ПВО ночью 11 марта сбила 343 украинских беспилотника – Минобороны РФ - 11.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250311/1061710914.html
ПВО ночью 11 марта сбила 343 украинских беспилотника – Минобороны РФ
ПВО ночью 11 марта сбила 343 украинских беспилотника – Минобороны РФ - 11.03.2025 Украина.ру
ПВО ночью 11 марта сбила 343 украинских беспилотника – Минобороны РФ
Российская ПВО обнаружила и сбила 343 украинских БПЛА, в том числе шесть - в районе Курской АЭС. Об этом сообщает Минобороны РФ.
2025-03-11T15:18
2025-03-11T15:23
новости
россия
украина
москва
владимир зеленский
бпла
налеты
атака
пво
минобороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060787186_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_adf223fb0804c1630a4766b6e25beee0.jpg
"Ночью 11 марта, в преддверии американо-украинских переговоров, киевский режим, для демонстрации способности Украины к продолжению боевых действий, нанес массированный удар по объектам гражданской инфраструктуры Российской Федерации с применением беспилотных летательных аппаратов", - констатировали в российском министерстве.Там также отметили, что профессиональными действиями боевых расчетов противовоздушной обороны и средствами РЭБ цель удара киевского режима была сорвана.Подавленные и сбитые украинские БПЛА падали на объекты жилой и экономической инфраструктуры. Зарегистрированы случаи гибели и ранений мирных жителей.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Беспрецедентная атака БПЛА на Москву. Как Зеленский пытается сорвать решающие переговоры
россия
украина
москва
курская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060787186_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_40ef9c26a0993e2d595b9d2057b6b267.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, москва, владимир зеленский, бпла, налеты, атака, пво, минобороны рф, аэс, курская область
Новости, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, БПЛА, налеты, атака, ПВО, Минобороны РФ, АЭС, Курская область

ПВО ночью 11 марта сбила 343 украинских беспилотника – Минобороны РФ

15:18 11.03.2025 (обновлено: 15:23 11.03.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российская ПВО обнаружила и сбила 343 украинских БПЛА, в том числе шесть - в районе Курской АЭС. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Ночью 11 марта, в преддверии американо-украинских переговоров, киевский режим, для демонстрации способности Украины к продолжению боевых действий, нанес массированный удар по объектам гражданской инфраструктуры Российской Федерации с применением беспилотных летательных аппаратов", - констатировали в российском министерстве.
Там также отметили, что профессиональными действиями боевых расчетов противовоздушной обороны и средствами РЭБ цель удара киевского режима была сорвана.
"Обнаружены и сбиты 343 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе шесть украинских ударных беспилотных летательных аппаратов перехвачены в районе Курской атомной электростанции", - сказано в официальном сообщении.
Подавленные и сбитые украинские БПЛА падали на объекты жилой и экономической инфраструктуры. Зарегистрированы случаи гибели и ранений мирных жителей.
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Беспрецедентная атака БПЛА на Москву. Как Зеленский пытается сорвать решающие переговоры
 
НовостиРоссияУкраинаМоскваВладимир ЗеленскийБПЛАналетыатакаПВОМинобороны РФАЭСКурская область
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:08Первый раунд переговоров закончился: в СФ обратили внимание на странное место его проведения
16:0035 лет с начала распада СССР: как Литва проложила дорожку другим республикам
15:47Не бередите старые границы: в Британии уже делают первые выводы о переговорах Киева и Вашингтона
15:24Живое доказательство: в Польше задержали украинку, торговавшую человеческими органами
15:18ПВО ночью 11 марта сбила 343 украинских беспилотника – Минобороны РФ
15:08Предложения о миротворцах на Украине выглядят как попытка спасти остатки режима - Лавров
15:04Военный совет Запада в Париже. Чего ждать от форума по обороне и стратегии во Франции
15:03Фронтовые сводки: освобождение Горького, колоссальные потери ВСУ
14:48"Страшная месть" Зеленского, Украина ШОКирует своих граждан, "Культ вуду" по-украински и другие скандалы
14:32США не могут диктовать России свои условия. Что известно о переговорах в Джидде на 14.00
14:08Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ варианты решения украинского конфликта
13:52"У ОБСЕ большие проблемы": Песков сказал, что Путин не встретится с генсеком организации
13:50Постпред России при ОБСЕ объяснил, почему организация игнорирует атаки ВСУ на гражданские объекты РФ
13:41Почему Россия "упустила" Украину и с какой страны нужно начать лечение Европы — Караганов и Выдрин
13:05В прямом эфире: ВСУ ликвидировали сослуживцев, сдавшихся в плен в Запорожской области
13:05В Белгородской области пойман покушавшийся на российских военнослужащих – ФСБ
13:02Налёт беспилотников на Москву перед переговорами Украины и США. Главное на 13:00 11 марта
13:00Переговоры США и Украины начались. Зеленского нет, британскому премьеру пророчат фатальный провал
12:56"Хватит на многие месяцы": Кремль высказался о большом количестве оружия у Киева
12:55Последнее селфи: ВС РФ ликвидировали несколько боевиков ГУР, пока те фотографировались - СМИ
Лента новостейМолния