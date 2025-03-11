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ПВО ночью 11 марта сбила 343 украинских беспилотника – Минобороны РФ
ПВО ночью 11 марта сбила 343 украинских беспилотника – Минобороны РФ - 11.03.2025 Украина.ру
ПВО ночью 11 марта сбила 343 украинских беспилотника – Минобороны РФ
Российская ПВО обнаружила и сбила 343 украинских БПЛА, в том числе шесть - в районе Курской АЭС. Об этом сообщает Минобороны РФ.
2025-03-11T15:18
2025-03-11T15:18
2025-03-11T15:23
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"Ночью 11 марта, в преддверии американо-украинских переговоров, киевский режим, для демонстрации способности Украины к продолжению боевых действий, нанес массированный удар по объектам гражданской инфраструктуры Российской Федерации с применением беспилотных летательных аппаратов", - констатировали в российском министерстве.Там также отметили, что профессиональными действиями боевых расчетов противовоздушной обороны и средствами РЭБ цель удара киевского режима была сорвана.Подавленные и сбитые украинские БПЛА падали на объекты жилой и экономической инфраструктуры. Зарегистрированы случаи гибели и ранений мирных жителей.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Беспрецедентная атака БПЛА на Москву. Как Зеленский пытается сорвать решающие переговоры
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новости, россия, украина, москва, владимир зеленский, бпла, налеты, атака, пво, минобороны рф, аэс, курская область
Новости, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, БПЛА, налеты, атака, ПВО, Минобороны РФ, АЭС, Курская область
ПВО ночью 11 марта сбила 343 украинских беспилотника – Минобороны РФ
15:18 11.03.2025 (обновлено: 15:23 11.03.2025)
Российская ПВО обнаружила и сбила 343 украинских БПЛА, в том числе шесть - в районе Курской АЭС. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Ночью 11 марта, в преддверии американо-украинских переговоров, киевский режим, для демонстрации способности Украины к продолжению боевых действий, нанес массированный удар по объектам гражданской инфраструктуры Российской Федерации с применением беспилотных летательных аппаратов", - констатировали в российском министерстве.
Там также отметили, что профессиональными действиями боевых расчетов противовоздушной обороны и средствами РЭБ цель удара киевского режима была сорвана.
"Обнаружены и сбиты 343 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе шесть украинских ударных беспилотных летательных аппаратов перехвачены в районе Курской атомной электростанции", - сказано в официальном сообщении.
Подавленные и сбитые украинские БПЛА падали на объекты жилой и экономической инфраструктуры. Зарегистрированы случаи гибели и ранений мирных жителей.