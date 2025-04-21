Нацисты или нацисты? Ищенко о том, между кем украинцам приходится выбирать - 21.04.2025 Украина.ру
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Нацисты или нацисты? Ищенко о том, между кем украинцам приходится выбирать
Нацисты или нацисты? Ищенко о том, между кем украинцам приходится выбирать - 21.04.2025 Украина.ру
Нацисты или нацисты? Ищенко о том, между кем украинцам приходится выбирать
Значительная часть населения Украины больше не представлена в политике. И таким образом народ вынужден выбирать не среди тех, чьими сторонниками могли бы являться, а среди оставшегося предложения. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-04-21T20:30
2025-04-21T20:30
новости
украина
владимир зеленский
андрей ермак
ростислав ищенко
вооруженные силы украины
нацисты
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По его словам, сейчас даже неясно, почему Владимир Зеленский отказывается от мира: то ли потому что окончательно сошел с ума вместе с главой своего офиса Андреем Ермаком и со всей своей бандой, то ли потому что украинская “верхушка” смертельно боится, что к ней тут же явятся с фронта их нацисты и убьют.Собеседник издания отметил, что на Украине произошел очень жуткий перекос политической структуры — значительная часть населения больше в политике не представлена.Он также привел другой пример тех, между кем украинцы вынуждены делать выбор:“Нацисты, которые говорят, что надо мобилизовать всех женщин и мужчин от 18 до 65, и нацисты, которые говорят, что надо мобилизовать только мужчин от 18 до 60”.Выбор небогат, есть только одна концепция, которая базируется на голой силе, резюмировал эксперт.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Убив Олеся Бузину, неонацистская Украина обрекла себя на национальную катастрофу читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250421/nuzhno-mobilizovat-ukrainskiy-demograf-prizval-popolnit-vsu-18-25-letnimi-pri-demograficheskom-1062644646.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, владимир зеленский, андрей ермак, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, нацисты
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Ростислав Ищенко, Вооруженные силы Украины, нацисты

Нацисты или нацисты? Ищенко о том, между кем украинцам приходится выбирать

20:30 21.04.2025
 
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Ганна Маляр
Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Ганна Маляр
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Значительная часть населения Украины больше не представлена в политике. И таким образом народ вынужден выбирать не среди тех, чьими сторонниками могли бы являться, а среди оставшегося предложения. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По его словам, сейчас даже неясно, почему Владимир Зеленский отказывается от мира: то ли потому что окончательно сошел с ума вместе с главой своего офиса Андреем Ермаком и со всей своей бандой, то ли потому что украинская “верхушка” смертельно боится, что к ней тут же явятся с фронта их нацисты и убьют.
Собеседник издания отметил, что на Украине произошел очень жуткий перекос политической структуры — значительная часть населения больше в политике не представлена.
“И таким образом они вынуждены выбирать не среди тех, чьими сторонниками могли бы являться, а среди оставшегося предложения. То есть здесь нацисты, которые говорят, что надо воевать во главе с Зеленским, а там нацисты, которые говорят, что, может быть, все-таки надо поменять, если не Зеленского, то хотя бы [главкома ВСУ Александра] Сырского”, — пояснил Ищенко.
Он также привел другой пример тех, между кем украинцы вынуждены делать выбор:
“Нацисты, которые говорят, что надо мобилизовать всех женщин и мужчин от 18 до 65, и нацисты, которые говорят, что надо мобилизовать только мужчин от 18 до 60”.
Выбор небогат, есть только одна концепция, которая базируется на голой силе, резюмировал эксперт.
- РИА Новости, 1920, 21.04.2025
12:28
"Нужно мобилизовать": украинский демограф призвал пополнить ВСУ 18-25-летними при демографическом кризисеУкраинская армия должна снизить мобилизационный возраст и принимать в свои ряды молодёжь 18-25 лет в условиях демографического кризиса. Об этом в опубликованном 21 апреля интервью заявил замдиректора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Убив Олеся Бузину, неонацистская Украина обрекла себя на национальную катастрофу читайте на сайте Украина.ру.
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