https://ukraina.ru/20250311/1061695637.html

Беспрецедентная атака БПЛА на Москву. Как Зеленский пытается сорвать решающие переговоры

Беспрецедентная атака БПЛА на Москву. Как Зеленский пытается сорвать решающие переговоры - 11.03.2025 Украина.ру

Беспрецедентная атака БПЛА на Москву. Как Зеленский пытается сорвать решающие переговоры

Украина в ночь на 11 марта предприняла одну из самых масштабных атак БПЛА на российские регионы. Только на Москву было направлено более 90 дронов. Эти события произошли в день, когда в Саудовской Аравии должны пройти переговоры Киева и Вашингтона. Подробности произошедшего и для чего это было сделано – в материале издания Украина.ру

2025-03-11T10:37

2025-03-11T10:37

2025-03-11T10:37

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Что произошлоПервые сообщения о работе ПВО в российских городах начали поступать ночью. По данным Министерства обороны РФ, всего над территорией страны было сбито 337 беспилотников.Наиболее ожесточенная атака пришлась на Курскую область – там было сбито 126 БПЛА."Чем успешнее действуют наши воины на линии фронта, тем в большей агонии захлебывается украинская хунта", - прокомментировал и.о. губернатора региона Александр Хинштейн.По его данным, всего в результате атаки в Курской области повреждены 8 частных домовладений, а также 4 автомобиля.ВСУ также пытались поразить объекты в Москве и области. Всего в столичном регионе был нейтрализован 91 беспилотник.Согласно губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, наибольший ущерб зафиксирован в трех муниципалитетах. В городе Видное обломки дрона попали в многоэтажку жилого комплекса "Пригород Лесное", ранения получили шесть человек, включая 4-летнего ребенка, их жизни вне опасности."Также в Ленинском БПЛА упали на территории складов компаний "MoсКокс" и "Сантехкомплект" — там пострадавших нет", - написал глава региона у себя в телеграм-канале.В Домодедово, в селе Ям в результате падения обломков дрона на парковку "Мираторга" погиб 38-летний охранник. Как пишет телеграм-канал Mash, в момент ЧП он вышел покурить. Пишут, что погибший, а также еще двое раненых там стали жертвами поражающих элементов, которыми были начинены эти беспилотники."Еще два человека пострадали — 50-летний мужчина сейчас в реанимации в Видновской больнице с открытой травмой головы, а 44-летний мужчина с травмами головы госпитализирован в Домодедовскую больницу. От падения осколков БПЛА на парковке начался пожар — сгорело более 20 автомобилей. Пожарные и все оперативные службы на месте, огонь почти устранен", - сообщил Воробьев.В Раменском, добавил он, пострадали 7 квартир в жилом доме на Северном шоссе, 6. Еще один БПЛА попал в частный дом в Софьино, КП "Высокий берег". Там загорелась кровля, пожар локализован, подытожил губернатор.В столице, как сообщают СМИ, обломки беспилотника упали на жилой дом на Домодедовской улице. Как рассказал в эфире телеканала "Москва 24" заммэра города Петр Бирюков, у здания есть небольшие повреждения кровли и остекления, жертв и пострадавших нет."Отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву", - прокомментировал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Он также поблагодарил силы ПВО за отличную работу.Также этой ночью было сбито: 38 БПЛА над Брянской областью, 25 – над Белгородской, 22 – над Рязанской. По несколько дронов было сбито над территорией Воронежской, Калужской, Липецкой, Нижегородской и Орловской областей.Во Владимирской области из-за атаки дрона были эвакуированы жители населенного пункта Барсово, они были размещены в пункте временного размещения. Известно, что вблизи этого поселка расположен 51-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления.В Липецкой области дрон упад вблизи от пункта взимания платы на трассе М-4 в Становлянском округе. Согласно губернатору региона Игорю Артамонову, один человек получил ранения.По информации телеграм-канала SHOT, в атаке были задействованы дроны PD-2, "Рубака" и "Лютый".