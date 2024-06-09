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Полковник Виктор Баранец: Россия выбьет из рук ВСУ волчанский козырь и пробьет "дно" в "ведре" Запада

Полковник Виктор Баранец: Россия выбьет из рук ВСУ волчанский козырь и пробьет "дно" в "ведре" Запада - 09.06.2024 Украина.ру

Полковник Виктор Баранец: Россия выбьет из рук ВСУ волчанский козырь и пробьет "дно" в "ведре" Запада

Я бы говорил о Сумском направлении только тогда, когда мы решим судьбу Волчанска. Этот город с давних времен называли ключом к Харькову

2024-06-09T08:17

2024-06-09T08:17

2024-06-09T08:17

интервью

россия

запад

вооруженные силы украины

дроны

сво

волчанск

харьковская область

потери

потери всу

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Если мы с этого направления подожмем украинские войска, настанет момент, когда не только с Сумского направления мы будем обжимать Харьков. Но это будет отдельный этап СВО, считает военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор БаранецОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее Украина официально объявила о переходе в контрнаступление в районе Липцов и Волчанска. При этом наблюдатели сходятся во мнении, что противник на этом направлении ставит куда более широкие цели: до саммита в Швейцарии выбить армию России с определенных позиций, встать в оборону, а затем вернуть часть сил обратно в Донбасс, чтобы залатать бреши возле Очеретино.- Виктор Николаевич, все ли мы сейчас делаем правильно, чтобы не дать противнику осуществить эти планы?- Давайте начнем с краю.Некоторое время назад Россия перешла в наступление в районе Волчанска. За две недели было взято под контроль полтора десятка населенных пунктов Харьковской области. Перепуганное таким поворотом дел украинское командование сняло несколько бригад с Южного направления и перебросило их на север. Более того, противник бросил сюда элитные части Нацгвардии и даже бригаду охраны Генштаба. Одним словом, они сгребали в кучу все, что можно было сгрести, и в итоге создали мощный кулак, сумев затормозить наше наступление своими оборонительными действиями.В частности, мы сейчас бодаемся за Волчанск. Сначала мы взяли 2/3 города, потом ВСУ нас оттуда выдавили (будем говорить прямо), а теперь там продолжается самая яростная схватка на этом направлении.И Зеленский, паническим образом приехавший под Харьков, и Сырский не стесняясь говорили, что ситуация для них сложная. А теперь Украина трубит во все трубы, что у них (о боже мой), началось новое контрнаступление. Здесь больше военно-политического фиглярства, чем реальных дел.Да, противник пытается атаковать нас на многих участках. Иногда они проводят по 15-16 атак в сутки. ВСУ ставят целью расшатать наши позиции и показать миру самое главное - они остановили наступление российской армии. Если киевский режим не сделает это до Швейцарской конференции, Запад может спросить у Зеленского: "Мы дали вам горы денег и оружия. Где результат?". Он может ответить: "Мы погнали русских из-под Харькова".Хотя здесь надо поставить большой знак вопроса: погнали ли они нас.- И все-таки, как именно мы будем отражать атаки Украины под Харьковом? Продолжать то же, что и сейчас? Усиливать группировку в Волчанске? Или открывать Сумское направление?- Я бы говорил о Сумском направлении только тогда, когда мы решим судьбу Волчанска. Этот город с давних времен называли ключом к Харькову. Если мы с этого направления подожмем украинские войска, настанет момент, когда не только с Сумского направления мы будем обжимать Харьков. Но это будет отдельный этап СВО.Я не исключаю, что для решения этой задачи армия России введет в бой резервы. Потому что Владимир Путин приказал создать буферную зону для безопасности приграничья. Это не без проблем, но делается. Надо же честно смотреть людям в глаза и сказать многострадальному Белгороду: "Мы, развивая наступление на других направлениях, упустили момент, что нам надо защищать собственные города на собственной территории".Мы эту задачу решаем. Несмотря на то, что ВСУ массированно обстреливает наши города. Только за последние сутки мы сбили около 40 беспилотников. Дефицита дронов у противника нет. Они с помощью БПЛА компенсируют недостаток снарядов.- В самом Волчанске чего ждать? Затяжных боев по образцу Артемовска?- Учитывая сегодняшнюю насыщенность украинскими войсками Волчанска, нам предстоит много работы. Нас ждет большая драка. Нам очень важно испортить Зеленскому настроение, решив вопрос с Волчанском к этому шоу в Швейцарии. Нам нужно выбить из рук Зеленского козырь, с которым он собирается ехать на этот саммит.