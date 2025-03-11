https://ukraina.ru/20250311/1061703687.html
В Белгородской области пойман покушавшийся на российских военнослужащих – ФСБ
В Белгородской области пойман покушавшийся на российских военнослужащих – ФСБ - 11.03.2025 Украина.ру
В Белгородской области пойман покушавшийся на российских военнослужащих – ФСБ
Российские правоохранители задержали жителя Белгородской области, планировавшего теракт и диверсию. Об этом 11 марта сообщило областное УФСБ.
2025-03-11T13:05
2025-03-11T13:05
2025-03-11T14:18
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"УФСБ России по Белгородской области совместно с сотрудниками Центра противодействия экстремизму УМВД России по Белгородской области пресечена преступная деятельность гражданина России, 1976 года рождения, уроженца Белгородской области, задержанного с поличным при подготовке к совершению теракта и диверсии на территории Белгородской области", - сказано в официальном сообщении.Установлено, что задержанный установил контакт с запрещенной в России террористической организацией. По заданию кураторов он собирал и передавал информацию о дислокации и передвижениях в приграничной зоне российских военнослужащих для нанесения по ним ударов. Он также планировал совершить теракт в городе Валуйки и диверсию - отравление российских военнослужащих, сообщили в российской спецслужбе.В отношении задержанного возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам составов таких преступлений, как госизмена, попытка участия в деятельности террористической организации, приготовление к диверсии, приготовление к теракту, а также незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств. по этим статьям УК РФ предусмотрено пожизненное лишение свободы.Российские спецслужбы периодически выявляют агентуру иностранных спецслужб и террористических организаций. Подробности в публикации ФСБ: задержанный житель Новороссийска работал на ГУР Минобороны Украины Также на эту тему: Грозит до 20 лет: задержана российская студентка, помогавшая РДК* и "Азову"*
https://ukraina.ru/20250310/1061678450.html
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новости, белгородская область, россия, фсб, спецслужба, теракт, уголовное дело, сво
Новости, Белгородская область, Россия, ФСБ, спецслужба, теракт, уголовное дело, СВО
В Белгородской области пойман покушавшийся на российских военнослужащих – ФСБ
13:05 11.03.2025 (обновлено: 14:18 11.03.2025)
Российские правоохранители задержали жителя Белгородской области, планировавшего теракт и диверсию. Об этом 11 марта сообщило областное УФСБ.
"УФСБ России по Белгородской области совместно с сотрудниками Центра противодействия экстремизму УМВД России по Белгородской области пресечена преступная деятельность гражданина России, 1976 года рождения, уроженца Белгородской области, задержанного с поличным при подготовке к совершению теракта и диверсии на территории Белгородской области", - сказано в официальном сообщении.
Установлено, что задержанный установил контакт с запрещенной в России террористической организацией. По заданию кураторов он собирал и передавал информацию о дислокации и передвижениях в приграничной зоне российских военнослужащих для нанесения по ним ударов. Он также планировал совершить теракт в городе Валуйки и диверсию - отравление российских военнослужащих, сообщили в российской спецслужбе.
В отношении задержанного возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам составов таких преступлений, как госизмена, попытка участия в деятельности террористической организации, приготовление к диверсии, приготовление к теракту, а также незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств. по этим статьям УК РФ предусмотрено пожизненное лишение свободы.
Российские спецслужбы периодически выявляют агентуру иностранных спецслужб и террористических организаций. Подробности в публикации ФСБ: задержанный житель Новороссийска работал на ГУР Минобороны Украины