Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ варианты решения украинского конфликта - 11.03.2025 Украина.ру
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Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ варианты решения украинского конфликта
Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ варианты решения украинского конфликта - 11.03.2025 Украина.ру
Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ варианты решения украинского конфликта
Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров 11 марта на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу заявил, что обсудил с ним пути урегулирования украинского конфликта
2025-03-11T14:08
2025-03-11T14:09
новости
россия
владимир путин
сергей лавров
украина
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обсе
вооруженные силы украины
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"Мы говорили о том, как можно будет урегулировать конфликт на Украине", - сказал ЛавровОн отметил, что позиция России в этом плане ясна.В свою очередь Синирлиоглу заверил, что ОБСЕ готова поддержать любые усилия, направленные на урегулирование конфликта, организация надеется, что он скоро закончится.На вопрос о масштабной атаке беспилотников Украины на РФ генсек ОБСЕ заявил: "Эта война принесла очень много страданий, я был в Киеве и я видел такие же последствия там. Я действительно надеюсь, что очень скоро война закончится и мы больше не будем свидетелями таких происшествий ни в Москве, ни в Киеве".Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал журналистам, что Путин не планирует встречи с генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Он отметил, что переговоры с ОБСЕ ведутся во вторник по линии МИД РФ.Кроме прочего, официальный представитель Кремля указал, что "организация имеет большие проблемы". И отметил, что она не сыграла никакой роли в предотвращении формирования условий для специальной военной операции, хотя могла это и сделать.В день визита в столицу России генсека ОБСЕ на Москву и другие субъекты РФ была предпринята массированная атака беспилотников ВСУ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что это не первый раз, когда визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой дронов. Она предположила, что ВСУ атаковали Москву, чтобы в ОБСЕ увидели террористическую сущность киевского режима.Подробнее о последствиях - в материале Раненые и убитые россияне, разрушенное жилье: губернаторы регионов РФ о последствиях ночной атаки ВСУ на сайте Украина.ру.
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новости, россия, владимир путин, сергей лавров, украина, москва, обсе, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров, Украина, Москва, ОБСЕ, Вооруженные силы Украины

Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ варианты решения украинского конфликта

14:08 11.03.2025 (обновлено: 14:09 11.03.2025)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкП/к главы МИД РФ С. Лаврова по итогам переговоров делегаций РФ и США
П/к главы МИД РФ С. Лаврова по итогам переговоров делегаций РФ и США - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров 11 марта на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу заявил, что обсудил с ним пути урегулирования украинского конфликта
"Мы говорили о том, как можно будет урегулировать конфликт на Украине", - сказал Лавров
Он отметил, что позиция России в этом плане ясна.
"Президент (России Владимир - ред.) Путин подчеркивал свою готовность к переговорам и те принципы, которые невозможно игнорировать, если мы хотим надежно урегулировать этот конфликт, устранив его первопричины", - добавил министр.
В свою очередь Синирлиоглу заверил, что ОБСЕ готова поддержать любые усилия, направленные на урегулирование конфликта, организация надеется, что он скоро закончится.
На вопрос о масштабной атаке беспилотников Украины на РФ генсек ОБСЕ заявил: "Эта война принесла очень много страданий, я был в Киеве и я видел такие же последствия там. Я действительно надеюсь, что очень скоро война закончится и мы больше не будем свидетелями таких происшествий ни в Москве, ни в Киеве".
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал журналистам, что Путин не планирует встречи с генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Он отметил, что переговоры с ОБСЕ ведутся во вторник по линии МИД РФ.
Кроме прочего, официальный представитель Кремля указал, что "организация имеет большие проблемы". И отметил, что она не сыграла никакой роли в предотвращении формирования условий для специальной военной операции, хотя могла это и сделать.
В день визита в столицу России генсека ОБСЕ на Москву и другие субъекты РФ была предпринята массированная атака беспилотников ВСУ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что это не первый раз, когда визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой дронов. Она предположила, что ВСУ атаковали Москву, чтобы в ОБСЕ увидели террористическую сущность киевского режима.
Подробнее о последствиях - в материале Раненые и убитые россияне, разрушенное жилье: губернаторы регионов РФ о последствиях ночной атаки ВСУ на сайте Украина.ру.
 
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