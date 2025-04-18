Американская парадигма: между предложениями Путина и Зеленского Трамп сделал однозначный выбор - 18.04.2025 Украина.ру
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Американская парадигма: между предложениями Путина и Зеленского Трамп сделал однозначный выбор
Американская парадигма: между предложениями Путина и Зеленского Трамп сделал однозначный выбор - 18.04.2025 Украина.ру
Американская парадигма: между предложениями Путина и Зеленского Трамп сделал однозначный выбор
Усадить лидеров конфликтующих стран за стол переговоров президенту США Дональду Трампу не удалось, более того, один из них хочет мира, другой - продолжения войны. Какая точки зрения ближе хозяину Белого дома?
2025-04-18T06:12
2025-04-18T11:40
эксклюзив
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
стив уиткофф
кирилл дмитриев
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Среди многочисленных дат достижения результатов по урегулированию украинского конфликта называли 20 апреля – Пасху по православному и католическому календарям. На календаре уже 18-е число, но стороны по-прежнему далеки от достижения мира, а президент США Дональд Трамп продолжает искать варианты завершения этого кризиса.С Россией представители администрации планомерно ведут переговоры, обсуждая различные аспекты, пытаясь найти тот, который позволит запустить реальный миротворческий процесс. Однако в Белом доме есть те, кто считает, что с Москвой нужно вести себя жёстче, применять кнут, чтобы скорее положить конец украинскому конфликту. В частности, госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник по Украине Кит Келлог советуют Трампу осторожнее вести себя с российским коллегой Владимиром Путиным и жёстче относиться к требованиям РФ по территориальным уступкам от Украины. Самому американскому лидеру ближе позиция своего спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, который видит реальное желание российского руководства (а за последнее время он неоднократно встречался с Путиным и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым) добиться мира.Как утверждает немецкое издание Bild, именно из-за желания укрепить диалог с Россией, чтобы прийти к мирному соглашению по Украине, Трамп отказался от предложения Владимира Зеленского продать Киеву ЗРК Patriot за $50 млрд."Вы знаете, он всегда хочет купить ракеты. Но, видите ли, когда вы начинаете войну, вы должны знать, что вы можете выиграть эту войну. Нельзя начинать войну против противника в 20 раз больше, а потом надеяться, что кто-то даст тебе ракеты", — заявил президент США, комментируя поведение лидера киевского режима.Даже американские демократы не были готовы незамедлительно предоставить ракеты Киеву, о чём недавно рассказал Джейк Салливан, бывший советником предыдущего хозяина Белого дома Джо Байдена по национальной безопасности."Первоначально мы не предоставили ATACMS, потому что министр обороны и Вооружённые силы США сообщили президенту, что в арсенале США этих ракет недостаточно, чтобы удовлетворить наши собственные базовые нужды в сдерживании. Они фактически сказали: "Мы не рекомендуем передавать их другой стране". Со временем мы произвели больше, достаточно, чтобы обеспечить Украину. Это первый фактор. Второй – в 2022 году вопрос эскалации воспринимался иначе, чем в 2024 году", - пояснил он.И всё-таки предыдущая администрация активно вооружала ВСУ, став ключевым донором. Впрочем, первым, кто в НАТО начал поставлять Украине летальное оружие, был никто иной, как Трамп в первый период правления. Сейчас же он даёт понять, что не поддерживает стремление Зеленского к эскалации конфликта, отказываясь не просто безвозмездно обеспечивать ВСУ ATACMSами, а даже продавать их. Тем не менее, всегда нужно держать в голове мысль, что эти управляемые баллистические ракеты американского производства могут попасть на Украину не напрямую, а, например, из Европы, которая закупает оружие у США.Хотя Госдепартамент подчёркивает, что ситуацию на Украине нужно разрешить исключительно дипломатическими инструментами."Это мясорубка. У того, что тут происходит, нет военного решения", - заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс в интервью Fox Business.Российская сторона передала американской администрации через Уиткофа в ходе его недавнего визита в Санкт-Петербург некоторые сигналы относительно Украины, сказал помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, и, по его словам, их уже обсудили в Соединённых Штатах.Зарубежные эксперты надеются, что РФ и США объединят усилия, чтобы предотвратить сползание мира к новому глобальному конфликту и противостоять возможным провокациям со стороны как Украины, так и обезумевших европейцев, традиционно подначиваемых Британией, сообщила Служба внешней разведки России.И опасения эти небеспочвенны. На встрече в Париже, которая проходит 16-18 апреля, европейские союзники Украины пытаются убедить представителей американской администрации занять более жестокую позицию в отношении России, предупреждает газета The Washington Post, и тем самым сорвать только-только наладившийся переговорный процесс, нацеленный на установление мира в зоне конфликта.Читайте также Ненависть из Белой книги. Европа готовится к войне и может сорвать юбилей Великой победы провокациями
https://ukraina.ru/20250411/dlya-ukrainy-nastupil-kriticheskiy-moment-evropa-postavit-kievu-oruzhie-na-21-mlrd-1062462261.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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4.7
96
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эксклюзив, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, стив уиткофф, кирилл дмитриев, дмитрий песков, переговоры, европа, юрий ушаков, сво, новости сво, война на украине
Эксклюзив, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Стив Уиткофф, Кирилл Дмитриев, Дмитрий Песков, переговоры, Европа, Юрий Ушаков, СВО, новости СВО, война на Украине

