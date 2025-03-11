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Переговоры в Джидде: Штаты взяли перерыв, Ермак остался "продолжать работу", а Рада впала в паралич

Переговоры в Джидде: Штаты взяли перерыв, Ермак остался "продолжать работу", а Рада впала в паралич - 11.03.2025 Украина.ру

Переговоры в Джидде: Штаты взяли перерыв, Ермак остался "продолжать работу", а Рада впала в паралич

Американская делегация покинула место переговоров с представителями Украины, сообщают журналисты, на перерыв. "Движемся к цели", бросил журналистам советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в коридоре. "Работа продолжается", написал в телеграм глава офиса президента Украины Андрей Ермак - глава украинской делегации

2025-03-11T17:06

2025-03-11T17:06

2025-03-11T17:06

эксклюзив

украина

сша

россия

владимир зеленский

андрей ермак

алексей гончаренко

мид

верховная рада

рада

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Тем временем украинский парламент впал в ступор: подробностей не будет, государство на грани, надо срочно поднимать зарплаты.Верховная Рада Украины отказалась заслушивать доклад главы украинской дипломатии о ходе переговоров с представителями США в Джидде 11 марта. Так называемые оппозиционеры предлагали большинству вызвать главу МИД Украины Андрея Сибигу на парламентский час в четверг, 13 марта, но фракция слуг Зеленского (разумеется, правильное название "Слуги народа") голосование провалила.Слуги Порошенко (разумеется, правильное название партии - "Европейская солидарность") крайне возмутились тем, что "Верховный страус Украины засунул голову в песок и думает, что пронесет". Но парламент был непреклонен: депутаты рассматривали тонкости похоронного законодательства, варианты развития адаптивного спорта для ветеранов ВСУ, демобилизованных без конечностей, уточняли суть понятия "дискриминационная реклама", статус судей, поднимали зарплаты госслужащим, и так далее.Депутаты обсуждали все, что не касалось настоящего положения Украины, что в "Европейской солидарности" вызывало когнитивный диссонанс. По мнению ярких представителей этой политической партии (а мнения широко представлены в соцсетях) еще неизвестно, что будет завтра с Украиной, а они тут…Алексей Гончаренко* с трибуны Рады горячо и эмоционально призывал работать с администрацией Дональда Трампа, так как в противном случае Киев лишится важного союзника.Союзника ли? Или Гончаренко партией ошибся? Одно только название говорит о том, что взывать с пламенными речами Гончаренко может минимум к Макрону, а максимум - к Стармеру. И то. Разве их беспокоит будущее Украины? Эпоха "барин приехал", которой характеризовали любовь украинских политиков к визитам экс-президента США Джо Байдена, уже прошла, а перестроиться забыли."Посмотрите, чем занимается Верховная Рада Украины. Постановление об изменении и установлении границ, - огорчилась его коллега София Федина. - Это в то время, когда мы имеем очень сложную ситуацию на Сумщине. Это в то время, когда неизвестно, что завтра будет с нашим государством. Вместо того, чтобы говорить о победе, о достижении мира, вместо того, чтобы формировать делегацию в Конгресс, парламентскую делегацию, вместо того, чтобы останавливать транзит нефти из Московской Федерации (Российской Федерации. - Ред.) через территорию Украины, вместо того, чтобы делать секвестр бюджета, мы, точнее, слуги из ОПЗЖ и его компании, рассматривают изменение границ. И это в тот момент, когда элементарно надо спасать государство".Самый страшный сон европейца - тот, в котором солидарность складывается между Россией и Украиной после мирного соглашения. Этому есть минимум два логических объяснения.Во-первых, в таком случае российские войска высвобождаются от географической привязки к Украине. А во-вторых - условно миллионная армия русских плюс миллионная армия украинцев в сумме дают двухмиллионную армию, причем автоматически почти на границах с Польшей. И армию эту в Европе все равно, как бы кто не гордился собственной внутренней украинскостью, называли бы русской. Обученной, злой и с огромным боевым опытом.И это же объясняет то, почему Европа заинтересована в военном вмешательстве, почему Западу в принципе был нужен этот конфликт, и почему России пришлось проводить специальную военную операцию. Клин уже давно вбит. Вспоминая лекции по философии в Донецком университете, одно из главных - это то, что когда существует один народ, который потом делится на два братских, рано или поздно дело закончится враждой и ненавистью. А выдерни клин - зияет рана.Поэтому сколько бы Гончаренко не взывал к американской администрации, взывать в сложившейся ситуации к кому-либо, кроме как к России, на Украине не имеет ни малейшего смысла. Но даже и для этого нужно сделать маленький шаг - отменить законодательный запрет на переговоры. Из-за этой технической детали Владимир Зеленский, бывший шоумен с Украины, и болтается на крючке удочки британского премьер-министра, пока крупная рыба не проглотит наживку. И большой шаг - научиться смотреть "не только лишь в завтрашний день", что лишний раз доказывает: каждому шоумену - по сцене, каждому боксеру - по рингу.Над тем, что Зеленский на крючке у Лондона, посмеиваются и сами британцы. Скандал в Овальном кабинете, вызванный протокольной мелочью - отсутствием делового костюма на лидере киевского режима, - раскрыл то, что перед переговорами в Джидде в Киев направили советника по национальной безопасности Великобритании Джонатана Пауэлла, "чтобы тот объяснил украинским делегатам, что следует говорить, а чего не следует".В переговорах Зеленский не участвовал. Или он, как не уважающий протоколы политик, все же решил их выполнять (встреча все-таки проходила между главами МИД двух государств, что не его уровень), или британских инструкций пока не получено. Ведь на самом деле его позиция зависит от того, какого мнения будет придерживаться Кир Стармер. А ему сейчас британские аналитики напоминают: с Ираком уже был провал, второй подобный будет фатален для всей европейской безопасности.Как Зеленский, так и Верховная Рада пребывают в параличе несубъектности. Что решит Стармер, то и будет. Только Ермак "продолжает работу". И к началу переговоров он отправил в британскую The Guardian программную статью - о том, каким он видит будущее. Ермак призвал Европу не допустить прекращения конфликта, ссылаясь на гарантии безопасности для прочного мира (это как раз про отправку европейских войск). Бывший украинский депутат Рады Олег Царев обратил на это внимание. Он считает, что если Ермак будет настаивать на этих гарантиях, переговоры сорвутся."И это хорошо. В этом случае Трамп перейдет от уговариваний к ультиматумам и жесткому давлению", - написал Царев в своём телеграм-канале.Вопрос только в том, для кого это будет хорошо. Если Трампу, то увольте - он президент другого государства, за которое печется. Если же России, то тема приступа миротворчества нового президента США не раскрыта.Так что ждем.Подробнее о начале переговорах и предшествующих событиях читайте в материале Алексея Туманова Переговоры США и Украины начались. Зеленского нет, британскому премьеру пророчат фатальный провал* включен в российский перечень террористов и экстремистов

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