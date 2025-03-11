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В прямом эфире: ВСУ ликвидировали сослуживцев, сдавшихся в плен в Запорожской области

В прямом эфире: ВСУ ликвидировали сослуживцев, сдавшихся в плен в Запорожской области - 11.03.2025 Украина.ру

В прямом эфире: ВСУ ликвидировали сослуживцев, сдавшихся в плен в Запорожской области

Оператор БПЛА ВСУ выследил и ликвидировал своих сослуживцев, сдавшихся в плен российским военным в районе Васильевки в Запорожской области. Об этом 11 марта журналистам агентства РИА Новости рассказал представитель силовых структур

2025-03-11T13:05

2025-03-11T13:05

2025-03-11T13:05

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И это привычное поведение украинских военных. Пару дней назад телеграм-канал SHOT опубликовал информациюе о том, что ВСУ массово расстреливают своих раненых мобилизованных на Суджанском направлении. В публикации канала уточнялось, что почти у всех убитых вэсэушников с пробитой головой также имелись минно-взрывные травмы ног. При этом вооружения и снаряжения при них не было, что очевидно свидетельствует о том, что все это забирают с собой другие украинские военные.Подробности - в материале ВСУ отстреливают раненых мобилизованных, отступая в Курской области - СМИ.Параллельно телеграм-канал "Другая Украина" рассказал историю уничтожения российскими вооруженными силами нескольких военных Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Они погибли при попытке высадиться на газодобывающей платформе в Черном море, где первым делом решили сделать памятные снимки: Последнее селфи: ВС РФ ликвидировали несколько боевиков ГУР, пока те фотографировались - СМИ.

запорожская область

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новости, запорожская область, курская область, черное море, вооруженные силы украины, минобороны, уничтожение, ликвидация, фото, селфи, плен