По факту атак на российские города Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил прокурорам установить контроль за оказанием помощи пострадавшим регионам.Фиаско под Курском и переговоры в Саудовской АравииМасштабная атака была предпринята на Россию именно этой ночью не случайно.Наибольшее число дронов было сбито под Курском. Именно в этом регионе ВСУ в последние дни терпят наиболее чувствительные поражения.С августа прошлого года часть приграничной территории Курской области удерживается украинской армией. На днях ВС РФ предприняли наступление на позиции противника, в результате чего было освобождено несколько важных населенных пунктов. Бои вплотную приблизились к Судже – главному опорному пункту ВСУ на этом участке фронта.Очевидно, что такой медийный удар с налетом на Москву, не имеющий особо военного смысла, призван отвлечь внимание от неудач ВСУ под Курском, сместить акцент на мнимую "перемогу" с нападением на российскую столицу и другие регионы РФ.Налет сделан исключительно как террористическая атака. Потому что удары по мирным домам и гражданским аэропортам это террор. Ничего иного, отметил он, добавив, что чем хуже будет положение Украины, то тем ожесточеннее будут ее атаки.Киев бьет по Москве, чтобы вызвать резонанс, такую точку зрения выразил в своем телеграм-канале экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев."Очевидно, что так ведут себя от бессилия. Пытаются перекрыть такими инфоповодами неудачи ВСУ в Курской области", - написал он.Второй не менее, а может быть и более важный момент – это сегодняшние переговоры делегаций Украины и США в Саудовской Аравии, на которых, как ожидается, Вашингтон потребует от Киева конкретных уступок и шагов к прекращению конфликта.По мнению блогера Анатолия Шария, произошедшая атака БПЛА – попытка спровоцировать РФ на эскалацию и тем самым сделать так, чтобы именно Москва сорвала мирный процесс."[Владимир] Зеленский еще не понял, что из таких провокаций ничего не выйдет. Он пока еще только доезжает, что мир в любом случае будет, а ему точно КОНЕЦ", - написал он у себя в телеграм-канале.События прошедшей ночи должны также стать аргументом в пользу идеи Украины, подсмотренной ею у Франции, об установления перемирия в небе и на море, но с продолжением войны на земле.Смысл ее в том, чтобы стороны конфликта прекратили взаимные удары по инфраструктуре. Этот вариант выгоден Киеву, но не выгоден Москве, которая такими ударами наносит существенный урон украинскому ВПК и работающим на оборонку объектам энергетики. Отказ от таких ударов будет не в пользу России и позволит противнику наладить бесперебойную работу своих предприятий, ремонтных мастерских и т.д.Такие масштабные удары по российским регионам, как нынешней ночью, должны, по замыслу украинских властей, убедить Дональда Трампа и его команду в том, что такой вариант перемирия необходим и России, и чтобы американцы начали давить на Кремль в пользу такого сценария. Когда РФ откажется, то ее можно будет обвинить в срыве переговоров, что и нужно Зеленскому.Еще один аспект сегодняшней атаки – раскачать ситуацию внутри РФ. Причем сделать это можно двумя путями: для одних такие масштабные атаки послужат стимулом требовать продолжать боевые действия, для других, наоборот, скорее соглашаться на мирные условия, какими бы они не были.Пока очевидно, что крена ни в ту, ни в другую сторону в российском обществе не наблюдается. Возможно, что для усиления эффекта киевский режим в обозримом будущем пойдет на еще более масштабные и кровавые провокации и теракты.В этих условиях Москве необходимо продолжать изобличать Зеленского и его режим как главного поджигателя войны, действующего при поддержке Великобритании, Франции и Германии. Российские условия мира неприемлемы для Украины и весь мир должен понимать, что именно на киевском режиме будет лежать вина за возможный срыв переговоров.

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Павел Котов

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Павел Котов

эксклюзив, россия, москва, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, дроны, бпла, беспилотники, атака