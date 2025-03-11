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Живое доказательство: в Польше задержали украинку, торговавшую человеческими органами

Живое доказательство: в Польше задержали украинку, торговавшую человеческими органами - 11.03.2025 Украина.ру

Живое доказательство: в Польше задержали украинку, торговавшую человеческими органами

Правоохранительные органы Польши задержали 35-летнюю украинку, которую разыскивали по линии Интерпола за торговлю человеческими органами. Эту информацию обнародовала пресс-секретарь окружной прокуратуры в Перемышле и прокурор Марта Пентковская

2025-03-11T15:24

2025-03-11T15:24

2025-03-11T15:24

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Польскому следствию известно, что в период с июля 2017 года по январь 2019 года задержанная незаконно приобретала человеческие органы в Казахстане, Армении, Азербайджане, Киргизии, Таджикистане, Таиланде и Узбекистане с целью их перепродажи на черном рынке. Уточняется, что речь шла преимущественно про почки.Женщину ранее приговорили к 12 годам тюрьмы за торговлю человеческими органами и участие в организованной международной преступной группировке в Казахстане и объявили в международный розыск. По ориентировке ее и опознали польские пограничники. Решение о ее экстрадиции примет суд Варшавы.Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил о том, что Россия располагает данными по нескольким центрам черной трансплантологии в ВСУ.Он также подчеркнул, что страны Запада отправляют на Украину своих молодых хирургов и травматологов, чтобы те смогли "набить руку" на раненых военных ВСУ или даже мирных жителях до того, как они прикоснутся к представителям "цивилизованного мира".Еще чуть раньше военный эксперт Андрей Марочко обнародовал информацию о том, что на границе Украины с Польшей запустили специальную полосу движения для тонированных машин "скорой помощи", которые вывозят в Европу раненых вэсэушников, органы которых заранее проданы в ЕС.Также летом прошлого года интернет-ресурс "Рупор-Ньюс" (Rupor-News) опубликовал доклад некоммерческого Фонда борьбы с репрессиями под названием "Похитители детей: Фонд Елены Зеленской отнимает украинских детей у родителей и продает их британским педофилам". В материале в том числе говорилось о том, что организация жены Зеленского вероломно похищает украинских детей, вывозит их на Запад, где продает либо педофилам, либо на органы.В январе 2022 года Владимир Зеленский подписал закон "Об регулировании вопроса трансплантации анатомических материалов человека". Поправки отменили необходимость нотариально заверять письменное согласие живого донора или его родных на трансплантацию. Также право на проведение трансплантации получили не только государственные, но и частные клиники.В апреле 2022 года Верховная рада приняла еще и закон № 5610 "О внесении изменений в Налоговый кодекс", позволивший освободить трансплантологов от уплаты НДС.Тем временем в Саудовской Аравии уже больше трех часов продолжается диалог американской и украинской делегаций. Что известно о переговорах в Джидде рассказала автор издания Украина.ру Евгения Кондакова.

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новости, польша, казахстан, россия, елена зеленская, родион мирошник, андрей марочко, вооруженные силы украины, ес, верховная рада, трансплантология