Сейчас пожинаем плоды: в СФ ответили нашему изданию, как снова не потерять Украину - 11.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250311/1061716848.html
Сейчас пожинаем плоды: в СФ ответили нашему изданию, как снова не потерять Украину
Сейчас пожинаем плоды: в СФ ответили нашему изданию, как снова не потерять Украину - 11.03.2025 Украина.ру
Сейчас пожинаем плоды: в СФ ответили нашему изданию, как снова не потерять Украину
Часть политиков после распада СССР пытались наладить интеграцию России и Украины, однако эти усилия не привели к желаемому результату. Сегодня Запад снова предлагает России невыгодные для нее условия. Например, разоружение. Как не повторить ошибок прошлого?
2025-03-11T16:59
2025-03-11T18:07
эксклюзив
россия
украина
европа
дмитрий выдрин
сергей караганов
украина.ру
совет федерации
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0b/1061715850_0:8:3245:1833_1920x0_80_0_0_5fa96d8b2f1502111e922b4ff40e0737.jpg
На этот вопрос журналистов издания Украина.ру во время пресс-конференции ответил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Чижов.Он отметил, что в советский период была допущена масса сознательных и бессознательных ошибок и просчетов, которые и привели к нынешнему положению дел. И теперь Россия стоит перед логичным вопросом: что делать с Украиной? В общественном пространстве обсуждают несколько решений этого уравнения. В их числе - раздел страны, "тем более, что плодоядные взоры на западную часть Украины со стороны соседних государств достаточно заметны". Но у России свои цели.Во вторник, 11 марта, на сайте издания Украина.ру вышло большое интервью с политологами Сергеем Карагановым и Дмитрием Выдриным, которые были одними из тех, кто после распада СССР пытался наладить интеграцию России и Украины.Они рассказали о том, что именно предпринималось, а также ответили на вопрос, как сейчас делать работу над ошибками, чтобы не допустить превращения Украины и Европы в еще более остервенелых врагов Москвы. В частности, Караганов отметил, что первый шаг Россия уже сделала, увеличив свой ядерный потенциал. Дальше нужно вывести США из украинского конфликта, а затем "заняться Европой, которая озверела и третий раз за последние сто с небольшим лет тянет мир к мировой войне".Выдрин добавил, что лечиться миру придется долго, и сейчас главная интрига - кто станет главным миротворцем между США и Европой. Спойлер - Москва."Штаты вдруг стали лечиться: видимо, нашли какой-то секрет самолечения быстрее Европы. Я подозреваю, что скоро Россия предложит себя на роль миротворца между США и Европой. Россия из участника конфликта станет модератором разрешения этого глобального конфликта", - выразил уверенность Выдрин.
https://ukraina.ru/20250311/1061704927.html
россия
украина
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0b/1061715850_514:0:3245:2048_1920x0_80_0_0_280ee316235e6ce61ad506c62b2ecd79.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, украина, европа, дмитрий выдрин, сергей караганов, украина.ру, совет федерации, безопасность
Эксклюзив, Россия, Украина, Европа, Дмитрий Выдрин, Сергей Караганов, Украина.ру, Совет Федерации, безопасность

Сейчас пожинаем плоды: в СФ ответили нашему изданию, как снова не потерять Украину

16:59 11.03.2025 (обновлено: 18:07 11.03.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкП/к первого заместителя председателя Комитета СФ по обороне и безопасности В. Чижова
П/к первого заместителя председателя Комитета СФ по обороне и безопасности В. Чижова - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Марина
Полякова
автор Украина.ру
Все материалы
Часть политиков после распада СССР пытались наладить интеграцию России и Украины, однако эти усилия не привели к желаемому результату. Сегодня Запад снова предлагает России невыгодные для нее условия. Например, разоружение. Как не повторить ошибок прошлого?
На этот вопрос журналистов издания Украина.ру во время пресс-конференции ответил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Чижов.
Он отметил, что в советский период была допущена масса сознательных и бессознательных ошибок и просчетов, которые и привели к нынешнему положению дел. И теперь Россия стоит перед логичным вопросом: что делать с Украиной? В общественном пространстве обсуждают несколько решений этого уравнения. В их числе - раздел страны, "тем более, что плодоядные взоры на западную часть Украины со стороны соседних государств достаточно заметны". Но у России свои цели.

