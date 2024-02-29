Роман Алехин: кто он? - 29.02.2024 Украина.ру
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Роман Алехин: кто он?
Роман Алехин: кто он? - 29.02.2024 Украина.ру
Роман Алехин: кто он?
Социальный технолог и военный волонтер
2024-02-29T15:51
2024-02-29T15:51
биография
сво
волонтеры
гуманитарная помощь
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Роман родился в 1980 году в Курске. После выпуска из школы в 1997 году поступил Тульский филиал Международного юридического института. После окончания вуза вернулся в родной Курск, где год работал в полиции в отделе экономических преступлений.В 2002 году Алехин увольняется из полиции и становится заместителем директора по коммерческим вопросам в протезно-ортопедическом предприятии в Курске, руководителем которого был его отец.В 2004 году открыл свой магазин ортопедических товаров.С начала СВО Роман Алехин занимается волонтерской деятельностью, помогает российским военнослужащим.
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биография, сво, волонтеры, гуманитарная помощь
биография, СВО, волонтеры, гуманитарная помощь

Роман Алехин: кто он?

15:51 29.02.2024
 
© Роман Алехин/TelegramРоман Алехин интервью
Роман Алехин интервью
© Роман Алехин/Telegram
Читать в
Социальный технолог и военный волонтер
Роман родился в 1980 году в Курске. После выпуска из школы в 1997 году поступил Тульский филиал Международного юридического института. После окончания вуза вернулся в родной Курск, где год работал в полиции в отделе экономических преступлений.
В 2002 году Алехин увольняется из полиции и становится заместителем директора по коммерческим вопросам в протезно-ортопедическом предприятии в Курске, руководителем которого был его отец.
В 2004 году открыл свой магазин ортопедических товаров.
С начала СВО Роман Алехин занимается волонтерской деятельностью, помогает российским военнослужащим.
 
биографияСВОволонтерыгуманитарная помощь
 
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