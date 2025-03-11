Михаил Горбачёв: 40 лет с момента прихода к власти третьего украинца во главе СССР
07:59 11.03.2025 (обновлено: 08:00 11.03.2025)
Михаил Сергеевич Горбачёв действительно считал себя наполовину украинцем. Его мать – урождённая Мария Гопкало, а жена – урождённая Раиса Титаренко (её отец был с Черниговщины). Родился Горбачёв 2 марта 1931 года в Ставропольском крае. Специфическое южное произношение (фрикативное "г" и т.п.) очень напоминало украинский акцент
Следует отметить, что этнически он был больше украинцем, чем "украинцы" Хрущёв и Брежнев, но по профилю своей работы с Украиной связан не был – вся его руководящая деятельность с 1962 по 1978 год была связана со Ставропольским краем.
11 марта 1985 года Михаил Сергеевич Горбачёв стал Генеральным секретарём ЦК КПСС. De facto это была высшая должность в СССР. На Западе генсеков называли "лидер СССР" или даже "президент", хотя формально последняя должность соответствовала председателю Президиума Верховного Совета СССР (Горбачёв возглавлял советский парламент в 1988-90 годах). Президентом (первым и последним в истории СССР) Горбачёв тоже успел побывать.
Несмотря на то, что по первому высшему образованию Горбачёв был юристом, практически вся его деятельность была связана с сельским хозяйством. Следует сказать, что в СССР сельское хозяйство всегда было больной темой, оно традиционно отставало. Если чиновника бросали на сельское хозяйство это означало, что его хотят "слить". Но вот Горбачёв был на сельском хозяйстве с самого начала, потому такой способ партийного "расстрела" применить к нему было невозможно (как шутили в Союзе писателей СССР – Юрий Рытхэу ссылки не боится, дальше родной Чукотки не сошлют). Тем более, что и провалов за ним не числилось, зато он открыл "ипатовский метод" (совершенно не важно, что это такое, главное, что его активно пропагандировали).
В Москву Горбачёва тянул целый ряд матёрых аппаратчиков, включая партийного идеолога Михаила Суслова и главу МИД Андрея Громыко. Сам же он себя позиционировал как члена команды Юрия Андропова (последний обратил внимание на Горбачёва ещё в 60-х и предлагал его кандидатуру на пост заместителя главы союзного КГБ).
Следует констатировать, что Горбачёв ничему у своих учителей не научился. У него не было ни идеологической зашоренности Суслова (это, кстати, не всегда недостаток), ни дипломатических талантов Громыко, ни спецслужбистского опыта Андропова. Во всех этих направлениях он провалился.
31 августа 2022, 08:44Положил конец холодной войне и обуздал опасную гонку вооружений – экс - посол США в СССР о ГорбачевеПервый президент СССР Михаил Горбачев "обуздал" опасную гонку вооружений и положил конец холодной войне, сказал бывший посол США в СССР Джек Мэтлок в заявлении, полученном РИА Новости
Юрий Андропов говаривал: "мы не знаем общества, в котором живём". В полном соответствии с этой установкой генсек Горбачёв начал свою реформаторскую деятельность с… ускорения. Ну логично же – если не знаешь куда идти, то нужно бежать. Нет?
Ну а потом же пошли перестройка, гласность, "новые мЫшление" и вся вот эта вот хоботня, которая известно, чем закончилась.
Собственно, ещё не закончилась. "Путин рассматривает войну на Украине как часть своей борьбы за уничтожение наследия Горбачёва", – это слова главы московского бюро The New York Times Антона Трояновского. А украинское "Зеркало недели" и вовсе отличилось формулировкой "Путин воюет против всего, что построил Горбачёв". Хотя что он построил-то?
На этот вопрос развёрнутый ответ дал Джулиан Боргер в The Guardian от 30 августа прошлого года.
- "Горбачёв был сторонником контроля над вооружениями и даже обсуждал возможную ликвидацию ядерного оружия с Рональдом Рейганом на саммите в Рейкьявике в 1986 году".
3 сентября 2022, 07:53"Не в том месте, не в то время": почему Горбачёв не воспользовался возможностью сохранить странуДепутат Верховной Рады трех созывов Спиридон Килинкаров в интервью корреспонденту Украина.ру рассказал, почему Михаил Горбачев стал символом поражения страны в войне, которой не было
Украина, пусть и под сильнейшим международным давлением, но отказалась от ядерного оружия. Думается, Горбачёв был разочарован заявлениями Зеленского о готовности отказаться от безъядерного статуса. Ну и конечно он был разочарован тем, что Россия не только не последовала путём Украины, но пошла дальше и глубже – завершила разработку гиперзвукового оружия.
- "Последние дни Советского Союза при горбачёвской политике гласности (открытости) были более благоприятными для свободы слова, чем путинская Россия".
Вообще у Горбачёва было своеобразное представление о свободе слова, которое передаётся фразой "плюрализму альтернативы нет" (Горбачёв так не говорил, но именно так думал).
В России, во всяком случае в промежуток между 2014 и 2022 годами, свободы слова было гораздо больше, чем на Украине в тот же период. Но маловероятно, чтобы Михаил Сергеевич мог это оценить.
- "Горбачёв закрыл гулаги".
8 января 2023, 07:08Астрология и политикаАстрология и политика. Маргарет Тэтчер: "Это мы назначили Горбачёва Генеральным cекретарём!" 11 лет управляла Британией Маргарет Тэтчер, первая женщина — премьер-министр в Европе. Она не только сама была яркой фигурой, но и стала именем и символом экономического и политического явления: "тэтчеризм"
ГУЛАГ был закрыт Хрущёвым. Ссылки на трагедию мелкого жулика Навального смотрятся анекдотично.
Но вот чем Горбачёв точно был доволен (и чего ему не могут простить украинцы), так это судьбой Крыма: "я всегда выступал за свободное волеизъявление народа, а в Крыму большинство хотело воссоединения с Россией. Я сам поступил бы подобным образом, будучи на месте Владимира Путина в той ситуации". Кстати, Крым стал автономной республикой из обычной области именно при Горбачёве.
Но и тут, сказав о Горбачёве что-то хорошее мы вынуждены напомнить – именно политика "раздачи суверенитета" (Ельцин тут был только достойным наследником и продолжателем) привела к распаду СССР. Он его вовсе не желал. Он просто не понимал ценности суверенитета – потому так легко его раздавал (включая элементы суверенитета Союза, "подаренные" Западу). И главное наследие Горбачёва, которое сейчас действительно стремится уничтожить Путин, это утрата Россией территориальной целостности и реального суверенитета.