- Вы затронули тему массированного применения Украиной дронов. На передовой ходят слухи, что скоро противник будет тратить по пять дронов на пехотинца и по 15 – на технику. Насколько обоснованы наши опасения? Если обоснованы, как мы сможем на это ответить?- Если у украинского солдата действительно будет пять дронов, то для решения этой проблемы российскому солдату понадобится 15 дронов. Мы должны найти мощное противоядие против них. Я стучу по дереву, но мне кажется, мы его отчасти нашли, поскольку мы каждый день валим с неба несколько десятков вражеских БПЛА. Нам надо и дальше бороться с этой напастью.Да, на Украине развернуто массовое производство примитивных беспилотников в больших количествах. Да, Украина их тайком закупает за рубежом. И сражения с ними становится одним из ключевых факторов в достижении нашей победы. Если мы сможем эффективно снимать с неба эти тучи украинских беспилотников, мы быстрее добьемся своих целей.- Если говорить о других наших потребностях, то недавно в зоне СВО наконец-то была замечена самоходка "Мальва". Когда мы увидим ее эффективность?- Противник уже убедился в ее эффективности. Он уже приходит от нее в ужас. Я понимаю, что нам нужно больше "Мальв". Этим сейчас занимается наш ВПК. И не только "Мальвами".Понимаете, в свое время мы были очень богаты на различные виды вооружений. Их было столько, что у генералов глаза разбегались. Они, покуривая сигарету, говорили: "Это пока не надо. И это пока не надо. И вот это пока не надо". А когда нас приперло, выяснилось, что у нас в закромах есть чудеснейшие образцы оружия. Генералы стали говорить: "И это давайте, и это давайте, и вот это давайте".Повторюсь, некоторые виды вооружений вообще хотели снять с производства. А теперь оказалось, что это замечательная находка для нашей армии.Давайте говорить правду. У нас полно высоколобых военных теоретиков. У нас полно научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро. Но почему-то никто из них не может ответить на вопросы простого обывателя: "Почему мы недооценили фактор беспилотников, если видели, какое большое значение они приобрели в Карабахе"?Это даже не ошибка. Это граничит с преступлением перед собственной армией.Мы же не от хорошей жизни помчались в Иран и закупили там несколько тысяч "Гераней". И в Китае мы кое-что приобретаем. Но это же делается по ходу военных действий. А в военном деле надо предвидеть ход боевых действий.Тем не менее, сейчас у нас развернулся не только государственный, но и народный ВПК. Простые люди клепают эффективные штуки, которые мы тащим на поле боя. Но надо признать, что мы прозевали не только беспилотники, но и другие средства ведения войны. Например, связь. Это вторая напасть, которая на нас навалилась. Мы много тратили денег на средства связи, а потом, задрав штаны, побежали в Китай, чтобы купить несчастные радиопередатчики для солдата.Один командир звона мне рассказывал: "Чтобы связаться с соседним взводом, который находился в ста метрах от нас, мне пришлось отправить под пули солдатика с записочкой". Это и есть современная армия на современной войне? А дальше что? Нам придется голубей с записочками отправлять в Генштаб?Чем быстрее мы исправим эти ошибки, тем лучше будет себя чувствовать наша армия на поле боя.- Вы уверены, что мы больше ничего не прозеваем?- Противник нас многому научил. Он научил нас предвидеть то оружие, которое необходимо для победы. Война – это суровый, но мудрый учитель. Мы только сейчас начали понимать, какой характер приобрели реальные, а не теоретические боевые действия. Мы же эти тридцать лет готовили армию к борьбе с террористами. Однажды я даже со зла статью написал, что мы на подводных лодках за бандитами собираемся гоняться. Нам нужны другие инструменты.Более того, мы не предвидели боевых действий с противником, который вырос с нами из одной школы. И мы заранее не предвидели, что этот противник получит массированные поставки вооружений. Надо же было заранее блокировать этот вопрос. И эта задача не снимается с повестки дня.Вы же видите, что Украина каждый день хвастается, что она получила новые партии вооружений. Обыватель у меня спрашивает: "А как это все доезжает до поля боя? Почему оно спокойно передвигается по автобанам и железным дорогам?". Да, мы бомбим эшелоны с техникой, как это было в Лозовой. Но уровень нашего поражения должен был таков, чтобы довести до бессмысленности этих поставок.Мы должны пробить дно в ведре, куда Запад все еще льет воду. Эта стратегическая проблема СВО до сих пор не решена.- Когда Владимир Путин сравнил наши потери с потерями ВСУ, наблюдатели пришли к выводу, что мы в месяц теряем по 10 тысяч человек. Приемлемый ли это для нас уровень?