Фронтовые сводки: освобождение Горького, колоссальные потери ВСУ - 11.03.2025 Украина.ру
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Фронтовые сводки: освобождение Горького, колоссальные потери ВСУ
Фронтовые сводки: освобождение Горького, колоссальные потери ВСУ - 11.03.2025 Украина.ру
Фронтовые сводки: освобождение Горького, колоссальные потери ВСУ
Подразделения "Южной" группировки российских вооруженных сил взяли под контроль населенный пункт Горького в Донбассе. Суточные потери ВСУ превысили 1200 человек. Такие данные 11 марта опубликовало Министерство обороны РФ
2025-03-11T15:03
2025-03-11T15:03
новости
россия
донецкая народная республика
курская область
дмитрий медведев
сергей полетаев
вооруженные силы украины
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Также стало известно, что за прошедшие сутки Киев лишился более, чем 1200 солдат. Из них:"Противник потерял до 460 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США и бронетранспортер VAB производства Франции, девять автомобилей и три артиллерийских орудия, включая французскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar", - говорится в сообщении Минобороны РФ, где также уточняется, что ВС РФ задали трепку ВСУ в районах населенных пунктов Новосергеевка, Срибное, Удачное, Петровское и Красноармейск в ДНР.Командир бригады "Восток" с позывным "Зомби" уточнил в эфире Первого канала, что в Курской области после захода российских военных в тыл по трубе, ВСУ обратились в бегство.Чуть раньше стало известно, что российские войска зачистили промышленную зону Суджи.Комментируя сложившуюся под Курском ситуацию зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что "Крышка дымящегося котла практически закрыта", а информационный аналитик, сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев добавил, что поражение киевского режима в им же и спровоцированной курской авантюре обернется для Украины потерей единственного переговорного козыря: "Последний гвоздь в крышку гроба": эксперт о том, почему ВСУ вцепились в Курскую область мертвой хваткой.
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новости, россия, донецкая народная республика, курская область, дмитрий медведев, сергей полетаев , вооруженные силы украины, совбез
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Курская область, Дмитрий Медведев, Сергей Полетаев , Вооруженные силы Украины, Совбез

Фронтовые сводки: освобождение Горького, колоссальные потери ВСУ

15:03 11.03.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Подразделения "Южной" группировки российских вооруженных сил взяли под контроль населенный пункт Горького в Донбассе. Суточные потери ВСУ превысили 1200 человек. Такие данные 11 марта опубликовало Министерство обороны РФ

"Подразделения "Южной" группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Горького Донецкой Народной Республики (ДНР)", - говорится в сводке министерства.

Также стало известно, что за прошедшие сутки Киев лишился более, чем 1200 солдат. Из них:
  • потери ВСУ в зоне действия российской группировки "Север" составили до 55 военных,
  • группировка "Южная" лишила противника до 295 человек и трех танков,
  • в зоне работы подразделений группировки "Запад" ВСУ потеряли порядка 225 военных,
  • группировка "Восток" оставила врага без 155 человек и танка "Леопард",
  • в зоне действия группировки "Днепр" ВСУ потеряли до 50 военных,
  • подразделения группировки российских войск "Центр" в течение суток лишили противника до 460 военнослужащих.
"Противник потерял до 460 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США и бронетранспортер VAB производства Франции, девять автомобилей и три артиллерийских орудия, включая французскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar", - говорится в сообщении Минобороны РФ, где также уточняется, что ВС РФ задали трепку ВСУ в районах населенных пунктов Новосергеевка, Срибное, Удачное, Петровское и Красноармейск в ДНР.
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Командир бригады "Восток" с позывным "Зомби" уточнил в эфире Первого канала, что в Курской области после захода российских военных в тыл по трубе, ВСУ обратились в бегство.
"Триста-четыреста метров можно биться неделями. А здесь - на 15 километров просто зайти в тыл противника, выбить противника, гнать его, закручивать, создавать котлы. У него потери колоссальные. Он отходит в панике, беспорядочно, без единого командования. Все, это крах", - сказал "Зомби".
Чуть раньше стало известно, что российские войска зачистили промышленную зону Суджи.
Комментируя сложившуюся под Курском ситуацию зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что "Крышка дымящегося котла практически закрыта", а информационный аналитик, сооснователь проекта "Ватфор" Сергей Полетаев добавил, что поражение киевского режима в им же и спровоцированной курской авантюре обернется для Украины потерей единственного переговорного козыря: "Последний гвоздь в крышку гроба": эксперт о том, почему ВСУ вцепились в Курскую область мертвой хваткой.
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