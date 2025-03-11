https://ukraina.ru/20250311/1061705375.html

Постпред России при ОБСЕ объяснил, почему организация игнорирует атаки ВСУ на гражданские объекты РФ

Постпред России при ОБСЕ объяснил, почему организация игнорирует атаки ВСУ на гражданские объекты РФ - 11.03.2025 Украина.ру

Постпред России при ОБСЕ объяснил, почему организация игнорирует атаки ВСУ на гражданские объекты РФ

ОБСЕ игнорирует удары украинской армии по гражданским объектам России ввиду особой позиции ряда стран, продвигающих милитаризм. Об этом 11 марта заявил РИА Новости заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.

2025-03-11T13:50

2025-03-11T13:50

2025-03-11T13:50

новости

россия

украина

москва

обсе

ес

всу

бпла

военные преступления

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0b/1061705216_0:22:3072:1750_1920x0_80_0_0_46581dea800c8306b6a6b1797febe58e.jpg

Дипломат отметил, что никто из представителей Евросоюза не говорит на площадке ОБСЕ об атаках ВСУ против гражданских объектов России. По мнению Буякевича, этому есть объяснение.Буякевич отметил, что "на этом фоне им просто не с руки говорить о том, что киевские формирования атакуют гражданские объекты на территории России".Он также указал на то, что среди европейских политиков есть разумные люди, которые остались после смены политических элит в Европе, но и они не в состоянии публично заявить о происходящем в действительности.В ночь на 11 марта произошла самая массированная атака украинских БПЛА в 2025 году. Над Москвой системами ПВО было уничтожено 74 дрона, а над областью – 91. Всего над территорией России было сбито 377 вражеских БПЛА. Налёт состоялся перед встречей делегаций США и Украины в Саудовской Аравии и визита в российскую столицу генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу.Больше новостей на эту и другие темы предоставлено в обзоре Налёт беспилотников на Москву перед переговорами Украины и США. Главное на 13:00 11 марта

https://ukraina.ru/20250311/1061704927.html

россия

украина

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, москва, обсе, ес, всу, бпла, военные преступления, сво, налеты, беспилотники, мирные жители, дипломатические отношения, дипломаты, международные отношения