В прямом эфире: ВСУ ликвидировали сослуживцев, сдавшихся в плен в Запорожской области
© скриншот видео РИА Новости
© скриншот видео РИА Новости
Оператор БПЛА ВСУ выследил и ликвидировал своих сослуживцев, сдавшихся в плен российским военным в районе Васильевки в Запорожской области. Об этом 11 марта журналистам агентства РИА Новости рассказал представитель силовых структур
"Наши специалисты осуществляли контроль частот в заданном районе. В районе Васильевки был зафиксирован видеосигнал ударного БПЛА, который передвигался в режиме поиска. Спустя время БПЛА вышел на автомобиль, в котором находились пленные бойцы ВСУ, рядом находились наши. Наши вовремя заметили "птичку" и успели скрыться. Коптер атаковал машину, в которой продолжали находиться пленные", - рассказал собеседник издания.
И это привычное поведение украинских военных. Пару дней назад телеграм-канал SHOT опубликовал информациюе о том, что ВСУ массово расстреливают своих раненых мобилизованных на Суджанском направлении. В публикации канала уточнялось, что почти у всех убитых вэсэушников с пробитой головой также имелись минно-взрывные травмы ног. При этом вооружения и снаряжения при них не было, что очевидно свидетельствует о том, что все это забирают с собой другие украинские военные.
Подробности - в материале ВСУ отстреливают раненых мобилизованных, отступая в Курской области - СМИ.
Параллельно телеграм-канал "Другая Украина" рассказал историю уничтожения российскими вооруженными силами нескольких военных Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Они погибли при попытке высадиться на газодобывающей платформе в Черном море, где первым делом решили сделать памятные снимки: Последнее селфи: ВС РФ ликвидировали несколько боевиков ГУР, пока те фотографировались - СМИ.