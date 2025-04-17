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Зачем Зеленский поднял шум по поводу пленных китайцев?

Зачем Зеленский поднял шум по поводу пленных китайцев? - 17.04.2025 Украина.ру

Зачем Зеленский поднял шум по поводу пленных китайцев?

Мало кто помнит, что в начале своего президентского срока ныне просроченный Владимир Зеленский поехал в тогдашнюю АТО в Донбассе, и вот там у него состоялась... Украина.ру, 17.04.2025

2025-04-17T18:30

2025-04-17T18:30

2025-04-17T18:30

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Мало кто помнит, что в начале своего президентского срока ныне просроченный Владимир Зеленский поехал в тогдашнюю АТО в Донбассе, и вот там у него состоялась эпическая перепалка с неким боевиком ВСУ, которому он заявил прямым текстом: "Я не лох! Я президент!"И буквально на прошлой неделе "не лох" Вова угодил в ловушку, которую расставили ему его британские консультанты. А консультанты эти непростые. В своё время они были предоставлены ему Джонатаном Пауэллом, советником премьера Великобритании Стармера по вопросам безопасности. Именно этот Пауэлл, к слову, готовил украинскую делегацию к поездке в Эр-Рияд. И с ним же связаны британские юристы, представляющие интересы Украины в переговорах Киева и Вашингтона по "ресурсной сделке".Так о какой ловушке речь? А речь о китайцах, якобы воюющих на стороне России против Украины. Британские специалисты, которые консультируют Банковую на постоянной основе, связанные с Советом безопасности Великобритании, порекомендовали Зеленскому поднять тему военнопленных китайцев. После чего их показали в соцсетях и медиа и рассказали о том, что захватили их в Донбассе под Покровском.По "легенде", которую британцы изложили Зеленскому и Ермаку, якобы это разоблачение при должной подаче должно было поспособствовать налаживанию коммуникации между Киевом и Вашингтоном. Потому что сейчас Вашингтон по большей части сфокусирован как раз на конфликте с Китаем, а пошлинная война максимально актуализирует всю эту ситуацию. Мол, враг моего врага мой друг. И, значит, нужно Вашингтону показать - вот смотрите, китайцы уже воюют на стороне вооруженных сил Российской Федерации. А значит, "кардинал и галантерейщик" все-таки должны быть вместе. Ну и начали раскручивать маховик всей этой истории.Самое смешное, что Лондону это, естественно, было нужно совершенно по другим причинам. Лондон сам сейчас старается наладить устойчивую и качественную коммуникацию с Пекином, потому что видит в нем партнера по эксплуатации Европы и в противостоянии с Вашингтоном. Ну и мы ведь все помним про то самое 100-летнее соглашение между Лондоном и Киевом? Совершенно очевидно, что возможность налаживания прямых устойчивых коммуникаций между Киевом и Пекином не интересует Лондон. Больше того, они сильно вредят его планам в отношении Украины. А тут уж очень подходящий контекст образовался. Если кто помнит, после скандала в Овальном кабинете от украинских официальных лиц прозвучало несколько заявлений о том, что Китай может быть "нашим потенциальным ключевым партнером". И оказалось, что Китаю эта история тоже интересна. Пекин еще со времен президента Януковича сильно занимают украинские пахотные земли и сельхозсектор в целом, а также, естественно, портовая инфраструктура. И, памятуя обо всем этом, в Китае в принципе отнеслись серьезно к заявлениям из Киева. И даже сделали несколько небольших реверансов в адрес Украины, отметив, например, что Киев и Брюссель должны быть за столом глобальных переговоров о безопасности. Естественно, в Лондоне всполошились и придумали нехитрую схему, в рамках которой Владимир Зеленский, а также его приспешники должны сделать ряд заявлений, показать китайских военнопленных, рассказать о том, что на фронте их как минимум больше ста человек. И преподнесли это Зеленскому, повторюсь, под соусом того, что разоблачение, якобы, поспособствует налаживанию коммуникации между администрацией Трампа и Киевом. Поспособствовать не поспособствовало, и при этом вызвало явно гневную реакцию в Пекине. Китайцы в очередной раз заявили о том, что Китай придерживается нейтралитета, что он не посылал своих военных на Украину и более того, даже если кто там и есть, то только добровольцы, и никакого официального отношения к ним Пекин не имеет. Что, собственно, и подтвердил допрос одного из показанных военнопленных, где он сообщил, что оказался на Украине действительно добровольно.Но британские консультанты Зеленского все верно рассчитали, зная его, будем говорить прямо, упертый характер, приверженность к частому пребыванию в измененном состоянии сознания, забронзовелость, которую он обрёл после всех этих красных дорожек и аплодисментов в парламентах половины мира. Они ровно на это и рассчитывали - на то, что он упрётся рогом и продолжит накалять ситуацию.Этим Зеленский и занялся. Он сделал ряд заявлений в духе того, мол, что, это за нейтралитет такой, если, китайцы сюда приезжают. А его глава офиса Ермак заявил, что воевать за Украину приезжают добровольцы из тех стран, которые ей поддерживают. И если из Китая в российские войска кто-то приехал, значит, Китай поддерживает Россию, и это уже сторона конфликта. Расчет британцев полностью оправдался. И Киев лично руками Зеленского и его серого кардинала Ермака закапывает себя, продолжая, по большому счету, очень по-сельски так собачиться с Пекином, явно не улучшая ситуацию.По инсайдерской информации, посол Китая на Украине уже сообщил Офису Зеленского о неприемлемости подобного поведения и заявлений, и что те коммуникации, которые только начали возникать по линии потенциального расширения экономического взаимодействия, приостанавливаются. Ровно то, что было нужно Лондону. Почему? Потому что Лондон, повторюсь, сам выстраивает с Пекином сейчас свои коммуникации, сам очень сильно рассчитывает на партнерство. А ещё на возможность представлять интересы Китая на Украине, то есть выступать посредником. И прямых коммуникаций между Киевом и Пекином Британии точно не надо. И пока у британцев все получается. А "не лох" Вова попал в ловушку, расставленную ему британцами.Читайте также: Хвост пытается вилять собакой. Зачем Зеленскому история с "пленными китайцами"

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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