- Гибель даже одного солдата – это уже серьезная потеря.Меня может утешить только то, что эти потери у нас снижаются из месяца в месяц. Та неспешность, за которую мы критикуем наших генералов, связана с тем, что Кремль даст им по голове, если будут неоправданные потери. Несколько наших генералов уже слетели с должности именно из-за этого.Вы можете щелкнуть меня по носу и спросить: "Виктор Николаевич, а разве бывают оправданные потери"? Оправданных потерь не бывает. Но война такая штука, где убивают. Солдат и офицер могут угодить под снаряд или шальную пулю. Неоправданные потери – это когда наше командование допускают "шалости" вроде построения личного состава на поле боя для награждения. Эти 200 человек стоят и ждут, пока приедет генерал и вручит им ордена, а потом прилетает украинская ракета. Половина из них тут же гибнет.Конкретно за это сняли одного из наших командармов.Только об этом тоже говорить не Баранец. Это честно должно объяснять Минобороны. А то мы с народом привыкли говорить резиновыми и круглыми словами.Что нам сообщают в каждой фронтовой сводке? "Улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи". Охотно верю. Но когда ты это внимательно читаешь, то приходишь к выводу, что мы полторы недели улучшали позиции под какой-нибудь Ивантеевкой и до сих пор не улучшили. Народ к такому фиглярству не привык. Лучше не говорите ничего. Вы только людям голову не морочьте.Путин сказал о потерях. Почему в сводках Минобороны не говорится, что у нас есть потери. Ждали Путина? Почему нельзя сказать: "есть определенные потери с российской стороны". А конкретные цифры назовет или Путин, или Белоусов.- Путин также сказал, что ВСУ в месяц теряют по 50 тысяч человек (25 тысяч санитарными и 25 тысяч безвозвратными). Сколько они при такой динамике смогут сопротивляться?- Эти цифры впечатляют. Но надо уметь их мудро читать. Не надо думать, что в месяц обязательно гибнет по 50 тысяч украинских солдат. Это усредненная цифра за время СВО. На каких-то участках враг за сутки терял по 500 человек, а на каких-то – всего пять. Тем не менее, на эти потери нельзя обращать внимания. Это серьезный фактор.Но мы, при планировании дальнейшего хода СВО, будем опираться и на другие факторы. Нам придется учитывать объемы вооружений, которые поставит Запад на Украину. Нам придется это все крошить и взрывать. Нам важно учесть, поедут ли на Украину французские наемники, по поводу которых Макрон до сих пор не может определиться: посылать их или нет? Мы наблюдаем, что на Западе есть раздрай по поводу ракетных ударов по "глубинной" России.Все это определит нашу стратегию боевых действий в этом году.- Какие будут ваши прогнозы на самое ближайшее время?- Я вам назову несколько прогнозов. Мне самому интересно, сбудутся они или нет.Первое. В ближайшее время главным для нас будет Харьковское направление. Это для нас принципиально важно, потому что приказ Путина есть приказ. Нам необходимо создать буферную зону. Сделать это будет непросто. Для этого нам придется заслать сотни диверсионных групп, чтобы определить позиции артиллеристов и ракетчиков ВСУ, откуда летит вся эта нечисть по Белгороду. Речь идет о зачистке огромного региона.Второе. Было официально объявлено, что мы создадим новый федеральный округ из Крыма и новых регионов. Это же очень интересно. Только у полковника Баранца один вопрос: "Ребята, мы же контролируем только 50% Запорожской области. То же самое касается Донбасса и Херсона О каком федеральном округе мы можем говорить?".Я бы также хотел получить ответ на вопрос, что мы будем делать с Одесской и Николаевской областями. Мы же пролили много крови, двигаясь в направлении Черного моря.Третье. Опять начались разговоры о заморозке конфликта на Украине по корейскому сценарию. Вообще-то к переговорам стремится сторона, которая проигрывает войну. Переговоры вымаливает слабые. Я не думаю, что мы слабые. Но это надо объяснить народу. Надо сказать людям, в каком направлении мы будем двигаться.Для нас принципиально важно хотя бы дойти до административных границ ДНР и ЛНР в Славянске и Краматорске. Там предстоит жаркая схватка, поскольку эти города уже превращаются в фортеци. Туда уже летят наши "Искандеры". Мы уже начинаем выкорчевывать наиболее опасные позиции ВСУ.Так я вижу ближайшие месяцы СВО.Об ситуации на конкретных направлениях - в интервью Олега Измайлова: Россия за "десять лет" соберет "Ил-2", чтобы ударить ВСУ в двух привлекательных местах

https://ukraina.ru/20221027/1040206253.html

https://ukraina.ru/20240607/1055543428.html

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Кирилл Курбатов

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