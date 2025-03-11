Почему Россия "упустила" Украину и с какой страны нужно начать лечение Европы — Караганов и Выдрин - 11.03.2025 Украина.ру
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Почему Россия "упустила" Украину и с какой страны нужно начать лечение Европы — Караганов и Выдрин
Почему Россия "упустила" Украину и с какой страны нужно начать лечение Европы — Караганов и Выдрин - 11.03.2025 Украина.ру
Почему Россия "упустила" Украину и с какой страны нужно начать лечение Европы — Караганов и Выдрин
Доктор исторических наук, политолог Сергей Караганов и писатель, политолог Дмитрий Выдрин в эфире Украина.ру рассказали о том, как российские элиты... Украина.ру, 11.03.2025
2025-03-11T13:41
2025-03-11T13:41
видео
украина
россия
сергей караганов
дмитрий выдрин
гайдар
ес
всу
сво
саудовская аравия
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Доктор исторических наук, политолог Сергей Караганов и писатель, политолог Дмитрий Выдрин в эфире Украина.ру рассказали о том, как российские элиты разворовывали страну после распада СССР, объяснили, почему начало СВО было предрешено и проанализировали, с кем сейчас договариваться на Украине. 01:29 – О возможностях интеграции Украины и России после распада СССР; 04:52 – О событиях в Беловежской пуще в 1991 году; 18:54 – О борьбе днепропетровского и донецкого кланов на Украине; 31:04 – Почему Россия не проводила активную политику среди украинской элиты и с кем договариваться на Украине сейчас? *В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории России Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, украина, россия, сергей караганов, дмитрий выдрин, гайдар, ес, всу, сво, саудовская аравия, переговоры, ссср, история ссср, бывший ссср, постсоветское пространство, элита, донбасс, донецк, международные отношения, сша, западная украина, националисты, украинские националисты, белоруссия, молдавия, видео
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Почему Россия "упустила" Украину и с какой страны нужно начать лечение Европы — Караганов и Выдрин

13:41 11.03.2025
 
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Доктор исторических наук, политолог Сергей Караганов и писатель, политолог Дмитрий Выдрин в эфире Украина.ру рассказали о том, как российские элиты разворовывали страну после распада СССР, объяснили, почему начало СВО было предрешено и проанализировали, с кем сейчас договариваться на Украине.
01:29 – О возможностях интеграции Украины и России после распада СССР;
04:52 – О событиях в Беловежской пуще в 1991 году;
18:54 – О борьбе днепропетровского и донецкого кланов на Украине;
31:04 – Почему Россия не проводила активную политику среди украинской элиты и с кем договариваться на Украине сейчас?
*В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории России
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