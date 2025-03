https://ukraina.ru/20250311/1044240786.html

Михаил Горбачёв: 40 лет с момента прихода к власти третьего украинца во главе СССР

Михаил Сергеевич Горбачёв действительно считал себя наполовину украинцем. Его мать – урождённая Мария Гопкало, а жена – урождённая Раиса Титаренко (её отец был с Черниговщины). Родился Горбачёв 2 марта 1931 года в Ставропольском крае. Специфическое южное произношение (фрикативное "г" и т.п.) очень напоминало украинский акцент

Следует отметить, что этнически он был больше украинцем, чем "украинцы" Хрущёв и Брежнев, но по профилю своей работы с Украиной связан не был – вся его руководящая деятельность с 1962 по 1978 год была связана со Ставропольским краем.11 марта 1985 года Михаил Сергеевич Горбачёв стал Генеральным секретарём ЦК КПСС. De facto это была высшая должность в СССР. На Западе генсеков называли "лидер СССР" или даже "президент", хотя формально последняя должность соответствовала председателю Президиума Верховного Совета СССР (Горбачёв возглавлял советский парламент в 1988-90 годах). Президентом (первым и последним в истории СССР) Горбачёв тоже успел побывать.Несмотря на то, что по первому высшему образованию Горбачёв был юристом, практически вся его деятельность была связана с сельским хозяйством. Следует сказать, что в СССР сельское хозяйство всегда было больной темой, оно традиционно отставало. Если чиновника бросали на сельское хозяйство это означало, что его хотят "слить". Но вот Горбачёв был на сельском хозяйстве с самого начала, потому такой способ партийного "расстрела" применить к нему было невозможно (как шутили в Союзе писателей СССР – Юрий Рытхэу ссылки не боится, дальше родной Чукотки не сошлют). Тем более, что и провалов за ним не числилось, зато он открыл "ипатовский метод" (совершенно не важно, что это такое, главное, что его активно пропагандировали).В Москву Горбачёва тянул целый ряд матёрых аппаратчиков, включая партийного идеолога Михаила Суслова и главу МИД Андрея Громыко. Сам же он себя позиционировал как члена команды Юрия Андропова (последний обратил внимание на Горбачёва ещё в 60-х и предлагал его кандидатуру на пост заместителя главы союзного КГБ).Следует констатировать, что Горбачёв ничему у своих учителей не научился. У него не было ни идеологической зашоренности Суслова (это, кстати, не всегда недостаток), ни дипломатических талантов Громыко, ни спецслужбистского опыта Андропова. Во всех этих направлениях он провалился.Юрий Андропов говаривал: "мы не знаем общества, в котором живём". В полном соответствии с этой установкой генсек Горбачёв начал свою реформаторскую деятельность с… ускорения. Ну логично же – если не знаешь куда идти, то нужно бежать. Нет?Ну а потом же пошли перестройка, гласность, "новые мЫшление" и вся вот эта вот хоботня, которая известно, чем закончилась.Собственно, ещё не закончилась. "Путин рассматривает войну на Украине как часть своей борьбы за уничтожение наследия Горбачёва", – это слова главы московского бюро The New York Times Антона Трояновского. А украинское "Зеркало недели" и вовсе отличилось формулировкой "Путин воюет против всего, что построил Горбачёв". Хотя что он построил-то?На этот вопрос развёрнутый ответ дал Джулиан Боргер в The Guardian от 30 августа прошлого года.- "Горбачёв был сторонником контроля над вооружениями и даже обсуждал возможную ликвидацию ядерного оружия с Рональдом Рейганом на саммите в Рейкьявике в 1986 году".Украина, пусть и под сильнейшим международным давлением, но отказалась от ядерного оружия. Думается, Горбачёв был разочарован заявлениями Зеленского о готовности отказаться от безъядерного статуса. Ну и конечно он был разочарован тем, что Россия не только не последовала путём Украины, но пошла дальше и глубже – завершила разработку гиперзвукового оружия.- "Последние дни Советского Союза при горбачёвской политике гласности (открытости) были более благоприятными для свободы слова, чем путинская Россия".Вообще у Горбачёва было своеобразное представление о свободе слова, которое передаётся фразой "плюрализму альтернативы нет" (Горбачёв так не говорил, но именно так думал).В России, во всяком случае в промежуток между 2014 и 2022 годами, свободы слова было гораздо больше, чем на Украине в тот же период. Но маловероятно, чтобы Михаил Сергеевич мог это оценить.- "Горбачёв закрыл гулаги".ГУЛАГ был закрыт Хрущёвым. Ссылки на трагедию мелкого жулика Навального смотрятся анекдотично.Но вот чем Горбачёв точно был доволен (и чего ему не могут простить украинцы), так это судьбой Крыма: "я всегда выступал за свободное волеизъявление народа, а в Крыму большинство хотело воссоединения с Россией. Я сам поступил бы подобным образом, будучи на месте Владимира Путина в той ситуации". Кстати, Крым стал автономной республикой из обычной области именно при Горбачёве.Но и тут, сказав о Горбачёве что-то хорошее мы вынуждены напомнить – именно политика "раздачи суверенитета" (Ельцин тут был только достойным наследником и продолжателем) привела к распаду СССР. Он его вовсе не желал. Он просто не понимал ценности суверенитета – потому так легко его раздавал (включая элементы суверенитета Союза, "подаренные" Западу). И главное наследие Горбачёва, которое сейчас действительно стремится уничтожить Путин, это утрата Россией территориальной целостности и реального суверенитета.

