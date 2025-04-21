https://ukraina.ru/20250421/natsisty-ili-natsisty-ischenko-o-tom-mezhdu-kem-ukraintsam-prikhoditsya-vybirat-1062657985.html

Нацисты или нацисты? Ищенко о том, между кем украинцам приходится выбирать

Нацисты или нацисты? Ищенко о том, между кем украинцам приходится выбирать - 21.04.2025 Украина.ру

Нацисты или нацисты? Ищенко о том, между кем украинцам приходится выбирать

Значительная часть населения Украины больше не представлена в политике. И таким образом народ вынужден выбирать не среди тех, чьими сторонниками могли бы являться, а среди оставшегося предложения. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-04-21T20:30

2025-04-21T20:30

2025-04-21T20:30

новости

украина

владимир зеленский

андрей ермак

ростислав ищенко

вооруженные силы украины

нацисты

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По его словам, сейчас даже неясно, почему Владимир Зеленский отказывается от мира: то ли потому что окончательно сошел с ума вместе с главой своего офиса Андреем Ермаком и со всей своей бандой, то ли потому что украинская “верхушка” смертельно боится, что к ней тут же явятся с фронта их нацисты и убьют.Собеседник издания отметил, что на Украине произошел очень жуткий перекос политической структуры — значительная часть населения больше в политике не представлена.Он также привел другой пример тех, между кем украинцы вынуждены делать выбор:“Нацисты, которые говорят, что надо мобилизовать всех женщин и мужчин от 18 до 65, и нацисты, которые говорят, что надо мобилизовать только мужчин от 18 до 60”.Выбор небогат, есть только одна концепция, которая базируется на голой силе, резюмировал эксперт.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Убив Олеся Бузину, неонацистская Украина обрекла себя на национальную катастрофу читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250421/nuzhno-mobilizovat-ukrainskiy-demograf-prizval-popolnit-vsu-18-25-letnimi-pri-demograficheskom-1062644646.html

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новости, украина, владимир зеленский, андрей ермак, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, нацисты