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Первый раунд переговоров закончился: в СФ обратили внимание на странное место его проведения

Первый раунд переговоров закончился: в СФ обратили внимание на странное место его проведения - 11.03.2025 Украина.ру

Первый раунд переговоров закончился: в СФ обратили внимание на странное место его проведения

В саудовской Джидде завершился первый раунд переговоров между делегациями США и Украины, сообщил телеканал Al Arabiya

2025-03-11T16:08

2025-03-11T16:08

2025-03-11T16:11

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Итоги этого мероприятия еще предстоит подвести, отметил во время пресс-конференции первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Чижов. Он также обратил внимание на место встречи двух делегаций.Первый раунд переговоров США и Украины в саудовском городе Джидда проходил почти четыре часа, в настоящее время делегации приступили ко второму этапу разговора. Большинство экспертов сходятся в том, что это последний шанс правящего в Киеве режима спасти свои отношения с Вашингтоном. В частности, ранее журналисты британского издания The Economist отметили, что в случае провала украинской делегации в Джидде давление США на Киев будет еще сильнее и американцы покажут, что решать все вопросы они решат в паре с Россией.Другая британская газета - Financial Times - уточнила, что в Саудовской Аравии украинцы предложат администрации Дональда Трампа план частичного перемирия. Вероятно, речь пойдет об озвученной ранее идее Франции остановить взаимные удары по инфраструктуре, то есть прекратить боевые действия в воздухе и на море. В обмен Киев хочет, чтобы Вашингтон восстановил военную помощь и предоставление разведывательной информации.По мнению американского журналиста Сеймура Херша, в настоящее время все усилия США на украинском направлении будут сводиться к прекращению огня. Именно поэтому, пояснил он еред вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом была поставлена задача донести до европейцев требование Вашингтона воздержаться от новой военной помощи ВСУ.Так или иначе, перед началом переговоров Рубио сказал, что если делегация США выйдет довольной со встречи с представителями Киева в Саудовской Аравии, то Вашингтон может принять решение о возобновлении военных поставок ВСУ.Другие версии, о чем именно поговорят и как договорятся Вашингтон и Киев, изучила автор издания Украина.ру Евгения Кондакова в материале США не могут диктовать России свои условия. Что известно о переговорах в Джидде.Между тем, переговорные карты Киева в ночь на 11 марта изменились, после того, как ВСУ предприняли одну из самых массированных атак на российские регионы: Самая массированная атака БПЛА в ночь перед переговорами: что о причинах говорят эксперты.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Марина Полякова

новости, сша, киев, вашингтон, марко рубио, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, совет федерации, the economist