации Дональда Трампа план частичного перемирия. Вероятно, речь пойдет об озвученной ранее идее Франции остановить взаимные удары по инфраструктуре, то есть прекратить боевые действия в воздухе и на море. В обмен Киев хочет, чтобы Вашингтон восстановил военную помощь и предоставление разведывательной информации.Между тем, переговорные карты Киева в ночь на 11 марта изменились, после того, как ВСУ предприняли одну из самых массированных атак на российские регионы: Самая массированная атака БПЛА в ночь перед переговорами: что о причинах говорят эксперты.

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новости, киев, украина, сша, марко рубио, андрей ермак, рустем умеров, вооруженные силы украины, the economist, financial times, переговоры