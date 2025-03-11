https://ukraina.ru/20250311/1061715437.html

Российская армия вошла в черту Суджи, а заодно и в Днепропетровскую область

Российская армия вошла в черту Суджи, а заодно и в Днепропетровскую область - 11.03.2025 Украина.ру

Российская армия вошла в черту Суджи, а заодно и в Днепропетровскую область

О ситуации в Курской области, где российская армия освобождает Суджу и оккупированные ВСУ курские села, изданию Украина.ру рассказала донецкий волонтер Елена Бобкова

2025-03-11T16:46

2025-03-11T16:46

2025-03-11T16:46

эксклюзив

суджа

курская область

днепропетровская область

александр "варяг" матюшин

александр чаленко

вдв

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Российские штурмовики в середине дня, во вторник, 11 марта 2025 года, вошли на территорию Суджи. Мало того, появились сообщения, что десантники из 11-й бригады ВДВ ведут бои уже в районе центрального рынка города. В подтверждение своего захода в черту Суджи телеграм-каналы опубликовали фото российского солдата на фоне бетонного сооружения с именем города.Он стоит спокойно, выпрямившись, ни от кого не прячась и не пригибаясь. Это говорит о том, что бои ушли далеко вглубь, за черту города.Напомним, что издание Украина.ру вчера, в понедельник 10 марта, со ссылкой на донецкого ополченца первой волны старшего лейтенанта Александра "Варяга" Матюшина, прогнозировало, что если украинский гарнизон ВСУ в эти дни в срочном порядке не покинет Суджу, то крышка котла захлопнется. На это, согласно прогнозу, отводится от недели до нескольких дней."Уже известно, что наши взяли юго-восточный пригород районного центра – Махновку. Продолжается зачистка другого пригорода – Замостья. Также мы сейчас бьемся и за северные пригороды Суджи. На успешность нашего наступления указывает и количество пленных, которых наши штурмовики берут пачками. Технику сжигаем.Ребята, воюющие на том направлении, говорят, что укропы массово не просто покидают Суджу, а бегут оттуда при любой возможности – кто пешком, кто на уцелевшей технике. Но по бегущим бьют наши FPV-дроны и артиллерия. Дорога на Сумы усеяна укропскими трупами", - сообщила Елена Бобкова.Есть успехи армии России и на других направлениях: еще вчера, со ссылкой на депутата Госдумы из "Единой России" Виктора Водолацкого, появились сообщения, что наши штурмовики в ходе боевых действий под Покровском вошли на территорию Днепропетровской области.Если с ВСУ в Курской области будет покончено, то военные действия, скорее всего, с новой силой разгорятся вокруг Покровска на западе ДНР и рядом с Константиновкой – на севере Донецкой республики. Сюда же, видимо, будут переброшены и наиболее мотивированные и вышколенные подразделения ВСУ.Если американцы действительно прекратили оказание разведпомощи ВСУ, то освобождение Покровска и северной Славянско-Краматорской городской агломерации ускорится в разы.Читайте также материал Александр Чаленко Если ВСУ не сбегут из Курской области, их ждёт котёл в Судже

https://ukraina.ru/20250310/1061678631.html

суджа

курская область

днепропетровская область

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2025

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_3951d7f6c1a0fe92a8978e91d2952136.jpg.webp

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_3951d7f6c1a0fe92a8978e91d2952136.jpg.webp

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