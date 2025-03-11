Не бередите старые границы: в Британии уже делают первые выводы о переговорах Киева и Вашингтона
© скриншотПереговоры Украины и США в Саудовской Аравии 11 марта 2025 года
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Власти США ничего не хотят слышать от Украины о выходе на границы 2014 или 2022 годов. Об этом на фоне проходящих в Саудовской Аравии переговоров американской и украинской делегаций сообщил британский телеканал Sky News
"В частном порядке американские чиновники заявили, что они "не хотят слышать" о каких-либо просьбах Украины о возращении к границам 2014 года или 2022 года", - говорится в публикации.
Между тем, еще до переговоров американский госсекретарь Марко Рубио сказал, что Киеву будет очень сложно вернуться к границам 2014 года, и это для США очевидно, поэтому единственное решение этой войны - дипломатия и ведение переговоров "там, где это возможно".
Переговоры США и Украины в саудовском городе Джидда проходит уже более трех часов. Большинство экспертов склоняется к тому, что это последний шанс правящего в Киеве режима спасти свои отношения с Вашингтоном. В частности, ранее журналисты британского издания The Economist отметили, что в случае провала украинской делегации в Джидде давление США на Киев будет еще сильнее и американцы покажут, что решать все вопросы они решат в паре с Россией.
Другая британская газета - Financial Times - уточнила, что в Саудовской Аравии украинцы предложат администрации Дональда Трампа план частичного перемирия. Вероятно, речь пойдет об озвученной ранее идее Франции остановить взаимные удары по инфраструктуре, то есть прекратить боевые действия в воздухе и на море. В обмен Киев хочет, чтобы Вашингтон восстановил военную помощь и предоставление разведывательной информации.
По мнению американского журналиста Сеймура Херша, в настоящее время все усилия США на украинском направлении будут сводиться к прекращению огня. Именно поэтому, пояснил он еред вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом была поставлена задача донести до европейцев требование Вашингтона воздержаться от новой военной помощи ВСУ.
Другие версии, о чем именно поговорят и как договорятся Вашингтон и Киев, изучила автор издания Украина.ру Евгения Кондакова в материале США не могут диктовать России свои условия. Что известно о переговорах в Джидде.
Между тем, переговорные карты Киева в ночь на 11 марта изменились, после того, как ВСУ предприняли одну из самых массированных атак на российские регионы: Самая массированная атака БПЛА в ночь перед переговорами: что о причинах говорят эксперты.