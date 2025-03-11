https://ukraina.ru/20250311/1061716848.html
Сейчас пожинаем плоды: в СФ ответили нашему изданию, как снова не потерять Украину
Сейчас пожинаем плоды: в СФ ответили нашему изданию, как снова не потерять Украину - 11.03.2025 Украина.ру
Сейчас пожинаем плоды: в СФ ответили нашему изданию, как снова не потерять Украину
Часть политиков после распада СССР пытались наладить интеграцию России и Украины, однако эти усилия не привели к желаемому результату. Сегодня Запад снова предлагает России невыгодные для нее условия. Например, разоружение. Как не повторить ошибок прошлого?
2025-03-11T16:59
2025-03-11T16:59
2025-03-11T18:07
эксклюзив
россия
украина
европа
дмитрий выдрин
сергей караганов
украина.ру
совет федерации
безопасность
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На этот вопрос журналистов издания Украина.ру во время пресс-конференции ответил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Чижов.Он отметил, что в советский период была допущена масса сознательных и бессознательных ошибок и просчетов, которые и привели к нынешнему положению дел. И теперь Россия стоит перед логичным вопросом: что делать с Украиной? В общественном пространстве обсуждают несколько решений этого уравнения. В их числе - раздел страны, "тем более, что плодоядные взоры на западную часть Украины со стороны соседних государств достаточно заметны". Но у России свои цели.Во вторник, 11 марта, на сайте издания Украина.ру вышло большое интервью с политологами Сергеем Карагановым и Дмитрием Выдриным, которые были одними из тех, кто после распада СССР пытался наладить интеграцию России и Украины.Они рассказали о том, что именно предпринималось, а также ответили на вопрос, как сейчас делать работу над ошибками, чтобы не допустить превращения Украины и Европы в еще более остервенелых врагов Москвы. В частности, Караганов отметил, что первый шаг Россия уже сделала, увеличив свой ядерный потенциал. Дальше нужно вывести США из украинского конфликта, а затем "заняться Европой, которая озверела и третий раз за последние сто с небольшим лет тянет мир к мировой войне".Выдрин добавил, что лечиться миру придется долго, и сейчас главная интрига - кто станет главным миротворцем между США и Европой. Спойлер - Москва."Штаты вдруг стали лечиться: видимо, нашли какой-то секрет самолечения быстрее Европы. Я подозреваю, что скоро Россия предложит себя на роль миротворца между США и Европой. Россия из участника конфликта станет модератором разрешения этого глобального конфликта", - выразил уверенность Выдрин.
https://ukraina.ru/20250311/1061704927.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, россия, украина, европа, дмитрий выдрин, сергей караганов, украина.ру, совет федерации, безопасность
Эксклюзив, Россия, Украина, Европа, Дмитрий Выдрин, Сергей Караганов, Украина.ру, Совет Федерации, безопасность
Сейчас пожинаем плоды: в СФ ответили нашему изданию, как снова не потерять Украину
16:59 11.03.2025 (обновлено: 18:07 11.03.2025)
Часть политиков после распада СССР пытались наладить интеграцию России и Украины, однако эти усилия не привели к желаемому результату. Сегодня Запад снова предлагает России невыгодные для нее условия. Например, разоружение. Как не повторить ошибок прошлого?
На этот вопрос журналистов издания Украина.ру во время пресс-конференции ответил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Чижов.
Он отметил, что в советский период была допущена масса сознательных и бессознательных ошибок и просчетов, которые и привели к нынешнему положению дел. И теперь Россия стоит перед логичным вопросом: что делать с Украиной? В общественном пространстве обсуждают несколько решений этого уравнения. В их числе - раздел страны, "тем более, что плодоядные взоры на западную часть Украины со стороны соседних государств достаточно заметны". Но у России свои цели.
"Наш президент четко сформулировал цели и задачи специальной военной операции, там все четко сказано и с тех пор не менялось. Мы не можем себе позволить сохранение на западной границе нашей страны антироссийского государственного образования, как бы оно ни называлось. Правильно? Ну, вот поэтому... говорить о временном прекращении огня, примирении, перемирии нельзя. Тем более о миротворцах, тем более из нацистских стран", - подчеркнул Чижов.
Во вторник, 11 марта, на сайте издания Украина.ру вышло большое интервью
с политологами Сергеем Карагановым
и Дмитрием Выдриным
, которые были одними из тех, кто после распада СССР пытался наладить интеграцию России и Украины.
Они рассказали о том, что именно предпринималось, а также ответили на вопрос, как сейчас делать работу над ошибками, чтобы не допустить превращения Украины и Европы
в еще более остервенелых врагов Москвы
. В частности, Караганов отметил, что первый шаг Россия уже сделала, увеличив свой ядерный потенциал. Дальше нужно вывести США
из украинского конфликта, а затем "заняться Европой, которая озверела и третий раз за последние сто с небольшим лет тянет мир к мировой войне".
Выдрин добавил, что лечиться миру придется долго, и сейчас главная интрига - кто станет главным миротворцем между США и Европой. Спойлер - Москва.
"Штаты вдруг стали лечиться: видимо, нашли какой-то секрет самолечения быстрее Европы. Я подозреваю, что скоро Россия предложит себя на роль миротворца между США и Европой. Россия из участника конфликта станет модератором разрешения этого глобального конфликта", - выразил уверенность Выдрин.