https://ukraina.ru/20250311/1061704927.html

Почему Россия "упустила" Украину и с какой страны нужно начать лечение Европы — Караганов и Выдрин

Почему Россия "упустила" Украину и с какой страны нужно начать лечение Европы — Караганов и Выдрин - 11.03.2025 Украина.ру

Почему Россия "упустила" Украину и с какой страны нужно начать лечение Европы — Караганов и Выдрин

Доктор исторических наук, политолог Сергей Караганов и писатель, политолог Дмитрий Выдрин в эфире Украина.ру рассказали о том, как российские элиты... Украина.ру, 11.03.2025

2025-03-11T13:41

2025-03-11T13:41

2025-03-11T13:41

видео

украина

россия

сергей караганов

дмитрий выдрин

гайдар

ес

всу

сво

саудовская аравия

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Доктор исторических наук, политолог Сергей Караганов и писатель, политолог Дмитрий Выдрин в эфире Украина.ру рассказали о том, как российские элиты разворовывали страну после распада СССР, объяснили, почему начало СВО было предрешено и проанализировали, с кем сейчас договариваться на Украине. 01:29 – О возможностях интеграции Украины и России после распада СССР; 04:52 – О событиях в Беловежской пуще в 1991 году; 18:54 – О борьбе днепропетровского и донецкого кланов на Украине; 31:04 – Почему Россия не проводила активную политику среди украинской элиты и с кем договариваться на Украине сейчас? *В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории России Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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