Борис Рожин: Кто он
эксперт Центра военно-политической журналистики
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Андрей БлинскийБорис Рожин интервью
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Андрей Блинский
Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonelcassad
Борис Александрович Рожин родился в 1981 году в Севастополе. Окончил педагогический университет имени Ушинского. В разное время работал системным администратором в Пенсионном Фонде города Севастополя, отвечал за безопасность супермаркетов сети "Ален", с 2008 по 2013 год предоставлял образовательные услуги, фриланс, веб-дизайн.
На площадке Живого Журнала 28 марта 2009 года завёл блог Colonel Cassad Рупор Тоталитарной Пропаганды. Имя Colonel Cassad, по признанию Бориса Рожина, он "взял от балды". На сегодняшний день популярный общественно-политический блог занимает 90-ю позицию по социальному капиталу свободного рейтинга.
На площадке Живого Журнала 28 марта 2009 года завёл блог Colonel Cassad Рупор Тоталитарной Пропаганды. Имя Colonel Cassad, по признанию Бориса Рожина, он "взял от балды". На сегодняшний день популярный общественно-политический блог занимает 90-ю позицию по социальному капиталу свободного рейтинга.
С 2014 года – возглавляет редакцию информационно-аналитического центра "Голос Севастополя". Именно он ввел в обиход словосочетание "вежливые люди", которыми везде называют российских солдат. Освещает события в Донбассе и на Украине. С 2015 года также активно пишет о событиях в Афганистане, Сирии, Ливии и других регионах.
Является мастером Международной Шахматной Федерации. Также увлекается философией, историей, фантастикой, онлайн-играми и компьютерной техникой.
Является мастером Международной Шахматной Федерации. Также увлекается философией, историей, фантастикой, онлайн-играми и компьютерной техникой.