https://ukraina.ru/20250311/1061697259.html

Юрий Кнутов: Россия в ответ на крупнейшую атаку украинских дронов должна погасить энергетику Украины

Юрий Кнутов: Россия в ответ на крупнейшую атаку украинских дронов должна погасить энергетику Украины - 11.03.2025 Украина.ру

Юрий Кнутов: Россия в ответ на крупнейшую атаку украинских дронов должна погасить энергетику Украины

Мы попробуем освободить ее сходу. Если не получится, город будет окружен и блокирован. А заблокированных украинских военнослужащих будем уничтожать как преступников, которые за все свои злодеяния на курской земле заслуживают смертной казни, считает военный эксперт Юрий Кнутов

2025-03-11T11:47

2025-03-11T11:47

2025-03-11T11:47

интервью

украина

россия

курская область

юрий кнутов

вооруженные силы украины

минобороны

дроны

сша

киевский режим

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1d/1058446385_295:120:3357:1843_1920x0_80_0_0_9c44d69afdbb9e4c284c1059414d4dd8.jpg

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руВ ночь на 11 марта ВСУ совершили крупнейшую с момента начала СВО атаку на Россию с использованием беспилотников. В различных регионах страны, в том числе в столичном, подразделениями Минобороны нейтрализовано или сбито более 300 БПЛА. В основном ударам подверглись гражданские объекты.- Юрий Альбертович, Украина таким образом в принципе пытается сорвать мирные переговоры? Или она продавливает идею первого этапа прекращения огня, который предусматривает некий мораторий на удары по инфраструктуре?- Тут есть несколько аспектов.Первое. Это месть за Курскую область, где мы нанесли беспрецедентное поражение украинской армии. Киевский режим пришел в ярость от этого удара.Второе. Украина таким образом пытается продемонстрировать американцам, что без их разведданных и техники она может проводить массированные атаки против России.Третье. Это попытка отвлечь наше население от победы под Курском. Мы уже отвлеклись от темы успешного прохода наших войск по газовой трубе в тыл врагу почти в самую Суджу и переключились на обсуждение этой дроновой атаки.Таким образом, киевским режим в информационном плане компенсировал поражение в Курской области за счет массовой атаки БПЛА.- Будет ли эта атака иметь хоть какие-то последствия для переговорного процесса?- Мы должны нанести ответный удар. При этом он будет отличаться от украинского, когда противник просто бил по жилым домам. Мы ударим по военным объектам и объектам энергетики, который обеспечивает ВПК Украины, а также по местам складирования этих БПЛА. Этот удар должен быть достаточно мощным. Будем ждать.- Наш трубопроводный десант в промзону на восточной окраине Суджи: это вишенка на торте или это основа успеха всей операции?- Это была основа успеха операции. Появление нашего спецназа в тылу врага вызвала панику, которая передалась на передовую и привела к потере управления войсками (либо отступали, либо вообще бежали). За счет этого наши части сразу смогли освободить больше семи населенных пунктов. Это была беспрецедентная операция по своему масштабу и результативности.- Телеграм-канал "Северный ветер" подтвердил, что мы освободили Казачью Локню, и теперь противник уходит на линию "Заолешенка-Суджа-Замостье" (это уже сама Суджанская агломерация). Как мы его оттуда будем выбивать?- В отличие от предыдущих операций, мы сейчас должны не выдавливать ВСУ, а постараться их уничтожить. Либо они сдаются в плен, либо погибнут.Вообще у нас наметилось пять мини-котлов, когда мы берем врага в огневое окружение (бьем по нему артиллерией, авиацией и дронами). Эти котлы мы будем уничтожать планомерно и эффективно.Что касается Суджи, то мы попробуем освободить ее сходу. Если не получится, город будет окружен и блокирован. А заблокированных украинских военнослужащих будем уничтожать как преступников, которые за все свои злодеяния на курской земле заслуживают смертной казни.- Когда мы окончательно очистим нашу землю от неприятеля, как будем использовать нашу Курскую группировку, которая уже довольно опытная и слаженная?- Тут есть разные варианты. Либо мы будем двигаться в Сумскую область, либо будем усиливать наш наступательный потенциал в Донбассе. Все-таки ключевую задачу взять Покровск никто не снимал. Еще мы можем завершить освобождение Часов Яра, что позволит нам вести бои за самую крупную и укрепленную Славянско-Краматорскую агломерацию.По мере освобождения этих районов многое будет зависеть от того, как пойдут переговоры с Украиной. Если боевые действия продолжатся, нашей основной задачей будет продвижение к Днепру, чтобы разрезать украинскую группировку на две части, осложнит переброску войск с севра на юг и с юга на север. И у нас появится возможность отдельно заниматься Запорожьем, Днепропетровском, Харьковом.Но это перспектива завтрашнего дня. А сейчас нам надо завершить освобождение Курской области и развивать наступление на Покровск.Тактика наша работает: не лобовые удары, а окружение, дробление и уничтожение противника. Это примерно то же самое, что делали наши предки под Сталинградом в 1942-1943 годах. Опыт операций с трубой у нас тоже есть. В частности, взвод морской пехоты под командованием Евдокии Завалий (единственная женщина-командир) во время Будапештской операции прошла через городскую канализацию в центр города, вышла к зданию, где находился немецкий штаб и захватила в плен командующего немецкой группировкой.То есть мы и дальше продолжим использовать на СВО опыт Великой Отечественной войны.Также по теме - в материале Павла Котова: Беспрецедентная атака БПЛА на Москву. Как Зеленский пытается сорвать решающие переговоры

https://ukraina.ru/20220401/1033674308.html

украина

россия

курская область

сша

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, россия, курская область, юрий кнутов, вооруженные силы украины, минобороны, дроны, сша, киевский режим, донбасс, великая отечественная война, сво