https://ukraina.ru/20250311/1061703687.html

В Белгородской области пойман покушавшийся на российских военнослужащих – ФСБ

В Белгородской области пойман покушавшийся на российских военнослужащих – ФСБ - 11.03.2025 Украина.ру

В Белгородской области пойман покушавшийся на российских военнослужащих – ФСБ

Российские правоохранители задержали жителя Белгородской области, планировавшего теракт и диверсию. Об этом 11 марта сообщило областное УФСБ.

2025-03-11T13:05

2025-03-11T13:05

2025-03-11T14:18

новости

белгородская область

россия

фсб

спецслужба

теракт

уголовное дело

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/11/1059714606_153:90:1081:612_1920x0_80_0_0_3449758334e8620a0ae9ce6b0856eb5c.jpg

"УФСБ России по Белгородской области совместно с сотрудниками Центра противодействия экстремизму УМВД России по Белгородской области пресечена преступная деятельность гражданина России, 1976 года рождения, уроженца Белгородской области, задержанного с поличным при подготовке к совершению теракта и диверсии на территории Белгородской области", - сказано в официальном сообщении.Установлено, что задержанный установил контакт с запрещенной в России террористической организацией. По заданию кураторов он собирал и передавал информацию о дислокации и передвижениях в приграничной зоне российских военнослужащих для нанесения по ним ударов. Он также планировал совершить теракт в городе Валуйки и диверсию - отравление российских военнослужащих, сообщили в российской спецслужбе.В отношении задержанного возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам составов таких преступлений, как госизмена, попытка участия в деятельности террористической организации, приготовление к диверсии, приготовление к теракту, а также незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств. по этим статьям УК РФ предусмотрено пожизненное лишение свободы.Российские спецслужбы периодически выявляют агентуру иностранных спецслужб и террористических организаций. Подробности в публикации ФСБ: задержанный житель Новороссийска работал на ГУР Минобороны Украины Также на эту тему: Грозит до 20 лет: задержана российская студентка, помогавшая РДК* и "Азову"*

https://ukraina.ru/20250310/1061678450.html

белгородская область

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белгородская область, россия, фсб, спецслужба, теракт, уголовное дело, сво