https://ukraina.ru/20250311/1061709270.html

Военный совет Запада в Париже. Чего ждать от форума по обороне и стратегии во Франции

Военный совет Запада в Париже. Чего ждать от форума по обороне и стратегии во Франции - 11.03.2025 Украина.ру

Военный совет Запада в Париже. Чего ждать от форума по обороне и стратегии во Франции

Так называемая коалиция желающих с Великобританией и Францией во главе пытается выйти на новый уровень: в Париже 11 марта открылось совещание начальников штабов армий почти всех стран НАТО. Обсуждать будут Украину и то, как Европа может защитить эту страну после установления мира

2025-03-11T15:04

2025-03-11T15:04

2025-03-11T15:04

эксклюзив

украина

париж

сша

дональд трамп

эммануэль макрон

нато

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Кульминация усилийЛучше всего о нынешней встрече написало агентство AP – это "наиболее значимая на сегодняшний день кульминация" усилий Лондона и Парижа по сколачиванию "коалиции желающих".После прихода к власти в США Дональда Трампа, крупнейшие европейские игроки – Британия, Германия и Франция – взяли курс на милитаризацию и дальнейшую поддержку боевых действий на Украине. В Вашингтоне же не скрывают, что эту прокси-войну против РФ пора заканчивать, так как она зашла в тупик.Европейским политическим элитам такой расклад крайне нежелателен, так как он оставляет их, по существу, за бортом переговорного процесса и глобального передела мира, а излюбленная страшилка про "российскую угрозу" и необходимость затягивать пояса ради борьбы с ней рискует уйти в прошлое, что также недопустимо.Планы Трампа по повышению вклада всех членов НАТО в общую оборону, требования повышения оборонных расходов в национальных бюджетах также нервируют ведущие европейские столицы. К этому ко всему добавились проблемные отношения Киева и Вашингтона, которые привели к тому, что Украина осталась без военной помощи США и американских разведданных.В этих условиях Лондон и Париж (в Берлине пока заняты формированием новой правящей коалиции и держатся на особицу) пытаются выстроить свой антитрамповский по содержанию фронт, который должен заменить США в деле поддержки Украины и не дать этой стране окончательно уйти на дно.Отсюда и "коалиция желающих", а также разговоры о необходимости европейского миротворческого контингента, который станет главной гарантией безопасности Украины после установления там мира.Чего ждатьПока все движения в эту сторону ограничивались лишь разговорами, заявлениями и обещаниями. Встреча начальников штабов западных армий должна стать первым шагом на пути предметного обсуждения этой темы. Кто, кого и в каком количестве готов направить на Украину в нужный момент.Впервые о грядущем сборе под названием "Парижский форум по обороне и стратегии" объявил в своем обращении президент Франции Эммануэль Макрон.Как пишут СМИ, на парижские переговоры приглашены практически все страны НАТО. Исключение сделано для США (что понятно), а также для Хорватии и Черногории, чьих представителей во французской столице не ждут.Украину, как пишет АР со ссылкой на источники, представит некий военный чиновник, входящий в состав Совета национальной безопасности и обороны.На встречу позвали и те страны, которые, казалось бы, далеки от украинской проблематики. Это, например, Австралия, которая не является членом Североатлантического альянса, но имеет статус основного союзника этого блока вне НАТО."Я, конечно, очень четко, публично и неоднократно заявлял, что мы рассмотрим возможность участия в любой миротворческой миссии на Украине", - пояснял ранее австралийский премьер Энтони Альбанезе.Австралию в Париже представит вице-маршал авиации Ди Тертон. При этом руководство этой страны подчеркивает, что готово рассмотреть возможность отправки своих миротворцев на Украину только после установления там мира.Этой же позиции придерживаются практически все. Оттого все разговоры о вводе европейско-натовских миротворцев на Украину пока не способны перейти в практическую плоскость.Тем самым на первый план выходят не гарантии безопасности, а продолжение войны, бремя которой падает теперь на европейцев и те готовы эту ношу на себя взвалить. "Дипломаты обсуждают, военные обсуждают, но у нас пока нет реальных предложений", - приводит АР слова неназванного украинского чиновника, что демонстрирует зачаточную форму всего этого действа Европы вокруг Украины. Встреча высокопоставленных военачальников в Париже должна как-то сдвинуть процесс с мертвой точки, во всяком случае, дать более-менее реальное понимание, какими силами может располагать коалиция и что ей вообще делать в военном плане в ближайшем будущем.При этом от конференции не приходится ждать каких-либо результатов, так как конечные решения остаются за политическим руководством. Данное мероприятие скорее является первым шагом к разработке конкретного плана, подтверждением декларации о намерениях союзников Украины и своеобразной демонстрацией силы перед США.Мнение военного эксперта из Франции о том, что будет после гипотетического ввода европейских миротворцев на Украину - в материале издания Украина.ру Ксавье Моро: если Макрон отправит на Украину 10 тысяч солдат, уже через месяц им потребуется ротация.

https://ukraina.ru/20250224/1061295480.html

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Павел Котов

эксклюзив, украина, париж, сша, дональд трамп, эммануэль макрон, нато