Американская парадигма: между предложениями Путина и Зеленского Трамп сделал однозначный выбор

06:12 18.04.2025 (обновлено: 11:40 18.04.2025)
 
© Украина.руКоллаж: Путин, Зеленский и Трамп
Коллаж: Путин, Зеленский и Трамп - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Украина.ру
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
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Усадить лидеров конфликтующих стран за стол переговоров президенту США Дональду Трампу не удалось, более того, один из них хочет мира, другой - продолжения войны. Какая точки зрения ближе хозяину Белого дома?
Среди многочисленных дат достижения результатов по урегулированию украинского конфликта называли 20 апреля – Пасху по православному и католическому календарям. На календаре уже 18-е число, но стороны по-прежнему далеки от достижения мира, а президент США Дональд Трамп продолжает искать варианты завершения этого кризиса.
С Россией представители администрации планомерно ведут переговоры, обсуждая различные аспекты, пытаясь найти тот, который позволит запустить реальный миротворческий процесс. Однако в Белом доме есть те, кто считает, что с Москвой нужно вести себя жёстче, применять кнут, чтобы скорее положить конец украинскому конфликту.
В частности, госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник по Украине Кит Келлог советуют Трампу осторожнее вести себя с российским коллегой Владимиром Путиным и жёстче относиться к требованиям РФ по территориальным уступкам от Украины. Самому американскому лидеру ближе позиция своего спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, который видит реальное желание российского руководства (а за последнее время он неоднократно встречался с Путиным и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым) добиться мира.
Как утверждает немецкое издание Bild, именно из-за желания укрепить диалог с Россией, чтобы прийти к мирному соглашению по Украине, Трамп отказался от предложения Владимира Зеленского продать Киеву ЗРК Patriot за $50 млрд.
"Вы знаете, он всегда хочет купить ракеты. Но, видите ли, когда вы начинаете войну, вы должны знать, что вы можете выиграть эту войну. Нельзя начинать войну против противника в 20 раз больше, а потом надеяться, что кто-то даст тебе ракеты", — заявил президент США, комментируя поведение лидера киевского режима.
Даже американские демократы не были готовы незамедлительно предоставить ракеты Киеву, о чём недавно рассказал Джейк Салливан, бывший советником предыдущего хозяина Белого дома Джо Байдена по национальной безопасности.
"Первоначально мы не предоставили ATACMS, потому что министр обороны и Вооружённые силы США сообщили президенту, что в арсенале США этих ракет недостаточно, чтобы удовлетворить наши собственные базовые нужды в сдерживании. Они фактически сказали: "Мы не рекомендуем передавать их другой стране". Со временем мы произвели больше, достаточно, чтобы обеспечить Украину. Это первый фактор. Второй – в 2022 году вопрос эскалации воспринимался иначе, чем в 2024 году", - пояснил он.
И всё-таки предыдущая администрация активно вооружала ВСУ, став ключевым донором. Впрочем, первым, кто в НАТО начал поставлять Украине летальное оружие, был никто иной, как Трамп в первый период правления. Сейчас же он даёт понять, что не поддерживает стремление Зеленского к эскалации конфликта, отказываясь не просто безвозмездно обеспечивать ВСУ ATACMSами, а даже продавать их. Тем не менее, всегда нужно держать в голове мысль, что эти управляемые баллистические ракеты американского производства могут попасть на Украину не напрямую, а, например, из Европы, которая закупает оружие у США.
27-е заседание контактной группы по Украине 11 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
11 апреля, 15:32
Для Украины наступил критический момент. Европа поставит Киеву оружие на €21 млрдВ пятницу, 11 апреля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялся саммит контактной группы по Украине в формате "Рамштайн". Заседание возглавили министры обороны Великобритании и Германии Джон Хили и Борис Писториус, во встрече приняли участие делегаты из 51 государства
Хотя Госдепартамент подчёркивает, что ситуацию на Украине нужно разрешить исключительно дипломатическими инструментами.
"Это мясорубка. У того, что тут происходит, нет военного решения", - заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс в интервью Fox Business.
Российская сторона передала американской администрации через Уиткофа в ходе его недавнего визита в Санкт-Петербург некоторые сигналы относительно Украины, сказал помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, и, по его словам, их уже обсудили в Соединённых Штатах.
Зарубежные эксперты надеются, что РФ и США объединят усилия, чтобы предотвратить сползание мира к новому глобальному конфликту и противостоять возможным провокациям со стороны как Украины, так и обезумевших европейцев, традиционно подначиваемых Британией, сообщила Служба внешней разведки России.
И опасения эти небеспочвенны. На встрече в Париже, которая проходит 16-18 апреля, европейские союзники Украины пытаются убедить представителей американской администрации занять более жестокую позицию в отношении России, предупреждает газета The Washington Post, и тем самым сорвать только-только наладившийся переговорный процесс, нацеленный на установление мира в зоне конфликта.
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