США не могут диктовать России свои условия. Что известно о переговорах в Джидде на 14.00

Переговоры американской и украинской команд в Саудовской Аравии идут полным ходом и могут иметь крайне важное значение для Киева. Россия в стороне не осталась, хотя в Джидде её представителей нет

Встреча правительственных делегаций США и Украины в Джидде началась с небольшой задержкой из-за опоздания американских чиновников.Владимир Зеленский на переговорах не присутствует, хотя находится в Саудовской Аравии, и госсекретарь США Марко Рубио не исключил возможности неформального общения с ним.России на переговорах нет, но её мнение очень важно для СШАО стратегии американской стороны глава Госдепартамента рассказал журналистам накануне вылета в Джидду: "Мы не собираемся сидеть в комнате и рисовать линии на карте, мы просто получим общее представление о том, какие уступки они (украинская сторона. – Ред.) в принципе готовы рассматривать и что им потребуется взамен. А затем выясним, какова позиция России в этом отношении. Это даст нам довольно хорошее понимание того, насколько далеки наши позиции друг от друга".По его словам, США в большей степени находятся в режиме слушания, чем в режиме говорения – как с украинцами, так и с россиянами.За пару дней до переговоров западные СМИ сообщили, что в Саудовской Аравии американские чиновники также проведут консультации с представителями России, но и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергли эту информацию, добавив, что никаких контактов не запланировано. Тем не менее телеканал CNN, ссылаясь на осведомлённый правительственный источник, утверждает, что на текущей неделе представители Белого дома отдельно встретятся и с украинскими, и с российскими визави в Саудовской Аравии, не уточняя где и в каком составе пройдут консультации РФ и США.Вместе с тем источники журналиста портала Axios Барака Равида говорят, что в Москву в конце недели на встречу к президенту РФ Владимиру Путину собирается спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, однако всё ещё может измениться."Предварительный график Уиткоффа: вторник – встреча с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби. Среда – переговоры о заложниках в Газе в Дохе и встреча с премьер-министром Катара. Четверг – возможная встреча с Путиным в Москве", – сообщил он.О планах спецпосланника посетить Москву написала также журналистка агентства Bloomberg Аннмари Хордерн и немецкое издание Bild.Ни Белый дом, ни Госдепартамент пока официально это не подтвердили. Впрочем, они могут и не анонсировать этот визит. Строит вспомнить прошлую поездку Уиткоффа в российскую столицу: в феврале его бизнес-джет Gulfstream G650ER, движущийся в Москву, отследила система Flightradar. В итоге в Вашингтон он вернулся вместе с помилованным президентом РФ бывшим учителем англо-американской школы Марком Фогелем, а в Россию вскоре привезли освобождённого в рамках обмена заключёнными Александра Винника.И только Песков пообещал своевременно проинформировать общественность, если Уиткофф всё-таки прилетит в Россию.Изначально Уиткофф числился в составе американской делегации на встрече в Саудовской Аравии, но в заявлении Госдепартамента обозначены только госсекретарь Рубио и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.Ставки на переговорах в ДжиддеПереговорам в Джидде предшествовало много событий. Зеленский всё-таки принёс извинения Трампу за своё поведение в Белом доме, направив ему письмо. Советник премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл приезжал в Киев, чтобы проинструктировать Зеленского перед поездкой в Саудовскую Аравию, а сам глава британского правительства Кир Стармер обсудил с Трампом передачу разведданных Украине, которая была ограничена по решению президента США.Исход переговоров в Джидде сыграет ключевую роль в вопросе возобновления поставки военной помощи Киеву, полностью остановленной после скандала в Белом доме, сказал Рубио.Украинская делегация, как накануне сообщали источники, будет просить своих высокопоставленных собеседников из США возобновить оказание помощи. Из-за отсутствия запчастей бойцам ВСУ сложно ремонтировать повреждённую американскую бронетехнику, включая танки Abrams, пишет Business Insider. И дело не только в наличии самих вооружений: использование истребителей F-16 значительно затруднила временная приостановка обмена разведданными, сказал сенатор Марк Келли по итогам визита на Украину. Впрочем, у Украины оружия столько, что, как отметил Песков, после остановки поставок хватит на много месяцев. Он также подтвердил, что США, которые занимаются поиском путей мирного урегулирования конфликта, каким-то образом проинформируют Россию по контактам с Украиной в Саудовской Аравии.И тут же предостерёг: "Не нужно сейчас спешить надевать розовые очки. Всегда нужно надеяться на лучшее, но всё-таки быть готовыми к худшему. Мы всегда должны быть готовыми отстаивать наши интересы. Многие сейчас спешат надевать розовые очки, говорить о том, что сейчас американцы прекратят поставлять вооружение или уже прекратили, сейчас Маск отключит свои системы связи, и у нас всё получится. У нас и без этого всё получается".