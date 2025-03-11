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ПВО ночью 11 марта сбила 343 украинских беспилотника – Минобороны РФ

ПВО ночью 11 марта сбила 343 украинских беспилотника – Минобороны РФ - 11.03.2025 Украина.ру

ПВО ночью 11 марта сбила 343 украинских беспилотника – Минобороны РФ

Российская ПВО обнаружила и сбила 343 украинских БПЛА, в том числе шесть - в районе Курской АЭС. Об этом сообщает Минобороны РФ.

2025-03-11T15:18

2025-03-11T15:18

2025-03-11T15:23

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"Ночью 11 марта, в преддверии американо-украинских переговоров, киевский режим, для демонстрации способности Украины к продолжению боевых действий, нанес массированный удар по объектам гражданской инфраструктуры Российской Федерации с применением беспилотных летательных аппаратов", - констатировали в российском министерстве.Там также отметили, что профессиональными действиями боевых расчетов противовоздушной обороны и средствами РЭБ цель удара киевского режима была сорвана.Подавленные и сбитые украинские БПЛА падали на объекты жилой и экономической инфраструктуры. Зарегистрированы случаи гибели и ранений мирных жителей.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Беспрецедентная атака БПЛА на Москву. Как Зеленский пытается сорвать решающие переговоры

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