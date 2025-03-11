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Не бередите старые границы: в Британии уже делают первые выводы о переговорах Киева и Вашингтона

Не бередите старые границы: в Британии уже делают первые выводы о переговорах Киева и Вашингтона - 11.03.2025 Украина.ру

Не бередите старые границы: в Британии уже делают первые выводы о переговорах Киева и Вашингтона

Власти США ничего не хотят слышать от Украины о выходе на границы 2014 или 2022 годов. Об этом на фоне проходящих в Саудовской Аравии переговоров американской и украинской делегаций сообщил британский телеканал Sky News

2025-03-11T15:47

2025-03-11T15:47

2025-03-11T15:47

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Между тем, еще до переговоров американский госсекретарь Марко Рубио сказал, что Киеву будет очень сложно вернуться к границам 2014 года, и это для США очевидно, поэтому единственное решение этой войны - дипломатия и ведение переговоров "там, где это возможно".Переговоры США и Украины в саудовском городе Джидда проходит уже более трех часов. Большинство экспертов склоняется к тому, что это последний шанс правящего в Киеве режима спасти свои отношения с Вашингтоном. В частности, ранее журналисты британского издания The Economist отметили, что в случае провала украинской делегации в Джидде давление США на Киев будет еще сильнее и американцы покажут, что решать все вопросы они решат в паре с Россией.Другая британская газета - Financial Times - уточнила, что в Саудовской Аравии украинцы предложат администрации Дональда Трампа план частичного перемирия. Вероятно, речь пойдет об озвученной ранее идее Франции остановить взаимные удары по инфраструктуре, то есть прекратить боевые действия в воздухе и на море. В обмен Киев хочет, чтобы Вашингтон восстановил военную помощь и предоставление разведывательной информации.По мнению американского журналиста Сеймура Херша, в настоящее время все усилия США на украинском направлении будут сводиться к прекращению огня. Именно поэтому, пояснил он еред вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом была поставлена задача донести до европейцев требование Вашингтона воздержаться от новой военной помощи ВСУ.Так или иначе, перед началом переговоров Рубио сказал, что если делегация США выйдет довольной со встречи с представителями Киева в Саудовской Аравии, то Вашингтон может принять решение о возобновлении военных поставок ВСУ.Другие версии, о чем именно поговорят и как договорятся Вашингтон и Киев, изучила автор издания Украина.ру Евгения Кондакова в материале США не могут диктовать России свои условия. Что известно о переговорах в Джидде.Между тем, переговорные карты Киева в ночь на 11 марта изменились, после того, как ВСУ предприняли одну из самых массированных атак на российские регионы: Самая массированная атака БПЛА в ночь перед переговорами: что о причинах говорят эксперты.

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новости, киев, сша, вашингтон, марко рубио, дональд трамп, сеймур херш, вооруженные силы украины, the economist, financial times, переговоры