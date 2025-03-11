https://ukraina.ru/20250311/1061712101.html

"Они сразу же начали убивать". Сирийская трагедия и лицемерие Запада

"Они сразу же начали убивать". Сирийская трагедия и лицемерие Запада - 11.03.2025 Украина.ру

"Они сразу же начали убивать". Сирийская трагедия и лицемерие Запада

В прибрежных районах Сирии продолжаются этнические чистки местного населения – в основном, алавитов и христиан.

2025-03-11T16:32

2025-03-11T16:32

2025-03-11T16:32

эксклюзив

украина

сирия

запад

василий небензя

the washington post

ес

башар асад

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0b/1061714705_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_9c7e3bc47ab1858eba602dc92b89972a.jpg

Поводом для вспышки массового насилия стало вооруженное выступление местного алавитского населения, которое началось отнюдь не на пустом месте.Алавиты – представители особой этноконфессиональной группы, исповедующей религию, возникшую в Средние века на стыке шиитского ислама и христианства, изначально воспринимались суннитскими джихадистами в качестве своих главных врагов. Тем более, что из алавитской среды происходила семья бывшего президента Сирии Башара Асада и многие ключевые фигуры из его окружения.Большинство алавитов исторически проживают именно на побережье Средиземного моря, в провинциях Тартус и Латакия. В двадцатых-тридцатых годах прошлого века там существовало квазинезависимое алавитское государство – одна из подмандатных территорий Франции, захватившей Сирию по итогам Первой мировой войны. И в нем даже выпускали собственные почтовые марки.После смены власти в стране, которая произошла в конце прошлого года, носители этого своеобразного мультикультурного региона подвергались постоянным нападениям исламистов, о которых мы подробно написали еще в январе.Один из таких эпизодов и спровоцировал протестное выступление алавитов, которое оказалось неорганизованным и стихийным – а возможно, стало результатом провокации со стороны внешних сил. Хотя переходное правительство в Дамаске утверждает, что за ним стоят офицеры асадовской армии.Небольшие группы алавитских повстанцев атаковали правительственные силы безопасности. Но уже на следующий день в прибрежные провинции вошли подразделения различных исламистских группировок, инкорпорированных в состав новой сирийской армии. Они сразу приступили к массовым убийствам беззащитного и безоружного мирного населения, в буквальном смысле транслируя эту бойню через опубликованные в соцсетях видео.Журналистка Дженан Муса передает свидетельства такой резни в алавитском селении Мухтария, со слов проживающей в ней женщины-алавитки:"После того, как они убили тех, кого они убили в домах и магазинах, они собрали группу мужчин, которые были еще живы. Они заставили эту группу мужчин ползти. Затем вооруженные люди начали снимать их, потому что мы видели эти видео позже в интернете. Они приказали группе мужчин лаять как собаки. Затем, за кадром, они убили их. Я могу подтвердить вам, что это видео было снято вооруженными людьми в нашей деревне.После того, как они сняли группу мужчин, они убили их всех. Также есть еще одно ужасное видео, показывающее последствия казни вооруженными людьми. Так много тел, рядом друг с другом, и вы можете услышать голоса женщин, которые плачут.Вооруженная группа, которая пришла в нашу деревню, она не проводила обысков, не задавала вопросов. Они сразу же начали убивать. Мой двоюродный брат – единственный ребенок мужского пола. И он недавно женился, и его жена беременна. Тем не менее, они убили его. Они не задавали никаких вопросов. Они просто убивали. Они убивали каждого мужчину, которого видели.По моим собственным оценкам, 70 процентов мужского населения (Мухтарии) погибло. Некоторые семьи потеряли 100 процентов всех членов мужского пола".Подобный кошмар повсеместно происходил в эти дни в окрестностях Тартуса и Латакии. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что за два дня здесь погибли более 1000 человек – но все понимают, что реальное число погибших гораздо больше. И среди них не только мужчины.Сотни людей сумели спастись на территории российской военной базы Хмеймим, где их разместили, накормили и оказали первую помощь. Множество алавитов спрятались в горах, как это не раз приходилось делать их предкам, или бежали на юг, в Ливан. Но на Западе, который столько лет добивался смещения президента Башара Асада, предпочли до последнего не замечать происходящей трагедии.Европейский союз ограничился тем, что осудил нападения на силы временного правительства Сирии, обвиняя во всем Асада. Европейские политики ни слова не сказали про этническую чистку, хотя у них тоже есть интернет, где все можно увидеть своими глазами.Тем не менее, происходящие события способны навредить репутации сирийского переходного правительства. В Дамаске объяснили массовые убийства эксцессами со стороны отдельных вооруженных групп и пообещали их наказать. Однако к этому скептически отнеслись даже на Западе."Власти хотели дистанцироваться от убийств, обвиняя в них неугодные элементы и создав комитет по расследованию случившегося. Но свидетели уверяют, что боевики, устроившие резню, были неотличимы от правительственных войск", – написала об этом газета The Washington Post.Сообщения о нападениях на мирных жителей продолжают поступать и сегодня, когда, по словам сирийских чиновников, они уже прекратились. От погромного насилия пострадали даже сунниты, которые отказывались поддержать джихадистов.Все это, безусловно, дает возможность провести параллели с трагическими событиями, положившими начало украинскому кризису."В Сирии, как и можно было предположить после госпереворота в конце прошлого года, разворачивается гражданская война, густо замешанная на межэтнической и межрелигиозной вражде. Захватившие власть радикалы пытаются превратить Сирию в моноэтническое и моноконфессиональное государство. Ничего нового – украинские радикалы после майдана попытались сделать то же самое, что и привело к крушению государства. Отвратительна реакция Евросоюза, который и после 2014 года на Украине, и после 2024 года в Сирии пытается из соображений геополитической целесообразности прикрыть злодеяния властей против собственного гражданского населения", – написал в своем телеграмм-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Ситуация в ближневосточной стране остается крайне нестабильной – несмотря на то, что сирийские курды только что заключили с переходным правительством соглашение, согласно которому курдским территориям пообещали мирное интегрирование в состав сирийского государства.На фоне событий в Тартусе и Латакии никакой уверенности, что власти в Дамаске способны в действительности гарантировать безопасность курдского населения. Под угрозой и проживающие на юге Сирии друзы, на которых пытается опереться Израиль. Накануне алавитского бунта они тоже вступали в столкновения с правительственными войсками.Консолидированное вмешательство международного сообщества могло бы остановить новый виток эскалации. Постоянный представитель Российской Федерации при ООН и в Совете Безопасности ООН Василий Небензя отметил, что члены Совбеза едины в позиции о недопустимости насилия в Сирии."Совет был един в том, что мы обсуждали сегодня, все высказались, я бы не сказал, что в один голос, но все подчеркивали одни и те же элементы: недопустимость того, что произошло, недопустимость массовых убийств", – сказал российский дипломат журналистам.Как бы там ни было, мертвых не воскресишь. А мы смогли еще раз убедиться в том, как буднично совершаются самые страшные кровавые преступления – как это не раз бывало в истории.Только раньше это не снимали на видео, выкладывая в прямом эфире.Больше об интересах Израиля в регионе в материале Игоря Сердюкова Сирийский гамбит. Нетаньяху направил в Москву русскоязычного генерала

https://ukraina.ru/20250307/1061632407.html

украина

сирия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, украина, сирия, запад, василий небензя, the washington post, ес, башар асад, оон