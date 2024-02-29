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Роман Алехин: кто он?

Роман Алехин: кто он? - 29.02.2024 Украина.ру

Роман Алехин: кто он?

Социальный технолог и военный волонтер

2024-02-29T15:51

2024-02-29T15:51

2024-02-29T15:51

биография

сво

волонтеры

гуманитарная помощь

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Роман родился в 1980 году в Курске. После выпуска из школы в 1997 году поступил Тульский филиал Международного юридического института. После окончания вуза вернулся в родной Курск, где год работал в полиции в отделе экономических преступлений.В 2002 году Алехин увольняется из полиции и становится заместителем директора по коммерческим вопросам в протезно-ортопедическом предприятии в Курске, руководителем которого был его отец.В 2004 году открыл свой магазин ортопедических товаров.С начала СВО Роман Алехин занимается волонтерской деятельностью, помогает российским военнослужащим.

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биография, сво, волонтеры, гуманитарная помощь