Глушить терминалы Starlink, которые военнослужащие ВСУ используют для общения в зоне боевых действий, Илон Маск не собирается, об этом он категорично заявил 9 марта, зато на следующий день соцсеть X подверглась масштабной кибератаке, в которой участвовали украинские IP-адреса.На переговорах в Джидде украинская делегация, как рассказал один из её членов корреспонденту газеты The New York Times, намерена узнать у американских представителей, есть ли у них понимание позиции России насчёт варианта с прекращением огня в воздухе и на море. Киев рассматривает эту идею как эксперимент, а The New York Times называет предложения Украины наиболее детальными из всех, озвученных до сих пор. Меж тем Киев за несколько часов до переговоров в Джидде послал "сигнал Путину о необходимости прекращения огня в воздухе" – устроив массированную атаку беспилотниками по жилым районам российских регионов, сказал глава "Центра по борьбе с дезинформацией" Андрей Коваленко."В ответ Украина ждёт одного неотложного шага со стороны США – возобновления военной помощи и обмена разведдаными, которые приостановил Трамп после перепалки [с Зеленским] в Овальном кабинете", – продолжает The New York Times.Впрочем, задавать этот вопрос и смысла-то нет, ответ известен: Россия выступает за полное прекращение огня, а не прекращение на отдельных направлениях, к тому же не самых слабых для ВСУ."Более широкая цель Украины в переговорах с Соединёнными Штатами – снизить, насколько возможно, негативные последствия на её военный потенциал геополитического поворота Америки к России при Трампе. Это может выиграть время для того, чтобы европейские страны увеличили помощь", – добавляет The New York Times.На Минских соглашениях эта схема опробована, Украина хочет прибегнуть к ней и теперь. Вопрос только, насколько Европа способна помочь Киеву в нынешних обстоятельствах. Да, по объёму предоставленной военной помощи европейские страны сравнялись с США ($67 млрд и $69 млрд соответственно по данным Кильского института мировой экономики на февраль), но по поставкам боеприпасов, современных ракет-перехватчиков ПВО, артиллерийских снарядов, ракет управляемых реактивных систем залпового огня разрыв сохраняется. На то, чтобы достичь аналогичного уровня обеспечения критически важными вооружениями, потребуется до 7 лет.К переговорному процессу чиновников ЕС не приглашали, что вызывает у них серьёзную обеспокоенность, а запуск российско-американского диалога и приостановка Вашингтоном военной помощи Украине напомнили лидерам стран сообщества поговорку о том, что человек либо за столом международной системы, либо в меню, когда он становится добычей, пишет Politico.В настоящий момент говорить о позициях относительно урегулирования конфликта невозможно, отметил Песков, поскольку сегодня американцы будут выяснять, в какой степени Украина готова к миру.Тем не менее, экспертное сообщество всего мира пытается проанализировать и спрогнозировать, кто какую роль будет играть в этом процессе. Например, профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун отмечает, что встреча в Джидде проходит на фоне успехов ВС РФ на поле боя, которые создают дисбаланс сил, нарушая планы США, и повысили ставки за столом переговоров.В преддверии встречи Рубио сказал, что Украине будет очень сложно вернуться к границам 2014 года, и это для США очевидно, поэтому единственное решение этой войны – дипломатия и ведение переговоров там, где это возможно.Сейчас усилия США на украинском направлении направлены прежде всего на достижение краткосрочной и прагматичной цели – прекращение огня, сообщил известный американский журналист-расследователь Сеймур Хёрш, ссылаясь на свои источники.По его сведениям, перед вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом поставлена задача донести до европейцев требование Вашингтона воздержаться от новой военной помощи и предоставления Украине денег на восстановление, если Зеленский останется у власти."Есть понимание, что любое урегулирование, которое возникнет, не будет включать последующей роли для Зеленского. <…> В конце концов, по словам инсайдера, Зеленский останется на некоторое время, но в течение года его заменят и стрельба прекратится", – добавил Хёрш.Через два месяца исполнится уже год, как срок полномочий Зеленского истёк, а страной он правит незаконно. Достижение мирной сделки приведёт к отмене военного положения – единственного фактора, которым прикрывается Зеленский, чтобы не проводить выборы и не лишиться власти."Зеленский сделку заключать не будет. Россия чётко объяснила свои условия. И только когда они будут соблюдены, могут начаться переговоры. США и Украина не могут диктовать России свои условия. У США нет рычагов давления. Более того, мы зависим от России — их удобрения и уран незаменимы для нашей экономики", — заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.Кстати, он вместе с бывшим судьёй Верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано сейчас находится в Москве. Говорят, что возьмут интервью у министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. А пока гуляют по столице, знакомятся с российскими реалиями, неизгладимое впечатление на них произвёл Музей Победы.Выдвигать теории можно сколько угодно, но давайте дождёмся итогов переговоров в Саудовской Аравии.Читайте также: Час X для киевского режима. Кто может стать главным препятствием на переговорах

