https://ukraina.ru/20250311/1061716848.html

Сейчас пожинаем плоды: в СФ ответили нашему изданию, как снова не потерять Украину

Сейчас пожинаем плоды: в СФ ответили нашему изданию, как снова не потерять Украину - 11.03.2025 Украина.ру

Сейчас пожинаем плоды: в СФ ответили нашему изданию, как снова не потерять Украину

Часть политиков после распада СССР пытались наладить интеграцию России и Украины, однако эти усилия не привели к желаемому результату. Сегодня Запад снова предлагает России невыгодные для нее условия. Например, разоружение. Как не повторить ошибок прошлого?

2025-03-11T16:59

2025-03-11T16:59

2025-03-11T18:07

эксклюзив

россия

украина

европа

дмитрий выдрин

сергей караганов

украина.ру

совет федерации

безопасность

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На этот вопрос журналистов издания Украина.ру во время пресс-конференции ответил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Чижов.Он отметил, что в советский период была допущена масса сознательных и бессознательных ошибок и просчетов, которые и привели к нынешнему положению дел. И теперь Россия стоит перед логичным вопросом: что делать с Украиной? В общественном пространстве обсуждают несколько решений этого уравнения. В их числе - раздел страны, "тем более, что плодоядные взоры на западную часть Украины со стороны соседних государств достаточно заметны". Но у России свои цели.Во вторник, 11 марта, на сайте издания Украина.ру вышло большое интервью с политологами Сергеем Карагановым и Дмитрием Выдриным, которые были одними из тех, кто после распада СССР пытался наладить интеграцию России и Украины.Они рассказали о том, что именно предпринималось, а также ответили на вопрос, как сейчас делать работу над ошибками, чтобы не допустить превращения Украины и Европы в еще более остервенелых врагов Москвы. В частности, Караганов отметил, что первый шаг Россия уже сделала, увеличив свой ядерный потенциал. Дальше нужно вывести США из украинского конфликта, а затем "заняться Европой, которая озверела и третий раз за последние сто с небольшим лет тянет мир к мировой войне".Выдрин добавил, что лечиться миру придется долго, и сейчас главная интрига - кто станет главным миротворцем между США и Европой. Спойлер - Москва."Штаты вдруг стали лечиться: видимо, нашли какой-то секрет самолечения быстрее Европы. Я подозреваю, что скоро Россия предложит себя на роль миротворца между США и Европой. Россия из участника конфликта станет модератором разрешения этого глобального конфликта", - выразил уверенность Выдрин.

https://ukraina.ru/20250311/1061704927.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

эксклюзив, россия, украина, европа, дмитрий выдрин, сергей караганов, украина.ру, совет федерации, безопасность