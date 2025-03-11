Переговоры Украины и США начались. В случае успеха Рубио пообещал вознаградить Киев - 11.03.2025 Украина.ру
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Переговоры Украины и США начались. В случае успеха Рубио пообещал вознаградить Киев
Переговоры Украины и США начались. В случае успеха Рубио пообещал вознаградить Киев - 11.03.2025 Украина.ру
Переговоры Украины и США начались. В случае успеха Рубио пообещал вознаградить Киев
Встреча украинской делегации с представителями США в Саудовской Аравии началась. Этот факт подтвердил МИД Украины
2025-03-11T12:21
2025-03-11T12:26
новости
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Ведомство также опубликовало видео собирающихся на встречу представителей украинской делегации, включая министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу, главу офиса президента Украины Андрея Ермака и украинского министра обороны Рустема Умерова. Пользователи первым делом обратили внимание на то, что все они прибыли на встречу в официальных костюмах.Перед началом переговоров американский госсекретарь Марко Рубио сказал, что если делегация США выйдет довольной со встречи с представителями Киева в Саудовской Аравии, то Вашингтон может принять решение о возобновлении военных поставок ВСУ.В конце февраля Трамп отчитал Владимира Зеленского в Овальном кабинете, когда тот приехал подписывать соглашение о редкоземельных металлах. Лидер США потребовал от него согласиться на прекращение огня и прекратить критику в адрес президента России Владимира Путина. Однако это крайне не понравилось Зеленскому и он перешел в атаку, обвинив Вашингтон в недостаточной лояльности.В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано, а Трамп заявил, что примет Зеленского только тогда, когда он созреет к прекращению огня и мирным переговорам.Именно послушания от Киева ждет новая администрация США, уверены большинство экспертов. В частности, в комментарии изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня", политолог Владимир Корнилов отметил, что "если Зеленский решит, что он абсолютно самостоятельный игрок там, то, конечно, американцы ему покажут, что есть и другие игроки. А если не найдут других игроков, то создадут на ровном месте".Во вторник, 11 марта, в саудовском городе Джидда проходят переговоры между делегациями США и Украины. Известно, что в состав делегаций входят Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц с американской стороны и Ермак, Сибига и Умеров - с украинской.Большинство экспертов склоняется к тому, что это последний шанс правящего в Киеве режима спасти свои отношения с Вашингтоном. В частности, журналисты британского издания The Economist, в случае провала украинской делегации в Джидде давление США на Киев будет еще сильнее и американцы покажут, что решать все вопросы они решат в паре с Россией.Другая британская газета - Financial Times - отметила, что в Саудовской Аравии украинцы предложат администрации Дональда Трампа план частичного перемирия. Вероятно, речь пойдет об озвученной ранее идее Франции остановить взаимные удары по инфраструктуре, то есть прекратить боевые действия в воздухе и на море. В обмен Киев хочет, чтобы Вашингтон восстановил военную помощь и предоставление разведывательной информации.Между тем, переговорные карты Киева в ночь на 11 марта изменились, после того, как ВСУ предприняли одну из самых массированных атак на российские регионы: Самая массированная атака БПЛА в ночь перед переговорами: что о причинах говорят эксперты.
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новости, киев, украина, сша, марко рубио, андрей ермак, рустем умеров, вооруженные силы украины, the economist, financial times, переговоры
Новости, Киев, Украина, США, Марко Рубио, Андрей Ермак, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, The Economist, Financial Times, переговоры

Переговоры Украины и США начались. В случае успеха Рубио пообещал вознаградить Киев

12:21 11.03.2025 (обновлено: 12:26 11.03.2025)
 
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Встреча украинской делегации с представителями США в Саудовской Аравии началась. Этот факт подтвердил МИД Украины
"В Джидде в Саудовской Аравии начинается встреча украинской и американской делегаций", - говорится в сообщении.
Ведомство также опубликовало видео собирающихся на встречу представителей украинской делегации, включая министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу, главу офиса президента Украины Андрея Ермака и украинского министра обороны Рустема Умерова. Пользователи первым делом обратили внимание на то, что все они прибыли на встречу в официальных костюмах.
© Политика Страны / Telegram
© Политика Страны / Telegram
Перед началом переговоров американский госсекретарь Марко Рубио сказал, что если делегация США выйдет довольной со встречи с представителями Киева в Саудовской Аравии, то Вашингтон может принять решение о возобновлении военных поставок ВСУ.
"Посмотрим, как пройдут переговоры завтра… Думаю, что если мы выйдем оттуда как с хорошей встречи, которой мы будем довольны и сможем доложить президенту, то, я читаю, что будут приняты решения относительно текущей паузы", - сказал он.
В конце февраля Трамп отчитал Владимира Зеленского в Овальном кабинете, когда тот приехал подписывать соглашение о редкоземельных металлах. Лидер США потребовал от него согласиться на прекращение огня и прекратить критику в адрес президента России Владимира Путина. Однако это крайне не понравилось Зеленскому и он перешел в атаку, обвинив Вашингтон в недостаточной лояльности.
В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано, а Трамп заявил, что примет Зеленского только тогда, когда он созреет к прекращению огня и мирным переговорам.
Именно послушания от Киева ждет новая администрация США, уверены большинство экспертов. В частности, в комментарии изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня", политолог Владимир Корнилов отметил, что "если Зеленский решит, что он абсолютно самостоятельный игрок там, то, конечно, американцы ему покажут, что есть и другие игроки. А если не найдут других игроков, то создадут на ровном месте".
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Во вторник, 11 марта, в саудовском городе Джидда проходят переговоры между делегациями США и Украины. Известно, что в состав делегаций входят Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц с американской стороны и Ермак, Сибига и Умеров - с украинской.
Большинство экспертов склоняется к тому, что это последний шанс правящего в Киеве режима спасти свои отношения с Вашингтоном. В частности, журналисты британского издания The Economist, в случае провала украинской делегации в Джидде давление США на Киев будет еще сильнее и американцы покажут, что решать все вопросы они решат в паре с Россией.
Другая британская газета - Financial Times - отметила, что в Саудовской Аравии украинцы предложат администрации Дональда Трампа план частичного перемирия. Вероятно, речь пойдет об озвученной ранее идее Франции остановить взаимные удары по инфраструктуре, то есть прекратить боевые действия в воздухе и на море. В обмен Киев хочет, чтобы Вашингтон восстановил военную помощь и предоставление разведывательной информации.
Между тем, переговорные карты Киева в ночь на 11 марта изменились, после того, как ВСУ предприняли одну из самых массированных атак на российские регионы: Самая массированная атака БПЛА в ночь перед переговорами: что о причинах говорят эксперты.
 
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