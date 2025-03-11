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Фронтовые сводки: освобождение Горького, колоссальные потери ВСУ

Фронтовые сводки: освобождение Горького, колоссальные потери ВСУ - 11.03.2025 Украина.ру

Фронтовые сводки: освобождение Горького, колоссальные потери ВСУ

Подразделения "Южной" группировки российских вооруженных сил взяли под контроль населенный пункт Горького в Донбассе. Суточные потери ВСУ превысили 1200 человек. Такие данные 11 марта опубликовало Министерство обороны РФ

2025-03-11T15:03

2025-03-11T15:03

2025-03-11T15:03

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Также стало известно, что за прошедшие сутки Киев лишился более, чем 1200 солдат. Из них:"Противник потерял до 460 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США и бронетранспортер VAB производства Франции, девять автомобилей и три артиллерийских орудия, включая французскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar", - говорится в сообщении Минобороны РФ, где также уточняется, что ВС РФ задали трепку ВСУ в районах населенных пунктов Новосергеевка, Срибное, Удачное, Петровское и Красноармейск в ДНР.Командир бригады "Восток" с позывным "Зомби" уточнил в эфире Первого канала, что в Курской области после захода российских военных в тыл по трубе, ВСУ обратились в бегство.Чуть раньше стало известно, что российские войска зачистили промышленную зону Суджи.Комментируя сложившуюся под Курском ситуацию зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что "Крышка дымящегося котла практически закрыта", а информационный аналитик, сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев добавил, что поражение киевского режима в им же и спровоцированной курской авантюре обернется для Украины потерей единственного переговорного козыря: "Последний гвоздь в крышку гроба": эксперт о том, почему ВСУ вцепились в Курскую область мертвой хваткой.

https://ukraina.ru/20250311/1061702842.html

https://ukraina.ru/20250311/1061698380.html

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новости, россия, донецкая народная республика, курская область, дмитрий медведев, сергей полетаев , вооруженные силы украины, совбез