https://ukraina.ru/20220717/1036508935.html

Борис Рожин: Кто он

Борис Рожин: Кто он - 17.07.2022 Украина.ру

Борис Рожин: Кто он

Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonelcassad

2022-07-17T11:38

2022-07-17T11:38

2022-07-17T11:38

рожин

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Борис Александрович Рожин родился в 1981 году в Севастополе. Окончил педагогический университет имени Ушинского. В разное время работал системным администратором в Пенсионном Фонде города Севастополя, отвечал за безопасность супермаркетов сети "Ален", с 2008 по 2013 год предоставлял образовательные услуги, фриланс, веб-дизайн. На площадке Живого Журнала 28 марта 2009 года завёл блог Colonel Cassad Рупор Тоталитарной Пропаганды. Имя Colonel Cassad, по признанию Бориса Рожина, он "взял от балды". На сегодняшний день популярный общественно-политический блог занимает 90-ю позицию по социальному капиталу свободного рейтинга.С 2014 года – возглавляет редакцию информационно-аналитического центра "Голос Севастополя". Именно он ввел в обиход словосочетание "вежливые люди", которыми везде называют российских солдат. Освещает события в Донбассе и на Украине. С 2015 года также активно пишет о событиях в Афганистане, Сирии, Ливии и других регионах. Является мастером Международной Шахматной Федерации. Также увлекается философией, историей, фантастикой, онлайн-играми и компьютерной техникой.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

рожин