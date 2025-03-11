В прямом эфире: ВСУ ликвидировали сослуживцев, сдавшихся в плен в Запорожской области - 11.03.2025 Украина.ру
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В прямом эфире: ВСУ ликвидировали сослуживцев, сдавшихся в плен в Запорожской области
В прямом эфире: ВСУ ликвидировали сослуживцев, сдавшихся в плен в Запорожской области - 11.03.2025 Украина.ру
В прямом эфире: ВСУ ликвидировали сослуживцев, сдавшихся в плен в Запорожской области
Оператор БПЛА ВСУ выследил и ликвидировал своих сослуживцев, сдавшихся в плен российским военным в районе Васильевки в Запорожской области. Об этом 11 марта журналистам агентства РИА Новости рассказал представитель силовых структур
2025-03-11T13:05
2025-03-11T13:05
новости
запорожская область
курская область
черное море
вооруженные силы украины
минобороны
уничтожение
ликвидация
фото
селфи
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И это привычное поведение украинских военных. Пару дней назад телеграм-канал SHOT опубликовал информациюе о том, что ВСУ массово расстреливают своих раненых мобилизованных на Суджанском направлении. В публикации канала уточнялось, что почти у всех убитых вэсэушников с пробитой головой также имелись минно-взрывные травмы ног. При этом вооружения и снаряжения при них не было, что очевидно свидетельствует о том, что все это забирают с собой другие украинские военные.Подробности - в материале ВСУ отстреливают раненых мобилизованных, отступая в Курской области - СМИ.Параллельно телеграм-канал "Другая Украина" рассказал историю уничтожения российскими вооруженными силами нескольких военных Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Они погибли при попытке высадиться на газодобывающей платформе в Черном море, где первым делом решили сделать памятные снимки: Последнее селфи: ВС РФ ликвидировали несколько боевиков ГУР, пока те фотографировались - СМИ.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, запорожская область, курская область, черное море, вооруженные силы украины, минобороны, уничтожение, ликвидация, фото, селфи, плен
Новости, Запорожская область, Курская область, Черное море, Вооруженные силы Украины, Минобороны, уничтожение, ликвидация, фото, селфи, плен

В прямом эфире: ВСУ ликвидировали сослуживцев, сдавшихся в плен в Запорожской области

13:05 11.03.2025
 
© скриншот видео РИА Новости
© скриншот видео РИА Новости
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Оператор БПЛА ВСУ выследил и ликвидировал своих сослуживцев, сдавшихся в плен российским военным в районе Васильевки в Запорожской области. Об этом 11 марта журналистам агентства РИА Новости рассказал представитель силовых структур
"Наши специалисты осуществляли контроль частот в заданном районе. В районе Васильевки был зафиксирован видеосигнал ударного БПЛА, который передвигался в режиме поиска. Спустя время БПЛА вышел на автомобиль, в котором находились пленные бойцы ВСУ, рядом находились наши. Наши вовремя заметили "птичку" и успели скрыться. Коптер атаковал машину, в которой продолжали находиться пленные", - рассказал собеседник издания.
И это привычное поведение украинских военных. Пару дней назад телеграм-канал SHOT опубликовал информациюе о том, что ВСУ массово расстреливают своих раненых мобилизованных на Суджанском направлении. В публикации канала уточнялось, что почти у всех убитых вэсэушников с пробитой головой также имелись минно-взрывные травмы ног. При этом вооружения и снаряжения при них не было, что очевидно свидетельствует о том, что все это забирают с собой другие украинские военные.
Подробности - в материале ВСУ отстреливают раненых мобилизованных, отступая в Курской области - СМИ.
Параллельно телеграм-канал "Другая Украина" рассказал историю уничтожения российскими вооруженными силами нескольких военных Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Они погибли при попытке высадиться на газодобывающей платформе в Черном море, где первым делом решили сделать памятные снимки: Последнее селфи: ВС РФ ликвидировали несколько боевиков ГУР, пока те фотографировались - СМИ.
 
НовостиЗапорожская областьКурская областьЧерное мореВооруженные силы УкраиныМинобороныуничтожениеликвидацияфотоселфиплен
 
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