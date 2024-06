https://ukraina.ru/20240611/1055606906.html

Печальный сказ о том, как Запад на Ермака обиделся

О сколько нам открытий чудных… Очередное чудное открытие, вслед за The Washington Post сделал лондонская The Times. Оказывается, "высокопоставленные чиновники Украины все больше встревожены зависимостью президента от руководителя своей администрации Андрея Ермака". А издание Time озаботилось отставкой Мустафы Найема… Казалось бы – какая связь?

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0b/1051917065_0:62:1200:738_1920x0_80_0_0_ed80d3ebf13bee12ee14dccb75d150d2.jpg

Связь между отставкой известного "соросёнка" и кампанией в западных СМИ, направленной против Ермака, как представляется, наличествует.Начнём с Найема. Он подал в отставку с поста председателя Госагентства восстановления, причиной чего являются "системные препятствия, не дающие дальнейшей возможности эффективно выполнять свои полномочия". Кроме того, он пожаловался на то, что 7 июня премьер министр Денис Шмыгаль не пустил его в командировку на международную конференцию URC-2024 в Берлине для привлечения поддержки на восстановление Украины (на конференцию вместо него поехал Зеленский – неравноценная замена). Украинские источники связывают отставку Найема с увольнением вице-премьера по восстановлению Александра Кубракова, которое произошло месяц назад.Никаких полномочий у Мустафы, понятно, не было. Само агентство создано с целями чисто коррупционными, а назначение Найема было пролоббировано агентурой Сороса в порядке награждения за неустанную работу на ниве разрушения украинского государства. Характерна немедленная реакция Times.Понятно, что уйти в отставку по каким-то надуманным причинам Найем не мог – его, скорее всего, попросили. Причём открытым текстом (намёков он бы не понял). И причина отставки прозрачна как слеза комсомолки – коррупционное раздолье в организации, которая занимается восстановлением, например, Мариуполя (!), зачем-то потребовалось Андрею Ермаку, политический вес которого в последнее время необычайно вырос.И это вызывает обеспокоенность Запада. Вспомним, что в апреле Time поместил Ермака в число самых влиятельных политических деятелей современности (причём для того, чтобы дать место ему и Юлии Навальной, пришлось вычистить оттуда всех действительно влиятельных людей).В мае The Washington Post выпустила статью, в которой отметила большое влияние Ермака. И вот The Times с уже откровенно критическим материалом – "растёт беспокойство по поводу того, что Зеленский всё больше полагается на горстку подхалимов внутри страны"; "масштабная коррупция на Украине становится источником всё большего напряжения между США и Киевом"… Если это не кампания, то как выглядит кампания?Не то, чтобы на Западе ранее не подозревали о существовании Ермака. Но именно в последнее время произошёл качественный рост влияния главы Офиса президента – после отставки первого помощника президента Сергея Шефира (30 марта) и секретаря СНБОУ Алексея Данилова (26 марта) рухнула традиционная схема трёх центров влияния, окружающих президента, и он стал полностью зависим от Ермака.Удивительно тут то, что американские СМИ относятся к Ермаку лишь с некоторой осторожностью (хотя они выражали недовольство отставками Кубракова, Залужного, а теперь и Найема), в то время как британская газета прямо его критикует.Между администрацией Зеленского и его западными союзниками явно пробежало что-то большое и чёрное. И это не кошка – скорее хряк.Ермак считался проводником именно британского влияния в окружении президента. Но аппетит, видимо, приходит во время еды – он уже достиг целей, которых можно было достичь при помощи британцев, и заимел свои собственные, которые с целями Запада не совпадают. И эмоциональный накал статьи в The Times связан именно с этим.Трудно сказать, чем непосредственно обусловлен возникший кризис. Тут может быть целый комплекс причин:- Отсутствие у Зеленского намерений уходить с поста президента.Запад пока признает его легитимность, но уже довольно скоро встанет вопрос о реальной ценности заключённых с нынешним режимом сделок. Тем более, что опыт кидков партнеров у Киева уже есть – достаточно вспомнить судьбу выданных Россией при Януковиче кредитов. Шольц, Макрон и, тем более, Байден могут об этом забыть, но представители транснациональных финансовых организаций – никогда.Зеленский, правда, уверяет, что он полностью легитимен, а уходить не хочет только во время войны, но кто ж ему поверит? Перестановки в окружении президента могут свидетельствовать, что Зеленский собирается остаться у власти "гибридным" образом – или будет продвигать Ермака как преемника (надеемся Зеленский не пойдёт к нему главой Офиса…), или будет проводить реформу управления, по которой Ермак станет премьером.- Отсутствие у Зеленского намерений прекращать войну.Тут и в Вашингтоне, и в Лондоне нет единой позиции – есть группы, заинтересованные в продолжении войны, есть не заинтересованные… Но вторые, разумеется, должны быть недовольны Зеленским. Первые, впрочем, тоже не в восторге – ведь рано или поздно договариваться-то всё равно придётся.- Желание взять под контроль все финансовые потоки.Насколько можно понять, функция разного рода "антикоррупционеров" при власти – организовать коррупцию и делёжку награбленного в пользу Запада. Понятно, что в случае замены "соросят" на людей Ермака Запад получать денег будет меньше, причём намного.Так или иначе, рост влияния Ермака привёл к конфликту интересов с Западом как таковым и западным лобби внутри страны. Оснований верить в то, что Зеленский и Ермак удержатся под давлением внешней и внутренней оппозиции у нас нет – им не на кого больше опереться. Так что Зеленского уберут даже в более короткие сроки, чем спрогнозировал российский президент (через год).Впрочем, возможно, у Ермака есть свои аргументы, которые позволят им удержаться на посту.Подробнее о планах России в отношении Украины можно прочитать в статье Владимира Скачко "Мы однозначно победим! Что узнать первым: образ будущего, а потом образ победы или наоборот"

