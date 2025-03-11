Постпред России при ОБСЕ объяснил, почему организация игнорирует атаки ВСУ на гражданские объекты РФ - 11.03.2025 Украина.ру
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Постпред России при ОБСЕ объяснил, почему организация игнорирует атаки ВСУ на гражданские объекты РФ
Постпред России при ОБСЕ объяснил, почему организация игнорирует атаки ВСУ на гражданские объекты РФ - 11.03.2025 Украина.ру
Постпред России при ОБСЕ объяснил, почему организация игнорирует атаки ВСУ на гражданские объекты РФ
ОБСЕ игнорирует удары украинской армии по гражданским объектам России ввиду особой позиции ряда стран, продвигающих милитаризм. Об этом 11 марта заявил РИА Новости заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.
2025-03-11T13:50
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Дипломат отметил, что никто из представителей Евросоюза не говорит на площадке ОБСЕ об атаках ВСУ против гражданских объектов России. По мнению Буякевича, этому есть объяснение.Буякевич отметил, что "на этом фоне им просто не с руки говорить о том, что киевские формирования атакуют гражданские объекты на территории России".Он также указал на то, что среди европейских политиков есть разумные люди, которые остались после смены политических элит в Европе, но и они не в состоянии публично заявить о происходящем в действительности.В ночь на 11 марта произошла самая массированная атака украинских БПЛА в 2025 году. Над Москвой системами ПВО было уничтожено 74 дрона, а над областью – 91. Всего над территорией России было сбито 377 вражеских БПЛА. Налёт состоялся перед встречей делегаций США и Украины в Саудовской Аравии и визита в российскую столицу генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу.Больше новостей на эту и другие темы предоставлено в обзоре Налёт беспилотников на Москву перед переговорами Украины и США. Главное на 13:00 11 марта
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новости, россия, украина, москва, обсе, ес, всу, бпла, военные преступления, сво, налеты, беспилотники, мирные жители, дипломатические отношения, дипломаты, международные отношения
Новости, Россия, Украина, Москва, ОБСЕ, ЕС, ВСУ, БПЛА, Военные преступления, СВО, налеты, беспилотники, мирные жители, дипломатические отношения, дипломаты, международные отношения

Постпред России при ОБСЕ объяснил, почему организация игнорирует атаки ВСУ на гражданские объекты РФ

13:50 11.03.2025
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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ОБСЕ игнорирует удары украинской армии по гражданским объектам России ввиду особой позиции ряда стран, продвигающих милитаризм. Об этом 11 марта заявил РИА Новости заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.
Дипломат отметил, что никто из представителей Евросоюза не говорит на площадке ОБСЕ об атаках ВСУ против гражданских объектов России. По мнению Буякевича, этому есть объяснение.
"А связано это с тем, что Евросоюз и известные делегации Франции, Германии, прибалтийских республик и Польши, прежде всего, не говоря уже о Великобритании, абсолютно откровенно продвигают милитаристскую повестку. Обуславливают её "российской военной угрозой", - пояснил он.
Буякевич отметил, что "на этом фоне им просто не с руки говорить о том, что киевские формирования атакуют гражданские объекты на территории России".
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Он также указал на то, что среди европейских политиков есть разумные люди, которые остались после смены политических элит в Европе, но и они не в состоянии публично заявить о происходящем в действительности.

"Хотя они, конечно, понимают, на самом деле, что в действительности творится, в том числе и с нашими гражданскими лицами в исполнении вооруженных сил Украины. Но публично никто об этом никогда не скажет, поскольку у них, у всех, стоит задача, я имею в виду представителей европейских делегаций, за исключением, пожалуй, венгров, покрывать преступления вооруженных сил Украины. И делать вид, что гражданские со стороны России вообще не гибнут. От слова совсем. Более того, руководители Евросоюза так и заявляют, что гибели гражданских лиц в России не происходит. Это вопиющее лицемерие, с которым, собственно говоря, приходится сталкиваться нам здесь на ежедневной основе", - сказал Буякевич.

В ночь на 11 марта произошла самая массированная атака украинских БПЛА в 2025 году. Над Москвой системами ПВО было уничтожено 74 дрона, а над областью – 91. Всего над территорией России было сбито 377 вражеских БПЛА. Налёт состоялся перед встречей делегаций США и Украины в Саудовской Аравии и визита в российскую столицу генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу.
Больше новостей на эту и другие темы предоставлено в обзоре Налёт беспилотников на Москву перед переговорами Украины и США. Главное на 13:00 11 марта
 
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