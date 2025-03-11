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"У ОБСЕ большие проблемы": Песков сказал, что Путин не встретится с генсеком организации
"У ОБСЕ большие проблемы": Песков сказал, что Путин не встретится с генсеком организации - 11.03.2025 Украина.ру
"У ОБСЕ большие проблемы": Песков сказал, что Путин не встретится с генсеком организации
Президент России Владимир Путин не планирует встречи с генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу, который находится в Москве. Об этом сообщил 11 марта журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков
2025-03-11T13:52
2025-03-11T13:52
2025-03-11T13:52
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"Встреч с Путиным не запланировано", - сказал Песков.Он отметил, что переговоры с ОБСЕ ведутся во вторник по линии МИД РФ.Кроме прочего, официальный представитель Кремля указал, что "организация имеет большие проблемы".В день визита в столицу России генсека ОБСЕ на Москву и другие субъекты РФ была предпринята массированная атака беспилотников ВСУ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что это не первый раз, когда визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой дронов. Она предположила, что ВСУ атаковали Москву, чтобы в ОБСЕ увидели террористическую сущность киевского режима.Подробнее о последствиях - в материале Раненые и убитые россияне, разрушенное жилье: губернаторы регионов РФ о последствиях ночной атаки ВСУ на сайте Украина.ру.
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новости, россия, москва, кремль, дмитрий песков, владимир путин, мария захарова, обсе, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Москва, Кремль, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Мария Захарова, ОБСЕ, Вооруженные силы Украины
"У ОБСЕ большие проблемы": Песков сказал, что Путин не встретится с генсеком организации
Президент России Владимир Путин не планирует встречи с генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу, который находится в Москве. Об этом сообщил 11 марта журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков