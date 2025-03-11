Первый раунд переговоров закончился: в СФ обратили внимание на странное место его проведения
16:08 11.03.2025 (обновлено: 16:11 11.03.2025)
В саудовской Джидде завершился первый раунд переговоров между делегациями США и Украины, сообщил телеканал Al Arabiya
Итоги этого мероприятия еще предстоит подвести, отметил во время пресс-конференции первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Чижов. Он также обратил внимание на место встречи двух делегаций.
"Место необычное, я бы даже сказал странное, потому что Джидда - это все-таки центр религиозный. Понятно, что ни Марк Рубио, ни Зеленский не вписываются в этот центр ислама. Но тем не менее, Зеленский тоже прилетел в Саудовскую Аравию, хотя американцы и строго предупредили, что его там не ждут", - сказал Чижов, отметив, что пока рано делать выводы по итогам этой встречи.
Первый раунд переговоров США и Украины в саудовском городе Джидда проходил почти четыре часа, в настоящее время делегации приступили ко второму этапу разговора.
Большинство экспертов сходятся в том, что это последний шанс правящего в Киеве режима спасти свои отношения с Вашингтоном. В частности, ранее журналисты британского издания The Economist отметили, что в случае провала украинской делегации в Джидде давление США на Киев будет еще сильнее и американцы покажут, что решать все вопросы они решат в паре с Россией.
15:47Не бередите старые границы: в Британии уже делают первые выводы о переговорах Киева и ВашингтонаВласти США ничего не хотят слышать от Украины о выходе на границы 2014 или 2022 годов. Об этом на фоне проходящих в Саудовской Аравии переговоров американской и украинской делегаций сообщил британский телеканал Sky News
Другая британская газета - Financial Times - уточнила, что в Саудовской Аравии украинцы предложат администрации Дональда Трампа план частичного перемирия. Вероятно, речь пойдет об озвученной ранее идее Франции остановить взаимные удары по инфраструктуре, то есть прекратить боевые действия в воздухе и на море. В обмен Киев хочет, чтобы Вашингтон восстановил военную помощь и предоставление разведывательной информации.
По мнению американского журналиста Сеймура Херша, в настоящее время все усилия США на украинском направлении будут сводиться к прекращению огня. Именно поэтому, пояснил он еред вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом была поставлена задача донести до европейцев требование Вашингтона воздержаться от новой военной помощи ВСУ.
Другие версии, о чем именно поговорят и как договорятся Вашингтон и Киев, изучила автор издания Украина.ру Евгения Кондакова в материале США не могут диктовать России свои условия. Что известно о переговорах в Джидде.
Между тем, переговорные карты Киева в ночь на 11 марта изменились, после того, как ВСУ предприняли одну из самых массированных атак на российские регионы: Самая массированная атака БПЛА в ночь перед переговорами: что о причинах говорят эксперты.