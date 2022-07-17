Борис Рожин: Кто он - 17.07.2022 Украина.ру
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Борис Рожин: Кто он
Борис Рожин: Кто он - 17.07.2022 Украина.ру
Борис Рожин: Кто он
Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonelcassad
2022-07-17T11:38
2022-07-17T11:38
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Борис Александрович Рожин родился в 1981 году в Севастополе. Окончил педагогический университет имени Ушинского. В разное время работал системным администратором в Пенсионном Фонде города Севастополя, отвечал за безопасность супермаркетов сети "Ален", с 2008 по 2013 год предоставлял образовательные услуги, фриланс, веб-дизайн. На площадке Живого Журнала 28 марта 2009 года завёл блог Colonel Cassad Рупор Тоталитарной Пропаганды. Имя Colonel Cassad, по признанию Бориса Рожина, он "взял от балды". На сегодняшний день популярный общественно-политический блог занимает 90-ю позицию по социальному капиталу свободного рейтинга.С 2014 года – возглавляет редакцию информационно-аналитического центра "Голос Севастополя". Именно он ввел в обиход словосочетание "вежливые люди", которыми везде называют российских солдат. Освещает события в Донбассе и на Украине. С 2015 года также активно пишет о событиях в Афганистане, Сирии, Ливии и других регионах. Является мастером Международной Шахматной Федерации. Также увлекается философией, историей, фантастикой, онлайн-играми и компьютерной техникой.
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рожин
Борис Рожин: Кто он

эксперт Центра военно-политической журналистики

11:38 17.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Андрей БлинскийБорис Рожин интервью
Борис Рожин интервью - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Андрей Блинский
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Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonelcassad
Борис Александрович Рожин родился в 1981 году в Севастополе. Окончил педагогический университет имени Ушинского. В разное время работал системным администратором в Пенсионном Фонде города Севастополя, отвечал за безопасность супермаркетов сети "Ален", с 2008 по 2013 год предоставлял образовательные услуги, фриланс, веб-дизайн.
На площадке Живого Журнала 28 марта 2009 года завёл блог Colonel Cassad Рупор Тоталитарной Пропаганды. Имя Colonel Cassad, по признанию Бориса Рожина, он "взял от балды". На сегодняшний день популярный общественно-политический блог занимает 90-ю позицию по социальному капиталу свободного рейтинга.
С 2014 года – возглавляет редакцию информационно-аналитического центра "Голос Севастополя". Именно он ввел в обиход словосочетание "вежливые люди", которыми везде называют российских солдат. Освещает события в Донбассе и на Украине. С 2015 года также активно пишет о событиях в Афганистане, Сирии, Ливии и других регионах.

Является мастером Международной Шахматной Федерации. Также увлекается философией, историей, фантастикой, онлайн-играми и компьютерной техникой.
 
Рожин
 
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