"Наш президент четко сформулировал цели и задачи специальной военной операции, там все четко сказано и с тех пор не менялось. Мы не можем себе позволить сохранение на западной границе нашей страны антироссийского государственного образования, как бы оно ни называлось. Правильно? Ну, вот поэтому... говорить о временном прекращении огня, примирении, перемирии нельзя. Тем более о миротворцах, тем более из нацистских стран", - подчеркнул Чижов.

Во вторник, 11 марта, на сайте издания Украина.ру вышло большое интервью с политологами Сергеем Карагановым и Дмитрием Выдриным, которые были одними из тех, кто после распада СССР пытался наладить интеграцию России и Украины.
Они рассказали о том, что именно предпринималось, а также ответили на вопрос, как сейчас делать работу над ошибками, чтобы не допустить превращения Украины и Европы в еще более остервенелых врагов Москвы. В частности, Караганов отметил, что первый шаг Россия уже сделала, увеличив свой ядерный потенциал. Дальше нужно вывести США из украинского конфликта, а затем "заняться Европой, которая озверела и третий раз за последние сто с небольшим лет тянет мир к мировой войне".
Выдрин добавил, что лечиться миру придется долго, и сейчас главная интрига - кто станет главным миротворцем между США и Европой. Спойлер - Москва.
"Штаты вдруг стали лечиться: видимо, нашли какой-то секрет самолечения быстрее Европы. Я подозреваю, что скоро Россия предложит себя на роль миротворца между США и Европой. Россия из участника конфликта станет модератором разрешения этого глобального конфликта", - выразил уверенность Выдрин.
Почему Россия упустила Украину и с какой страны нужно начать лечение Европы — Караганов и Выдрин
13:41
Почему Россия "упустила" Украину и с какой страны нужно начать лечение Европы — Караганов и Выдрин
 
ЭксклюзивРоссияУкраинаЕвропаДмитрий ВыдринСергей КарагановУкраина.руСовет Федерациибезопасность
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:25"Вначале надо раздавить Китай": Ищенко рассказал, как консерваторы хотят ослабить позиции России
19:15Кнутов: "ВС РФ надо завершить освобождение Курской области и развивать наступление на Покровск"
18:55"Евросоюз стал апологетом войны": Небензя раскритиковал противников мира в ООН
18:46"Дело - труба". Украинские эксперты и политики о ситуации и о том, что сделал бы товарищ Сталин
18:45Перевооружение Европы, раздел Украины, оптика ОБСЕ и странное место для переговоров США-Украина
18:42Пять человек погибли в Беловском районе Курской области из-за удара ВСУ по торговому центру
18:10Полковник Геннадий Алехин: Россия после красивой операции под Курском нацелилась на Золочевский район
18:08Почему ВСУ решили атаковать Москву именно сейчас и как защититься от дронового терроризма — Кнутов
18:00Атака дронов ВСУ, освобождение Курской области, бессилие ОБСЕ. Итоги 11 марта
17:47"Я думаю, что это поможет": в Совете Федерации оценили решение МИД протереть розовые очки ОБСЕ
17:17А знал ли Трамп заранее? В Совете Федерации посмотрели на налет БПЛА под другим углом
17:06Переговоры в Джидде: Штаты взяли перерыв, Ермак остался "продолжать работу", а Рада впала в паралич
16:59Сейчас пожинаем плоды: в СФ ответили нашему изданию, как снова не потерять Украину
16:46Российская армия вошла в черту Суджи, а заодно и в Днепропетровскую область
16:32"Они сразу же начали убивать". Сирийская трагедия и лицемерие Запада
16:08Первый раунд переговоров закончился: в СФ обратили внимание на странное место его проведения
16:0035 лет с начала распада СССР: как Литва проложила дорожку другим республикам
15:47Не бередите старые границы: в Британии уже делают первые выводы о переговорах Киева и Вашингтона
15:24Живое доказательство: в Польше задержали украинку, торговавшую человеческими органами
15:18ПВО ночью 11 марта сбила 343 украинских беспилотника – Минобороны РФ
Лента новостейМолния