Российская армия вошла в черту Суджи, а заодно и в Днепропетровскую область - 11.03.2025 Украина.ру
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Российская армия вошла в черту Суджи, а заодно и в Днепропетровскую область
Российская армия вошла в черту Суджи, а заодно и в Днепропетровскую область - 11.03.2025 Украина.ру
Российская армия вошла в черту Суджи, а заодно и в Днепропетровскую область
О ситуации в Курской области, где российская армия освобождает Суджу и оккупированные ВСУ курские села, изданию Украина.ру рассказала донецкий волонтер Елена Бобкова
2025-03-11T16:46
2025-03-11T16:46
эксклюзив
суджа
курская область
днепропетровская область
александр "варяг" матюшин
александр чаленко
вдв
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Российские штурмовики в середине дня, во вторник, 11 марта 2025 года, вошли на территорию Суджи. Мало того, появились сообщения, что десантники из 11-й бригады ВДВ ведут бои уже в районе центрального рынка города. В подтверждение своего захода в черту Суджи телеграм-каналы опубликовали фото российского солдата на фоне бетонного сооружения с именем города.Он стоит спокойно, выпрямившись, ни от кого не прячась и не пригибаясь. Это говорит о том, что бои ушли далеко вглубь, за черту города.Напомним, что издание Украина.ру вчера, в понедельник 10 марта, со ссылкой на донецкого ополченца первой волны старшего лейтенанта Александра "Варяга" Матюшина, прогнозировало, что если украинский гарнизон ВСУ в эти дни в срочном порядке не покинет Суджу, то крышка котла захлопнется. На это, согласно прогнозу, отводится от недели до нескольких дней."Уже известно, что наши взяли юго-восточный пригород районного центра – Махновку. Продолжается зачистка другого пригорода – Замостья. Также мы сейчас бьемся и за северные пригороды Суджи. На успешность нашего наступления указывает и количество пленных, которых наши штурмовики берут пачками. Технику сжигаем.Ребята, воюющие на том направлении, говорят, что укропы массово не просто покидают Суджу, а бегут оттуда при любой возможности – кто пешком, кто на уцелевшей технике. Но по бегущим бьют наши FPV-дроны и артиллерия. Дорога на Сумы усеяна укропскими трупами", - сообщила Елена Бобкова.Есть успехи армии России и на других направлениях: еще вчера, со ссылкой на депутата Госдумы из "Единой России" Виктора Водолацкого, появились сообщения, что наши штурмовики в ходе боевых действий под Покровском вошли на территорию Днепропетровской области.Если с ВСУ в Курской области будет покончено, то военные действия, скорее всего, с новой силой разгорятся вокруг Покровска на западе ДНР и рядом с Константиновкой – на севере Донецкой республики. Сюда же, видимо, будут переброшены и наиболее мотивированные и вышколенные подразделения ВСУ.Если американцы действительно прекратили оказание разведпомощи ВСУ, то освобождение Покровска и северной Славянско-Краматорской городской агломерации ускорится в разы.Читайте также материал Александр Чаленко Если ВСУ не сбегут из Курской области, их ждёт котёл в Судже
https://ukraina.ru/20250310/1061678631.html
суджа
курская область
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эксклюзив, суджа, курская область, днепропетровская область, александр "варяг" матюшин, александр чаленко, вдв
Эксклюзив, Суджа, Курская область, Днепропетровская область, Александр "Варяг" Матюшин, Александр Чаленко, ВДВ

Российская армия вошла в черту Суджи, а заодно и в Днепропетровскую область

16:46 11.03.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОсвобожденные населенные пункты в Курской области
Освобожденные населенные пункты в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Александр Чаленко авторы
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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О ситуации в Курской области, где российская армия освобождает Суджу и оккупированные ВСУ курские села, изданию Украина.ру рассказала донецкий волонтер Елена Бобкова
Российские штурмовики в середине дня, во вторник, 11 марта 2025 года, вошли на территорию Суджи. Мало того, появились сообщения, что десантники из 11-й бригады ВДВ ведут бои уже в районе центрального рынка города. В подтверждение своего захода в черту Суджи телеграм-каналы опубликовали фото российского солдата на фоне бетонного сооружения с именем города.
Он стоит спокойно, выпрямившись, ни от кого не прячась и не пригибаясь. Это говорит о том, что бои ушли далеко вглубь, за черту города.
Напомним, что издание Украина.ру вчера, в понедельник 10 марта, со ссылкой на донецкого ополченца первой волны старшего лейтенанта Александра "Варяга" Матюшина, прогнозировало, что если украинский гарнизон ВСУ в эти дни в срочном порядке не покинет Суджу, то крышка котла захлопнется. На это, согласно прогнозу, отводится от недели до нескольких дней.
"Уже известно, что наши взяли юго-восточный пригород районного центра – Махновку. Продолжается зачистка другого пригорода – Замостья. Также мы сейчас бьемся и за северные пригороды Суджи. На успешность нашего наступления указывает и количество пленных, которых наши штурмовики берут пачками. Технику сжигаем.
Спецназ Ахмат в селе Русское Поречное Курской области - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Вчера, 16:33
Если ВСУ не сбегут из Курской области, их ждёт котёл в СуджеВторые сутки продолжается самое мощное наступление российской армии в Суджанском районе с августа 2024 года, когда ВСУ оккупировали эту часть Курской области. Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о нашем продвижении к Судже
Ребята, воюющие на том направлении, говорят, что укропы массово не просто покидают Суджу, а бегут оттуда при любой возможности – кто пешком, кто на уцелевшей технике. Но по бегущим бьют наши FPV-дроны и артиллерия. Дорога на Сумы усеяна укропскими трупами", - сообщила Елена Бобкова.
Есть успехи армии России и на других направлениях: еще вчера, со ссылкой на депутата Госдумы из "Единой России" Виктора Водолацкого, появились сообщения, что наши штурмовики в ходе боевых действий под Покровском вошли на территорию Днепропетровской области.
Если с ВСУ в Курской области будет покончено, то военные действия, скорее всего, с новой силой разгорятся вокруг Покровска на западе ДНР и рядом с Константиновкой – на севере Донецкой республики. Сюда же, видимо, будут переброшены и наиболее мотивированные и вышколенные подразделения ВСУ.
Если американцы действительно прекратили оказание разведпомощи ВСУ, то освобождение Покровска и северной Славянско-Краматорской городской агломерации ускорится в разы.
Читайте также материал Александр Чаленко Если ВСУ не сбегут из Курской области, их ждёт котёл в Судже
 
ЭксклюзивСуджаКурская областьДнепропетровская областьАлександр "Варяг" МатюшинАлександр ЧаленкоВДВ
 
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18:42Пять человек погибли в Беловском районе Курской области из-за удара ВСУ по торговому центру
18:10Полковник Геннадий Алехин: Россия после красивой операции под Курском нацелилась на Золочевский район
18:08Почему ВСУ решили атаковать Москву именно сейчас и как защититься от дронового терроризма — Кнутов
18:00Атака дронов ВСУ, освобождение Курской области, бессилие ОБСЕ. Итоги 11 марта
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